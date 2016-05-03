Не только тарифы. Эксперт: теперь вся наша жизнь зависит от МВФ

В Международном валютном фонде поприветствовали решение украинского правительства об установлении единой цены на газ для населения и промышленности на уровне 6 тыс. 879 гривен за тысячу кубометров. Как считают в МВФ, новый тариф на газ позволит снизить уровень коррупции, будет способствовать инвестициям и поможет достичь энергонезависимости Украины.

Действительно ли все будет так оптимистично, как считают в ВМФ? На этот вопрос в эфире радиостанции Голос Столицы ответил эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

По логике МВФ был обязан одобрить повышение газовых тарифов, поскольку это одно из условий выдачи Киеву кредита?

— Логика МВФ — единая цена на рынке. С этой точки зрения шаг понятный. Но с точки зрения покрытия затрат и получения приемлемой прибыли, эта цена чрезмерна, конечно.

Сначала надо было сделать рыночные условия, пустить конкурентов, конкурирующие организации для торговли. После этого уже вводить рыночные цены на газ для населения. Сейчас это простое повышение цен.

Новый тариф на газ должен уменьшить коррупцию в нашем газовом секторе. Как?

— Дело в том, что источником коррупции была разница цен на газ для населения и промышленности. Но это была, скорее, не коррупция, а воровство. Конечно, коррупционные схемы были по разным схемам: когда преувеличивали объемы газа, которые потребляло население, получали объемы под них, а потом продавали промышленности. Или не исключали из списков потребителей часть населения, которая умерла, получали на них газ. Там много было на этом построено. Сейчас, действительно, часть коррупционных схем потеряет смысл, если будет единая цена.

И крупным предприятиям тоже придется платить полностью все и не получать никаких дотаций на это?

— Крупные предприятия уже давно не получают никаких дотаций. Хотя по закону промышленность уже давно получает газ по рыночным ценам. То есть, единственная группа предприятий, которая получала льготный газ, было предприятие "Теплокомунэнерго". У них цена на тепло была дважды дотирована. Первое — они получали более дешевый газ от НАК "Нафтогаз", а разницу компенсировали из бюджета. Плюс, дотировалась, собственно, цена на тепло для населения.

— У нас не получится так, что у того же МВФ придется брать кредит уже для выплаты субсидий?

— Совершенно верно. Плюс, исходя из нынешних цен на газ, сами объемы субсидий должны увеличиться, потому что для людей, которые живут в селах и отапливают дом газовыми котлами, это будет катастрофа.

Мой вам прогноз, что сейчас должны вырасти резко прибыли добывающих компаний, потому что они теперь будут продавать газ. Особенно "Укрнафтогазвыдобування". И, соответственно, для нее должны вырасти размеры рентных платежей. Потому что рентные платежи — это серьезный источник наполнения тех статей бюджета, которые идут на субсидии.

То есть даже государство от этого повышения цен не выигрывает?

— Государство поиграет, потому что необходимо искать источники субсидий. Государству придется увеличивать налоговую нагрузку. А скандал уже достаточно давно идет между добывающими компаниями и государством именно по части налоговой нагрузки. А мой прогноз, что сейчас вынуждено будет государство повышать рентные платежи на добычу.

Работающим пенсионерам субсидии на оплату газа не дают. Что можно сделать для защиты таких малообеспеченных людей?

— Конечно, работающие пенсионеры — это проблема. Проблемы основные будут и у людей, которые топят газом. То есть, государству надо срочно помочь этим людям перейти на другие виды топлива. Потому что им не помогут никакие субсидии. Это по 2-3 тыс. платить за газ, я думаю, что никакая пенсия не поможет в этом.

Тренд на повышение цены на газ в связи с тем, что растут цены на нефть мировые. То есть, мы сейчас получили просто повышение цен на газ для населения потому, что подтянули к ценам для промышленности. Плюс цены будут просто расти в связи с этим. Много чего еще надо сделать. Возможно, следует расширить механизмы социальной помощи.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире 106 FM сообщил, что постоянные конфликты в правительстве и парламенте привели к тому, что зиму Украина встретила со значительным дефицитом топлива. Он также отметил, что нехватка газа в хранилищах может привести к срыву поставок "голубого топлива" в страны Евросоюза.

Читайте также: Украинцы меняют ориентиры: угроза голода и смена страны жительства

В свою очередь, руководитель аналитического департамента компании Concorde Capital Александр Паращий рассказал о том, что Украина резко сократила добычу собственного угля и газа, на 13% сократилось и производство электроэнергии. Паращий выразил уверенность в том, что это привело не только к проблемам в экономике, но и к срыву осеннего отопительного сезона.