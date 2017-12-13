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    Аналитика и комментарии

    Особняк генпрокурора: Луценко уже несколько раз переплюнул Пшонку

    (обновлено: )1845220
    Особняк генпрокурора Украины Юрия Луценко не уступает имению былого генпрокурора Пшонки, а по площади даже превышает его, пишут СМИ. Вот только хозяином хором значится тесть генпрокурора… Как отреагировали на такие новости украинцы в соцсетях?
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    А генпрокурор Украины Юрий Луценко не так-то и прост… Центр противодействия коррупции опубликовал в Facebook фотографии дома главы ГПУ площадью 859 кв м. "Трудно сказать, удалось ли Луценко переплюнуть фирменный "Пшонка-стайл" (вряд ли), однако внешне все очень похоже: гигантские хоромы в коттеджном городке, охрана, рядом озеро, лес", — говорится в сообщении ЦПК.

    По информации Центра, площадь дома, в котором живет Луценко, 859 кв м. При этом записана недвижимость на отца супруги Луценко Ирины, который "всю жизнь проработал на автобазе в Дубно", утверждает ЦПК. Стоит напомнить, что в ноябре Луценко задекларировал получение дохода в виде заработной платы в размере 172 395 грн.

    Особняк генпрокурора в соцсетях вызвал немалый интерес:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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