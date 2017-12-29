Архив рубрики Аналитика и комментарии

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Такого сочетания громких согласных в одной новости давно не бывало. НАБУ обвиняет ГПУ и СБУ в срыве спецоперации в отношении чиновников Госмиграционной службы. Пока в происходящем не могут разобраться не только сами организации, но и соцсети.