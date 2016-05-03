Bloomberg: магия цены на нефть или начало восстановления отрасли

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В прошлом году мировая нефтяная промышленность сократила расходы более чем на $100 млрд, и чтобы выжить, продолжает сокращение в этом году — этот период уже назвали худшим финансовым кризисом в истории отрасли, пишет американский журналист Дэвид Виз в статье для Bloomberg. Тем не менее, даже разговоры о росте цен снова напоминают о неудачной попытке в прошлом году, когда компании слишком быстро решили возобновить деятельность после повышения цен, полагает автор статьи.

"British Petroleum, владелец вышек Nabors Industries Ltd. и геолого-разведывательная компания Pioneer Natural Resources Co. в течение последних 24 часов заявили, что цены выше $50 будут способствовать росту добычи и обеспечат необходимый импульс для денежных потоков. При цене на нефть, близкой к $45 за баррель, промышленность сокращала расходы, чтобы оставаться конкурентоспособной и сейчас готова к стабильности на уровне цен, которые составляют менее половины средних показателей 2014 года", — говорится в публикации.

"При средней цене в $53 за баррель нефти 50 крупнейших публичных компаний в этой отрасли смогут остановить потерю денежных средств", — завил консультант компании Wood Mackenzie Ltd. Nabors, которая владеет самым большим в мире комплексом наземных буровых установок. По его словам, компания уже вела переговоры с несколькими крупными клиентами о планах по возобновлению работы во второй половине года, если цены "уверенно" вырастут выше $50.

"Дело не просто в том, чтобы приблизиться к отметке в $50", — полагает Фрейзер МакКей, вице-президент по корпоративному анализу в Wood Mackenzie в Хьюстоне. — Речь идет о том, чтобы приблизиться, сохранить и иметь представление о будущих ценах выше $50 за баррель, прежде чем начинать проекты, которые рассчитаны на цены $50 за баррель".

"В прошлом году мировая нефтяная промышленность сократила расходы более чем на $100 млрд, и чтобы выжить, продолжает сокращение в этом году. Schlumberger Ltd. назвали это худшим финансовым кризисом в истории отрасли. Только в Северной Америке расходы, как ожидается, сократятся на половину по сравнению с прошлым годом", — говорится в статье.

"Цены выросли примерно на две трети от 12-летнего минимума. Во вторник Brent, международный эталон, торговался выше $45 за баррель. Повышение позволило ВР и Pioneer прогнозировать возможное восстановление, когда на этой неделе они выпустили отчет о доходах за первый квартал", — пишет Дэвид Виз.

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"В следующем году, ВР сможет сбалансировать денежный поток с выплатами акционерам и капитальными расходами при цене на нефть в $50-55 за баррель, по сравнению с предыдущей оценкой в $60, сказал лондонский эксперт. Pioneer планирует добавить целых 10 установок горизонтального бурения, когда нефть достигнет $50. Перспективы спроса и предложения нефти — положительные, сообщила компания в понедельник в своем отчете о прибыли", — продолжил автор публикации.

За каждые $5, на которые повышается цена на нефть, при базовом уровне в $37, Continental Resources Inc. получает еще около $200 млн дохода, заявил еще в прошлом месяце главный операционный директор Джек Старк в интервью в Новом Орлеане. По его словам, к тому времени, когда цены на нефть достигнут $52, компания в Оклахоме, вероятно, рассмотрит возможность увеличения количества буровых установок. "Мы не будем гнаться за резкими скачками цен, — добавил Старк. — Мы намерены быть терпеливыми".

Тем не менее, даже разговоры о росте цен снова напоминают о неудачной попытке в прошлом году, когда компании слишком быстро решили возобновить деятельность после повышения цен, продолжает автор статьи. "Мы поспешили — немного ложный порыв, — заявил Тони Петрелло, исполнительный директор Nabors, аналитикам и инвесторам во вторник на конференции. — Сейчас мы собираемся быть немного осторожнее".

"Когда цены на нефть достигнут этого уровня, и как долго они должны оставаться там, никто не может сказать наверняка. Nabors говорят, что деятельность может возобновиться в середине третьего квартала или в течение последних трех месяцев этого года. По оценкам Continental, спрос и предложение могут прийти к равновесию в этом году, и в следующем году быть "абсолютно сбалансированными" или даже может возникнуть потребность в дополнительной нефти", — говорится в статье. "Абсолютное время назвать сложно, — отметил Старк, — но, в конечном счете, это произойдет".