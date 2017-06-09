Бильдерберг-2017: элита обсудила президентство Трампа

Владимир Матвеев, обозреватель

В работе "Бильдерберг клуба" 1-4 июня в американском Шантильи, штат Вирджиния, в отеле Уэстфилдс Мариотт подтвердили участие 131 человека из 21 страны мира.

На саммите назначен председательствовать Анри де Кастри, возглавлявший в 2000-2016 годах известную французскую группу компаний AXA Group. Теперь наследник древнейшего французского рода де Кастри является президентом Института Монтеня — "лаборатории идей, способствующей развитию Франции в глобальном мире".

О содержании дискуссий за закрытыми дверями "наиболее влиятельных людей мира" остальному миру приходится судить по официальной повестке и по списку приглашенных, опубликованному на сайте клуба.

Большая часть участников встречи — представители большого бизнеса, банкиры, политики, руководители влиятельных СМИ, экс-руководители спецслужб.

В 2017 году участники "проэкзаменовали" Трампа, Китай и Россию. Тематика заседаний Бильдерберга-2017 представлена на сайте следующим образом: "Трансатлантические отношения: варианты и сценарии", "Деятельность НАТО", "Развитие и управление ЕС", "Может ли быть замедлена глобализация?", "Рабочие места, доходы и нереализованные ожидания", "Информационные войны", "Почему растет популизм?", "Роль России в мировом порядке", "Ближний Восток", "Распространение ядерного оружия", "Китай" и "Текущие события".

Повестку собрания возглавил "Доклад о ходе дел" администрации президента США Дональда Трампа (The Trump Administration: A progress report).

Несмотря на это, сам президент Трамп приглашения в Шантильи не получил, а требование доклада через четыре с половиной месяца президентства Трампа — эксперты расценивают как свидетельство недовольства его правлением.

Со стороны Трампа приглашены к участию — советник президента по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, министр торговли Уилбур Росс и директор недавно созданного Американского технологического совета, помощник президента США Кристофер Лидделл. Поддержать Трампа приехал и инвест-банкир Питер Тиль.

Они оппонировали группе критиков американского президента, судя по их прежним заявлениям, которые в Шантильи, оказались, по мнению экспертов, в большинстве. Трампа резко критикует исполнительный директор компании Alphabet Inc., холдинговой компании Google Эрик Шмидт. Наиболее резко — выходцы из администрации Барака Обамы и сторонники Клинтон.

Так, ранее Шмидта беспокоило, что администрация Трампа "принесет зло", пишет Daily Mail on Line.

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Список почетных гостей возглавил бывший госсекретарь США, экс-советник по нацбезопасности президента США Генри Киссинджер - бессменный участник всех совещаний Бильдербергского клуба. Как отметили в The Guardian, не так давно он встречался с президентом США Трампом, чтобы обсудить, по словам самого Киссинджера, "Россию и еще всякое-разное".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, согласно списку, получил возможность озвучить свою версию перспектив и отношений внутри НАТО на отдельном совещании с названием "Трансатлантический оборонный альянс: пули, байты, баксы". По мнению экспертов, вероятно, у генсека Альянса накопились претензии к Трампу, который требует от союзников увеличения военных бюджетов.

В повестке — встреча посла Китая в США Цуй Тянкая с известными представителями американской политики и бизнеса, включая Эрика Шмидта, который недавно вернулся из поездки по КНР, где созданный его разработчиками искусственный интеллект разгромил местных чемпионов по игре в го.

Среди наиболее известных широкой публике гостей — глава МВФ, действующий генсек НАТО, два экс-директора ЦРУ, король Голландии, экс начальник генштаба Великобритании, посол Китая в США, владельцы банка Lazard Brothers, представители банка Goldman Sachs и др.

Среди представителей финансового и банковского мира — Кристин Лагард, исполнительный директор Международного валютного фонда; Клаас Кнот, президент голландского Центробанка (De Nederlandsche Bank); Билл Морно, министр финансов Канады; Дженс Спан, федеральный министр финансов Германии; Пьер Вунш, вице-председатель бельгийского Центробанка (National Bank of Belgium).

Наибольшую группу составляют представители частных банков, фондов и инвестиционных фондов. Эксперты подчеркивают, что на заседание в 2017 году собрались немало представителей, так или иначе связанных с известным банком Уолл-стрит Goldman Sachs.

Антиглобалистская организация Zerohedge подготовила схему, показывающую обширную географию связей участников очередной Бильдербергской встречи, информирует сайт.

Справка: Бильдербергский клуб (Bilderberg group) — ежегодная конференция, на которую по персональным приглашениям собираются влиятельные политики, бизнесмены и главы некоторых СМИ.

Бильдерберг берет свое название от отеля в Нидерландах, где впервые состоялась встреча самых влиятельных людей мира в 1954 году. Представители группы заявляют, что конференция "призвана способствовать диалогу между Европой и Северной Америкой".