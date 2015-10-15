Хроника 14 октября: День защитника Украины, "Марш героев", Бердянск без газа

Людмила Калита, РИА Новости Украина
Накануне ВО "Свобода" и "Правый сектор" провели марш по центральным улицам Киева. В этот же день президент Порошенко провел испытательный полет СУ-27, в Тернополе стартовал набор в патрульную полицию, а Бердянск полностью остался без газоснабжения. Подробнее о главных событиях минувшего дня и нынешней ночи – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
День защитника Украиныприсутствовала на митинге в Мариуполе.
Порошенко повысил в звании Муженко и Полторака
Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко и министра обороны страны Степана Полторака. Глава государства также присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала Генштаба Игорю Воронченко.
"Режим тишины" в зоне АТО
Украинские военные сообщают о соблюдении ополченцами "режима тишины" за минувшие сутки в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы военной операции в четверг. Помимо этого представитель Киева на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске передал представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР список из 29 пленных, которых он готов обменять. Помимо этого в ЛНР заявили, что начнут отвод минометов 15 октября.
Призыв в армию будет с 20 летслужить в зоне АТО, добавил президент. Также глава государства в ходе визита в Запорожскую область провел испытательный полет СУ-27.
В Тернополе стартовал набор в патрульную полицию
В Тернополе в День защитника Украины стартовал набор в патрульную полицию. В областном МВД сообщили, что все желающие стать патрульным полицейским могут заполнить анкету как в электронном виде на сайте областной милиции, так и подать лично.
В столице задержали торговца оружием
Сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину при попытке сбыть крупную партию огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, задержание злоумышленника произошло в Деснянском районе столицы.
"Марш героев" в Киевево время "Марша героев", раздался взрыв.
Читайте также: Марш националистов в Киеве: Бандера, "герои", "политвьязни" и "циничные барыги"
ЦИК отменил решение Харьковского облизбиркома по "Оппоблоку"
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела постановление Харьковской областной комиссии от 13 октября, в котором вновь было отказано "Оппозиционному блоку" в регистрации депутатов на выборах в облсовет, и считает его незаконным. По мнению ЦИК, решение комиссии нарушает конституционное право граждан.
Бердянск полностью остался без газоснабжения
Город Бердянск Запорожской области полностью остался без газоснабжения. Проблема с газоснабжением возникла после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе. В мэрии города возложили вину в произошедшем на "Запорожгаз" и жителей города.
В Полтаве презентовали памятник Мазепе
14 октября состоялась презентация бронзового памятника гетману Ивану Мазепе. Его установят возле Святоуспенского собора в ноябре, когда будет подготовлен постамент. Монумент высотой 3,2 метра и весом 2,5 тонны был создан скульптором Николаем Билыком и архитектором Виктором Шевченко.
Читайте также: Покров, защитник и УПА – что делать православной Церкви?
Два теракта в Египте
По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали в результате двух взрывов в египетской провинции Северный Синай в городе Эль-Ариш. Один взрыв произошел неподалеку от прокуратуры и полицейского участка в городе Эль-Ариш, по словам очевидцев, после взрыва была слышна стрельба. Также в городе взорвался полицейский автомобиль, в результате чего погиб один сотрудник полиции и один мирный житель, шесть полицейских пострадали.
Возле университета в США произошла стрельба, есть жертвы
Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы неподалеку от университета города Сиракьюс в центре американского штата Нью-Йорк. Представитель полиции заявил, что злоумышленники также стреляли в полицейских, однако никто из служителей правопорядка не пострадал.
Накануне впервые на государственном уровне отпраздновали День защитника Украины. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.
Также 14 октября православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.