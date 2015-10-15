Хроника 14 октября: День защитника Украины, "Марш героев", Бердянск без газа

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Накануне ВО "Свобода" и "Правый сектор" провели марш по центральным улицам Киева. В этот же день президент Порошенко провел испытательный полет СУ-27, в Тернополе стартовал набор в патрульную полицию, а Бердянск полностью остался без газоснабжения. Подробнее о главных событиях минувшего дня и нынешней ночи – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

День защитника Украины

В Украине в среду впервые отметили День защитника. С праздником украинцев поздравил президент страны Петр Порошенко. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Праздничные мероприятия прошли по всей Украине. В рамках празднования Дня защитника президент Украины открыл выставку военной техники на Михайловской площади в Киеве. Первая леди Украины Марина Порошенко присутствовала на митинге в Мариуполе

Порошенко повысил в звании Муженко и Полторака

Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко и министра обороны страны Степана Полторака. Глава государства также присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала Генштаба Игорю Воронченко.

"Режим тишины" в зоне АТО

Украинские военные сообщают о соблюдении ополченцами "режима тишины" за минувшие сутки в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы военной операции в четверг. Помимо этого представитель Киева на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске передал представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР список из 29 пленных, которых он готов обменять. Помимо этого в ЛНР заявили, что начнут отвод минометов 15 октября.

Призыв в армию будет с 20 лет

Украинцев будут призывать на срочную службу с 20 лет. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на острове Хортица в день защитника Украины. И ни один из них не будет служить в зоне АТО , добавил президент. Также глава государства в ходе визита в Запорожскую область провел испытательный полет СУ-27

В Тернополе стартовал набор в патрульную полицию

В Тернополе в День защитника Украины стартовал набор в патрульную полицию. В областном МВД сообщили, что все желающие стать патрульным полицейским могут заполнить анкету как в электронном виде на сайте областной милиции, так и подать лично.

В столице задержали торговца оружием

Сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину при попытке сбыть крупную партию огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, задержание злоумышленника произошло в Деснянском районе столицы.

"Марш героев" в Киеве

ВО "Свобода" и "Правый сектор" в среду провели марш по центральным улицам Киева. Накануне "Свобода" отметила годовщину создания Украинской повстанческой армии. Участники шествия прошли маршем по улицам Киева к Лукьяновскому СИЗО, где находятся под стражей активисты "Свободы", которые арестованы по подозрению в причастности к организации беспорядков возле Рады 31 августа во время голосования в парламенте за изменение Конституции в части децентрализации. По информации СМИ, во время "Марша героев" , раздался взрыв.

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ЦИК отменил решение Харьковского облизбиркома по "Оппоблоку"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела постановление Харьковской областной комиссии от 13 октября, в котором вновь было отказано "Оппозиционному блоку" в регистрации депутатов на выборах в облсовет, и считает его незаконным. По мнению ЦИК, решение комиссии нарушает конституционное право граждан.

Бердянск полностью остался без газоснабжения

Город Бердянск Запорожской области полностью остался без газоснабжения. Проблема с газоснабжением возникла после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе. В мэрии города возложили вину в произошедшем на "Запорожгаз" и жителей города.

В Полтаве презентовали памятник Мазепе

Александр Демидович/Youtube В Полтаве презентовали памятник Мазепе 14 октября состоялась презентация бронзового памятника гетману Ивану Мазепе. Его установят возле Святоуспенского собора в ноябре, когда будет подготовлен постамент. Монумент высотой 3,2 метра и весом 2,5 тонны был создан скульптором Николаем Билыком и архитектором Виктором Шевченко.

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Два теракта в Египте

По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали в результате двух взрывов в египетской провинции Северный Синай в городе Эль-Ариш. Один взрыв произошел неподалеку от прокуратуры и полицейского участка в городе Эль-Ариш, по словам очевидцев, после взрыва была слышна стрельба. Также в городе взорвался полицейский автомобиль, в результате чего погиб один сотрудник полиции и один мирный житель, шесть полицейских пострадали.

Возле университета в США произошла стрельба, есть жертвы

Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы неподалеку от университета города Сиракьюс в центре американского штата Нью-Йорк. Представитель полиции заявил, что злоумышленники также стреляли в полицейских, однако никто из служителей правопорядка не пострадал.

Накануне впервые на государственном уровне отпраздновали День защитника Украины. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.



Также 14 октября православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.