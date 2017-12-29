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    Архив рубрики Аналитика и комментарии

    Полиция Украины. Архивное фото
    Реинкарнация ГАИ от Авакова-Князева
    20:01 30.11.2017
    955
    Дорожную полицию преследуют те же трудности и болезни, что и старую милицию. Причина в том, уверены эксперты, что в стране по-прежнему нет комплексного решения "дорожной проблемы".
    Алчевский металлургический комбинат
    Есть угроза потери контроля над алчевским промышленным комплексом
    18:50 30.11.2017
    1752
    Правительство самопровозглашенной ЛНР до конца года разработает программу экономического развития республики на 2018 год. Ключевым аспектом программы станет запуск и развитие предприятий тяжелой промышленности, в том числе АМК.
    На месте взрыва в суде в Никополе Днепропетровской области
    Взрыв в Никополе: граната — лучший судья 
    18:32 30.11.2017
    2782
    В Никопольском городском суде средь бела дня мужчина подорвал две гранаты. В результате взрыва погибли два человека, а подрывником оказался отец молодого человека, дело об убийстве которого рассматривал суд.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Бензин по 30 гривен — уже реальность, не фантастика
    17:18 30.11.2017
    1140
    Вслед за подорожанием доллара резко подорожал и бензин. Цена топлива самой популярной марки А-95 в большинстве столичных АЗС уже перешагнула отметку доллар за литр и приблизилась к отметке евро за литр.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    Дело о взятке. Как поссорились НАБУ и СБУ, реакция в соцсетях 
    16:50 30.11.2017
    425
    Такого сочетания громких согласных в одной новости давно не бывало. НАБУ обвиняет ГПУ и СБУ в срыве спецоперации в отношении чиновников Госмиграционной службы. Пока в происходящем не могут разобраться не только сами организации, но и соцсети.
    Гололед в Киеве
    Главная проблема власти не Майдан, а лед на дорогах
    16:40 30.11.2017
    277
    В среду гололед в Украине превратили улицы в сплошной каток и привел к аншлагам в трампунктах. А меж тем для городских властей, которые предавались рассуждениям о русском мире и судьбе биткоинов, это стало как всегда неожиданностью.
    Гривны
    Тренд дня: "СБУ vs НАБУ делят бабло за антикоррупционной завесой" 
    15:45 30.11.2017
    443
    Блоггеры, эксперты и политические аналитики прокомментировали противостояние ГПУ, СБУ и НАБУ, спрогнозировав дальнейшее развитие ситуации и ее последствия.
    Кадр из сериала Сваты
    Соцсети о запрете сериала: "Кумы" таки победили "Сватов" 
    14:34 30.11.2017
    2125
    Не будет больше на украинском телевидении "Сватов". Госкино признало недействительной прокатную лицензию на все сезоны сериала. Как отреагировали на эти новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Скандал на заседании ПАЧЭС: армянская делегация покинула зал
    Ассамблея ПАЧЭС в Киеве: почему взбунтовалась делегация Армении
    13:38 30.11.2017
    2028
    Пятидесятое пленарное заседание ПАЧЭС, стартовавшее накануне в Киеве, не обошлось без скандалов. Сначала на Генассамблею не пригласили Россию, а в ходе уже самого заседания армянская делегация в знак протеста покинула юбилейный форум.
    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    Коррупция и борцы с ней. Скандальная детективная история со "взяткой" НАБУ
    13:15 30.11.2017
    322
    Между борцами с коррупцией и силовиками – новые разборки. Агента НАБУ якобы поймали на даче $15000 взятки чиновнице Госмиграционной службы. НАБУ в ответ обвинило силовиков в "диверсии" и срыве своей спецоперации под прикрытием.
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