Разочарованность правящими партиями Украины достигает 80% — Медведев

До выборов осталось совсем немного, а больше трети украинцев не определились, за кого собираются голосовать. К таким результатам пришли исследователи Киевского международного института социологии.

В связи с этим на местных выборах может повториться ситуация парламентской кампании прошлого года, когда большое количество избирателей до последнего момента не знали, за кого отдадут свои голоса.

Почему каждый третий украинец до сих пор не знает, за кого будет голосовать, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил глава экспертного совета социологической компании "Sociostream AG" Александр Медведев.

Почему так много людей до сих пор не определились со своим выбором?

— Можем предположить, что эти 30% просто не пойдут на выборы, поскольку до сих политические партии не трогали этого избирателя ни своими слоганами, ни своими действиями по мобилизации єлектората. То есть очевидно, что эти избиратели просто не пойдут на избирательные участки.

Политологи часто отмечают, что сейчас очень низкий уровень политической культуры. Так ли это?

— Я соглашусь с этим. Хотя я не могу согласиться, что к политике упало внимание, оно осталось. Но разочарование в политической жизни страны на данный момент присутствует, идеи партий не вызывают доверия у избирателя. Избиратель хочет не только слов, он хочет еще и понимать, что это будет действительно сделано. Поэтому к тем политикам, которые возглавляют избирательные списки, и политическим партиям, которые идут в местные советы, доверие не возрастает.

Почему у партий не получается заинтересовать избирателя?

— Поскольку технологические "фишки", которые действовали до этого, закончились, а идеологические не пришли.

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— Она достигает 80%.

Будет ли на этих выборах какой-то момент неожиданности?

— Если в целом взять результат по стране, то пока что социологические исследования не показывают никаких неожиданностей.

Среди руководства страны существует политический консенсус о том, что досрочные выборы в ВР состоятся не ранее июня 2016 года, однако из-за своей неэффективности нынешняя Рада может быть распущена и ранее, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Николай Спиридонов.

Ранее политический эксперт Вадим Карасев заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что начала процесса распада парламентской коалиции можно ожидать в 2016 году.