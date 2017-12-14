"Поздно запирать сарай, когда лошадь украли": соцсети о визите Дуды

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Харькове в среду, 13 декабря, состоялась долгожданная встреча президентов Петра Порошенко и Анджея Дуды. Президент Украины заявил, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину. Также президенты достигли договоренности повысить уровень двусторонней комиссии по историческим вопросам.

В соцсетях встреча президентов вызвала немало споров: "Проблемы в отношениях между Украиной и Польшей накопились такие крупные, что решить их в ближайшие годы вряд ли получится"; " О чем договорились порошенко с Дудой? А неизвестно. Могу предсказать с одного раза, что никаких послаблений укрчиновникам от Польши не будет". " между прочем есть сдвиг в революции Порошенко с Дудой встречается не в Киеве а в Харькове. В Киеве просто может пойти что-то не так, если конечно охраны пять тысяч не выставить… Конечно это выдумки но все таки в Киеве рулит Саакашвили", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook