Архив рубрики Аналитика и комментарии

Правительство самопровозглашенной ЛНР до конца года разработает программу экономического развития республики на 2018 год. Ключевым аспектом программы станет запуск и развитие предприятий тяжелой промышленности, в том числе АМК.
В Никопольском городском суде средь бела дня мужчина подорвал две гранаты. В результате взрыва погибли два человека, а подрывником оказался отец молодого человека, дело об убийстве которого рассматривал суд.
Вслед за подорожанием доллара резко подорожал и бензин. Цена топлива самой популярной марки А-95 в большинстве столичных АЗС уже перешагнула отметку доллар за литр и приблизилась к отметке евро за литр.
Такого сочетания громких согласных в одной новости давно не бывало. НАБУ обвиняет ГПУ и СБУ в срыве спецоперации в отношении чиновников Госмиграционной службы. Пока в происходящем не могут разобраться не только сами организации, но и соцсети.
В среду гололед в Украине превратили улицы в сплошной каток и привел к аншлагам в трампунктах. А меж тем для городских властей, которые предавались рассуждениям о русском мире и судьбе биткоинов, это стало как всегда неожиданностью.
Не будет больше на украинском телевидении "Сватов". Госкино признало недействительной прокатную лицензию на все сезоны сериала. Как отреагировали на эти новости сами украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
Пятидесятое пленарное заседание ПАЧЭС, стартовавшее накануне в Киеве, не обошлось без скандалов. Сначала на Генассамблею не пригласили Россию, а в ходе уже самого заседания армянская делегация в знак протеста покинула юбилейный форум.
Между борцами с коррупцией и силовиками – новые разборки. Агента НАБУ якобы поймали на даче $15000 взятки чиновнице Госмиграционной службы. НАБУ в ответ обвинило силовиков в "диверсии" и срыве своей спецоперации под прикрытием.