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    Аналитика и комментарии

    "Поздно запирать сарай, когда лошадь украли": соцсети о визите Дуды

    Тема:

    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину (306)

    (обновлено: )1963130
    Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда провели встречу в Харькове. Среди прочего главы двух государств обсудили и скандальный исторический вопрос. Так о чем же договорились президенты и как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Президент Польши Анджей Дуда
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Встреча Петра Порошенко и Анджея Дуды
    Сайт президента Украины
    Тренд дня: "у Порошенко не получилось сыграть на Дуде"

    В Харькове в среду, 13 декабря, состоялась долгожданная встреча президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды. Президент Украины заявил, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину. Также президенты достигли договоренности повысить уровень двусторонней комиссии по историческим вопросам.  

    В соцсетях встреча президентов вызвала немало споров: "Проблемы в отношениях между Украиной и Польшей накопились такие крупные, что решить их в ближайшие годы вряд ли получится"; " О чем договорились порошенко с Дудой? А неизвестно. Могу предсказать с одного раза, что никаких послаблений укрчиновникам от Польши не будет". " между прочем есть сдвиг в революции Порошенко с Дудой встречается не в Киеве а в Харькове. В Киеве просто может пойти что-то не так, если конечно охраны пять тысяч не выставить… Конечно это выдумки но все таки в Киеве рулит Саакашвили", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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