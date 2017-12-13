The Economist: Украина – это хаос

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После революции на Майдане и начала конфликта между Россией и Украиной в 2014 году, политика Запада была направлена на достижение двух целей: сдержать и наказать Россию за ее агрессию и помочь Украине стать демократическим государством с прочно установившейся диктатурой закона, пишет The Economist. "Америка ввела против России санкции, заставила президента Петра Порошенко создать антикоррупционные агентства и несколько раз отправила в Украину тогдашнего вице-президента Джо Байдена, чтобы он заставил украинские власти более активно бороться с коррупцией. Евросоюз ввел против России санкции и сделал поддержку гражданского общества и диктатуры закона краеугольным камнем соглашения об ассоциации, которое он подписал с Украиной в 2014 году", — говорится в статье.

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"В свете всего этого те новости, которые поступали из Украины в течение последних нескольких недель, были довольно мрачными. Генеральный прокурор страны препятствовал расследованиям, проводимым Национальным антикоррупционным бюро, и делал это с очевидного согласия г-на Порошенко. Министр внутренних дел вмешивался в дела антикоррупционных агентств, чтобы защитить своего сына от обвинений. Офицеры СБУ пытались арестовать Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, взявшего на себя роль борца с коррупцией на Украине, однако протестующие помешали им. Прокуратура нацелилась на антикоррупционных активистов. Армия, войска Министерства внутренних дел и частные отряды действуют друг против друга, отчитываясь перед разными политиками и олигархами. Позиции правительства г-на Порошенко стали существенно слабее", — отмечается в публикации.

REUTERS Gleb Garanich Михаил Саакашвили после решения суда

"С точки зрения некоторых европейцев и американцев, такая картина свидетельствует о том, что их попытки убедить Украину начать жизнь с чистого листа всегда были обречены на провал. Но это не совсем верно. На самом деле нынешний хаос в Украине отчасти является результатом событий прошедшего года — особенно после инаугурации президента Дональда Трампа — в течение которого Европа и Америка ослабили давление на украинское правительство. Если украинцы не возобновят решительные попытки провести антикоррупционные реформы, страна рискует погрузиться обратно в ту трясину, из которой она попыталась выбраться при помощи Майдана", — предостерегает британский журнал.

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"Коррумпированные политики и олигархи Украины пытались сорвать реализацию предложенных Западом планов, не бросая ему вызов открыто. Отчасти в результате этого политика при г-не Трампе больше не сосредоточена на борьбе с коррупцией. Специальный представитель США в Украине Курт Волкер работает над вопросами внешней безопасности: скоро Америка может впервые продать Украине смертоносное оружие. Но, когда Госдепартамент жалуется на повсеместную коррупцию, его игнорируют, потому что (в отличие от г-на Байдена) Белый дом не поддерживает это начинание. Что касается Евросоюза, мало кто верит в то, что он поставит под угрозу свое соглашение об ассоциации с Украиной ради установления диктатуры закона. Поэтому украинская элита больше не боится атаковать следователей и активистов", — пишет The Economist.

"Если ей удастся положить конец попыткам справиться с проблемой коррупции, это обернется настоящей катастрофой для Украины — и шагом назад для Европы и Америки. Украина является эпицентром конфликта между Западом и Россией. Слабая и расколотая страна будет уязвимой перед нападками России, особенно если Владимир Путин решит, что ему необходимо воодушевить патриотически настроенных российских избирателей. Хаос также подтвердит заявления г-на Путина о том, что цели Запада в Украине являются исключительно антироссийскими и не имеют ничего общего с демократией и диктатурой закона. Все это подорвет основанный на нормах глобальный порядок, что может обернуться негативными последствиями в самых разных уголках мира", — отмечается в статье.

"Теперь, когда Украина стала игнорировать жалобы американского Госдепартамента и внешнеполитического органа Евросоюза, крайне важно, чтобы Америка и Европа использовали все доступные им средства для поддержки борцов с коррупцией в Украине. Евросоюзу необходимо ясно дать понять, что все преимущества соглашения об ассоциации зависят от прогресса в борьбе с коррупцией. Америка должна выдвинуть те же условия в связи с продажей оружия. Западные следователи должны тщательно расследовать все факты отмывания нажитых нечестным путем украинских денег. Если Запад поддерживает идею территориальной целостности Украины, он не должен мириться с отсутствием единодушия и честности среди украинских политиков", — пишет британский журнал.

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