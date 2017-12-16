Хроника 15 декабря: задача Кабмина в 2018-м, рост доллара, тупик в переговорах по Донбассу

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 15 декабря, премьер — министр Украины Владимир Гройсман поделился планами Камбина на 2018 года. В Украине появится новое министерство. В НБУ объяснили рост доллара в преддверии Нового года. Генпрокуратура закрыла дела шести депутатов Рады. В полиции назвали страшную цифру погибших в этом году в ДТП. По данным ОБСЕ конфликт в Донбассе находится от разрешения дальше, чем когда-либо. Подробнее — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Гройсман рассказал о "большой беде" для украинцев УНИАН Что будет с Донбассом без помощи ООН? Опрос экспертов

Премьер-министр Владимир Гройсман считает большой бедой вранье украинских политиков перед украинцами. По его мнению, они должны отвечать за свои слова. Об это он сказал журналистам во время рабочей поездки в Киевскую область.

Глава правительства считает, что политики должны следить за своими словами, анализировать их, то есть отвечать за них.

Гройсман назвал ключевую задачу Кабмина в 2018 году

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ключевой задачей Кабинета министров на 2018 год является рост экономики, сообщает пресс-служба правительства.

"Рост экономики — приоритет номер один. Пришло время ответственной политики", — сказал Владимир Гройсман в ходе визита в город Белая Церковь Киевской области.

По его словам, реальным является рост экономики Украины на уровне 5-7%.

В Украине появится новое министерство

Уже в следующем году в Украине создадут Министерство по делам ветеранов, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на заместителя председателя Госслужбы ветеранов Вячеслава Марченко.

Начнет свою работу это ведомство не раньше 2019 года. Целью создания такого министерства является объединение всех функций по администрированию социальной защиты всех участников боевых действий в одной структуре.

В НБУ объяснили рост доллара в преддверии Нового года finclub.net Эксперт рассказал, когда стабилизируется курс гривны

И.о. главы НБУ Яков Смолий заявил, что к снижению курса гривны привели сезонный и психологический факторы, передает Finclub

"С 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривны под действием временных, в том числе сезонных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно в конце года традиционно усиливается давление на валюту, также давят психологические факторы: неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривны", — сказал он.

По словам Смолия, фундаментальные факторы остаются благоприятными: ускорение экономического роста в стране.

"Народный фронт" и БПП так и не договорились об объединении — нардеп

На данный момент переговоры об объединении "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" приостановлены, заявил народный депутат от НФ Андрей Тетерук.

По его словам, обе политические силы в парламенте имеют разные взгляды на объединительный процесс.

В "Укравтодоре" рассказали, сколько сэкономили за год на ремонте дорог

В Украине в этом году отремонтированы 2,1 тысячи километров дорог, а на процедуре закупок сэкономлено 2,5 миллиарда гривен (более 90 миллионов долларов), заявил в пятницу и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

В полиции назвали страшную цифру погибших в этом году в ДТП

В Украине в этом году произошло более 146 тысяч ДТП, в которых погибли 3058 человек, сообщил на конференции Мининфраструктуры начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает "112 Украина". По его словам, в авариях на украинских дорогах были травмированы более 31 тысячи человек.

В МИД уточнили ситуацию с экстрадицией Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины не ведет переговоров с Грузией о возможности экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил в пятницу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"МИД не ведет точно переговоров. В моей компетенции Грузия, но никаких контактов по линии МИД не было", — цитирует Боднара информационное агентство УНИАН.

Генпрокуратура закрыла дела шести депутатов Рады

Генпрокуратура закрыла уголовные дела в отношении шести депутатов Верховной Рады, среди которых лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, поскольку не нашла подтверждений уклонения от уплаты налогов, сообщила в пятницу пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

Рада не будет до Нового года рассматривать закон о реинтеграции Донбасса

В повестке дня Верховной Рады на следующую пленарную неделю (19-22 декабря) нет законопроекта №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Кроме того, до сих пор не опубликован текст законопроекта и таблица поправок ко второму чтению.

Конфликт в Донбассе находится от разрешения дальше, чем когда-либо — ОБСЕ

Украина спустя 3,5 года конфликта в Донбассе находится дальше, чем когда-либо, от его урегулирования, заявил в пятницу заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, в последние три недели произошла значительная эскалация конфликта, сотрудники миссии отмечают существенный рост числа нарушений перемирия. Так, на последней неделе было зафиксировано 20 тысяч случаев нарушения режима тишины, что стало сильнейшим всплеском насилия с марта этого года.

Лавров не видит признаков нормализации отношений Украины с Россией РИА Новости Украина Евгений Котенко Путин о миротворцах на Донбассе. Разберемся...

Глава МИД РФ Сергей Лавров не видит признаков того, что нынешние украинские власти хотят нормализовать отношения с Россией. "Честно — признаков не вижу", — сказал российский министр, выступая в Совете Федерации.

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Климкин о переговорах с ДНР и ЛНР по миротворцам: сама идея шизофреническая

Украина не будет вести никаких прямых переговоров с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и не пойдет на компромиссы в вопросе мандата будущей миротворческой миссии для Донбасса.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Прямой" в пятницу вечером во время включения из Нью-Йорка

Киев отказывается комментировать сроки обмена пленными — Геращенко

Власти Украины не будут комментировать сроки обмена пленными, чтобы его не сорвать, сейчас идет активная подготовка, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Названа дата свадьбы принца Гарри с американской актрисой-мулаткой



Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся в субботу, 19 мая 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британской королевской семьи.