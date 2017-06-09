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    Аналитика и комментарии

    Медреформа: "лютое и бесчеловечное умерщвление"

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (301)

    (обновлено: )1860151
    Парламент сделал первый шаг к реформированию медицинской отрасли - Рада одобрила в первом чтении проект медреформы. Все ли так просто и однозначно в новой реформе медицины? Что думают о ней сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Работа хирурга. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформа медицины. Без изменений в бюджет не обойтись - эксперт

    Неподъемный груз медреформы в Украине наконец-то сдвинулся с мертвой точки. В четверг, 8 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении проект медицинской реформы при учете поправок профильного комитета. Согласно законопроекту, который предусматривает введение принципа "деньги следуют за пациентом", гражданам Украины полагается гарантированный пакет и лекарственные средства за счет госбюджета.

    Однако долгожданные реформы не вызвали радостного ликования в украинском сегменте соцсетей: "Эта гарантированная эвтаназия народа нужна, чтоб взять в долг у МВФ"; "Хочу поздравить всех украинцев с тем, что медицинская помощь теперь будет недоступна ни для кого". "Не нужно бояться самой неприятной медицинской реформы. Она не убьет ту бюджетную медицину, которая у нас сейчас существует. Потому что — то что мертво, умереть не может", - есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

     

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