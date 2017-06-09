Визовый режим с Россией. Назло бабушке...

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Глава Министерства внутренних дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово выполнить все необходимые процедуры в случае введения визового режима с Россией.

"Что касается процедур, МИД всё как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — заявил Климкин в эфире "112 Украина".

Кроме того, министр отметил, что просто введения визового режима с Россией недостаточно.

"Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом ещё и контроль тех, кто приезжает", — сказал министр.

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Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев разочарован заявлением министра.

"Я думал, что Климкин поумнее. Понятно, что есть инициатива, есть необходимость брать под козырек, но иногда услужливый идиот хуже врага. Собственно, такие инициативы никаких дивидендов власти не принесут. От чего они хотят отгородиться? Чтобы люди не ездили на заработки, так дайте им работу, но работу тоже не дают, превращают страну в социальный ад. Ничего иного, как "назло бабушке отморожу уши", в логике министра иностранных дел нет. Я думаю, что для разведслужб Российской Федерации введение биометрических паспортов не создаст больших проблем, а по собственным гражданам это ударит, и ударит очень сильно. Конечно, России решать, вводить ли биометрические паспорта в ответ, но уже неоднократно заявлялось, в частности Лавровым, что РФ будет действовать соответственно с действиями украинских властей", — сказал Андрей Золотарев РИА Новости Украина.

По мнению политолога, подобные заявления — продолжение линии на то, чтобы представить Петра Порошенко в качестве мега-патриота.

"Ничем иным, как стартом президентской кампании Петра Порошенко я это объяснить не могу, особенно после 9 мая. Возможно то, что госпожа Порошенко переключилась на фитнес-зарядки на телеканале Ахметова "Украина", пагубно сказалось на образе мыслей и настроении президента. И Петра Алексеевича, что называется, "понесло": запреты соцсетей, борьба с георгиевскими ленточками, а теперь — построю великую украинскую стену, отгородимся", — пояснил Золотарев.

Боевая готовность

До шапкозакидательских заявлений Климкина в МИДе о введении визового режима с Россией говорили весьма осторожно.

"Нам нужно очень взвешено и сбалансировано подходить к нашей стратегии относительно визового режима с Российской Федерацией", — заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

В первую очередь, по ее словам, следует учитывать, что в РФ на данное время находятся около 3-4 миллиона граждан Украины. Есть еще вопросы, связанные с тем, что Крым является временно оккупированной территорией, а также наличие неконтролируемого участка границы на востоке Украины.

О необходимости срочно ужесточить визовые дела уже высказались глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Правда, Грицак предложил визы не вводить, а ограничиться требованием наличия у россиян, пересекающих границу с Украиной, биометрического паспорта.

"У нас есть возможность с 11 июня фактически посещать Европу по биометрическим паспортам. Почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум Российской Федерации, могли въезжать сюда только по аналогичным документам… Такая мера на данном этапе могла бы быть принята", — заявил глава СБУ.

Турчинов же настроен куда решительнее. Секретарь СНБО считает, что необходимо выстраивать границу, "которая защитит цивилизацию от агрессии Российской Федерации, от проникновения гибридных провокационных технологий РФ на Запад, и как раз Украина стала на пути России — наверное, это наша историческая миссия".

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Выстрел в ногу

Ни у кого нет сомнения, что на введение визового режима Россия ответит тем же. Не стоит забывать, что РФ работает до 40% трудовых мигрантов из Украины, а это означает, что как минимум миллион украинских семей останутся без источника финансирования.

По данным Национального банка Украины, в 2016 году в страну от трудовых мигрантов поступило свыше 5,4 млрд долларов денежных переводов. Эта сумма равна примерно 20% доходов государственного бюджета прошлого года, а также составляет 7% ВВП. Основной поток валюты — 900 млн долларов — по-прежнему идет из России

"Если уж на то пошло, то мы здесь скорее больше накажем себя, а не россиян. Потому что симметричная реакция Российской Федерации по введению визового режима для украинских граждан будет бить по тем, кто работает в России, и это жители западных, патриотических регионов Украины. А если после введения визового режима получить визу в Россию можно будет только за отдельную плату в районе 35 евро, то таким образом несколько миллионов наших граждан профинансируют российский бюджет, деньги которого опять пойдут на финансирование российской агрессии против Украины. Я не думаю, что инициаторы введения визового режима согласны с тем, что мы с помощью введения визового режима и платных виз профинансировали российский бюджет. Потому что, к сожалению, украинских граждан в Россию ездит больше, чем российских в Украину, и это надо учитывать", — сказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев РИА Новости Украина.

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Поучителен в этом отношении опыт Грузии. Визовый режим между Россией и Грузией был введен в 2000 году по инициативе Москвы в качестве дополнительной меры по борьбе с экстремистским подпольем на Северном Кавказе. Однако особых проблем с въездом в страну у законопослушных грузинских граждан не возникало. Все кардинально изменилось после бурных военно-политических событий 2008-го, разрыва дипломатических отношений Москвы и Тбилиси и закрытия российского посольства с консульствами. После разрыва дипотношений с РФ грузинские граждане могли оформить визу в Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси только по приглашению прямых родственников, в экстренных гуманитарных случаях, по официальному приглашению компаний и организаций. Тем не менее в феврале 2009 года президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России. Предпосылки для диалога об изменении визового режима со стороны Москвы возникли только после смены власти в Грузии. В декабре 2015 года Россия приняла решение о введении упрощенного визового режима с Грузией. По новым правилам, имея на руках оформленное в миграционных органах приглашение, любой гражданин Грузии может получить частную, деловую, гуманитарную, рабочую визу (кроме туристической) любой кратности. Причем приглашение оформляется гражданином РФ вне зависимости от степени родства. А для ускорения процесса введен новый вид приглашений — электронные, которые, в отличие от классических, можно направить по электронной почте. Статистика утверждает, что в связи с упрощением визового режима, секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии ежедневно выдает грузинским гражданам в пять раз больше виз, чем в 2013 году.