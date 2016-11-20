Через три года после Майдана в стране зреет новое противостояние

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина встречает очередную годовщину Майдана в состоянии войны и разрухи, украинцы с изумлением изучают цифры на платежках и пытаются вспомнить: разве это обещали им майданные политики? Сами политики излучают оптимизм, и уверяют: что обещали, над тем работают, не все пока получается, но это потому отчасти, что сам народ не вполне освободился от наследия тоталитарного прошлого и не созрел для полного демократического счастья.

"Неприятное видео"

Есть, конечно, въедливые эксперты и политологи, которые о звучавших со сцены Майдана обещаниях политикам напоминают. Так, на заседании "круглого стола", инициированного общественной организацией "Слово и Дело", показали видео с яркой "нарезкой" из обещаний и лозунгов 2014 года.

Некоторые политики клялись тогда пожертвовать своей политической карьерой, если в стране не будет кардинальных изменений, кто-то обещал снова выйти на Майдан, "если новое правительство будет таким же коррупционным" (как прежнее), нынешний мэр Киева Виталий Кличко выражал уверенность, что новых коррупционеров — уже "народ не простит никогда", а нынешний президент Петр Порошенко заявлял, что "каждый гражданин Украины и есть главная ценность"…

Теперь выяснилось, что прежние единомышленники разошлись по разным лагерям, жертвовать карьерой никто не спешит, а вот лозунги и обвинения — все те же. Так, участвовавший в дискуссии известный активист Майдана, ныне нардеп Владимир Парасюк заявил, что ему "немного неприятно", что он в этой видеонарезке "поставлен в один ряд с Порошенко и Яценюком".

"Разница между ними и мной в том, что у нас революция достоинства победила, появились определенные социальные лифты. А эти клептократы во власти все 24 года", — заявил Парасюк, похваставшись, что он за свою недолгую карьеру депутата уже имеет "10 криминальных дел". И потому "неправильно всех ставить в одну линейку".

Нардеп рассказал, как он продолжает революционную деятельность и напомнил о достижениях: на заседаниях парламентских комитетов теперь "много активистов", которые контролируют процесс: "запустилось формирование гражданского общества". И вообще, благодаря открывшимся "социальным лифтам Майдана" в парламент "попали люди, которые без этого не попали бы туда никогда". С этим спорить не приходится…

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"Нет справедливости"

К достижениям Майдана Парасюк отнес борьбу с коррупцией, создание антикоррупционных органов, хотя и признал: "часть клептократов пролезла и в эти правильные вещи".

Это признала и нардеп Ольга Богомолец, сказавшая, в частности, что в сфере медицины и тендеров коррупция "децентрализовалась" — вслед за бюджетной децентрализацией.

Успехом назвали введение на Украине системы электронного декларирования. Впрочем, Парасюк отметил, что и сам не верит в то, что накажут владельцев налички — "не существует сейчас правоохранительных органов в государстве, не существует справедливости"…

Однако нардеп заявил, что он остается оптимистом: вот сменится в очередной раз состав Рады, если люди "выберут правильно", то туда «придут молодые люди", тогда все наладится…

На это возразил политический эксперт Валентин Гладких, отметивший, что дело не в возрасте, хотя — в цивилизованных странах средний возраст парламентариев не такой уж юный: "это люди с жизненным опытом".

Майдан как "состояние души"

Еще одно обещание касалось "очищения власти" и воплощалось в жизнь в форме люстрации. Нардеп Борислав Береза отметил, что за законопроект о люстрации депутаты голосовали под давлением улицы — чем больше горело шин у стен парламента, тем больше было голосов "за".

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По-другому не получалось, отметил Береза, добавив, что метод себя оправдал: "депутаты боятся только людей… которые могут прийти и спросить". А таких людей, мы помним, много было на улицах Киева.

Парасюк также не увидел никаких противоречий в том, что некоторые методы и сама люстрация ограничивают чьи-то права. По его мнению, это неизбежная цена: "неправильные" люди не должны попадать во власть, а "правильные" должны. Кто будет определять градус "правильности"? Наверное, те же самые "активисты", которые давно этим заняты.

Напомним, ранее глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что Украине важно внести поправки в закон о люстрации, чтобы предотвратить нарушения прав человека.

Парасюк подчеркнул, что разговоры о "третьем или четвертом Майдане не имеют смысла", так как Майдан "постоянное протестное состояние души" украинцев. Однако отметил: посмотрел в платежки и понял, что это протестное состояние зимой может сильно обостриться.

Политолог Петр Олищук считает: и обещания, которые политики давали на Майдане, и реакция на них свидетельствовали более всего об уровне общественного сознания, об "инфантилизме общества". По его мнению, за три года общество "сделало шаг вперед" и теперь более трезво оценивает, например, перспективы евроинтеграции.

"Революция свелась к передаче власти"

Политики — люди занятые, отчитавшись, они один за другим покидали заседания (важные дела!). Сожаление по этому поводу выразил политолог Андрей Ермолаев, констатировавший, что состояние страны (а оно плачевно — конфликты и разруха) — "это продукт нашей деятельности".

"Жаль, что политики ушли. Я бы у них спросил, рассматривают ли они сегодняшний день как продукт майданного процесса, или майданный процесс не вечен?" — сказал эксперт. По его мнению, "революционный процесс не закончен, он купирован", сама же "революция достоинства" фактически свелась к передаче власти "от одной династии к другой — от донецких к винницким".

С этим согласился Петр Олищук, проиллюстрировав ситуацию: "те, кто собирали деньги и заносили, — их уволили, а те, кому заносили, — их выбирают и переизбирают, они создают оппозиционные партии…".

Ермолаев отметил, что украинцы часто не замечают подмены понятий и манипуляций — так, правильна идея очищения власти, но люстрация стала просто инструментом в борьбе элит. Незаконченность процесса означает, что противоречия остаются: конфликт на востоке Украины продолжается, не решен вопрос справедливого перераспределения национального богатства, люди беднеют, вполне реальна угроза социальных бунтов. Политолог отметил: ситуация такова, что — "счет идет на дни".