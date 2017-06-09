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    Соцсети: а Шабунин знатный боевик…

    (обновлено: )151731
    В соцсетях новая скандальная тема: драка антикоррупционера Шабунина и журналиста Филимоненко. Кто виноват, что будет и будет ли вообще — только немногие из вопросов, которые активно обсуждают украинцы. Что же еще пишут об этом инциденте в соцсетях?
    Виталий Шабунин
    AIDS Foundation East-West (AFEW), facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Ни дня без скандала. Антикоррупционного. И не беда, что без денег — зато с дракой! В четверг, 8 июня, скандально известный антикоррупционер Виталий Шабунин ударил журналиста Всеволода Филимоненко, который, в свою очередь, облил его из газового баллончика. По словам журналиста, Шабунин ударил его из-за вопроса: "Почему не воюешь в АТО?". Помнится ранее антикоррупционер настаивал на невозможности службы в армии. Филимоненко сообщил, что теперь у него надкол челюсти и сотрясение мозга, а видео самого инцидента опубликовал в Facebook.

    Этот шумный инцидент вызвал немало споров в украинском сегменте соцсетей: "Вот такой Виталий лихой удалец-молодец. И не скажешь, что к службе не годен!"; "У Шабунина теперь гарантированное уголовное дело. Сам себя подставил и он больше не сможет бороться с коррупцией эффективно. Жаль". "Как бы там ни было, мы видим, что Шабунин реально стал нервничать и срываться на людях, распуская свои руки. Ведь одно дело обвинять в коррупции других, а вот отвечать за свою коррупцию…", — пишут в сетях и о таком.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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