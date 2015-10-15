наверх
10.03.201803:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Хроника 14 октября: День защитника Украины, "Марш героев", Бердянск без газа

    Тема:

    День защитника Украины и "Марш героев" (64)

    (обновлено: )77811
    В Украине в среду, 14 октября, впервые отметили День защитника – накануне президент Петр Порошенко повысил в звании начальника Генштаба и министра обороны. В этот же день стало известно, что украинцев будут призывать на срочную службу с 20 лет.
    Участники Марша героев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Накануне ВО "Свобода" и "Правый сектор" провели марш по центральным улицам Киева. В этот же день президент Порошенко провел испытательный полет СУ-27, в Тернополе стартовал набор в патрульную полицию, а Бердянск полностью остался без газоснабжения. Подробнее о главных событиях минувшего дня и нынешней ночи – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    День защитника Украины

    Петр Порошенко на выставке военной техники о финансировании ВСУ
    Канал "112 Украина" в youtube
    Порошенко в День защитника Украины о финансировании ВСУ
    В Украине в среду впервые отметили День защитника. С праздником украинцев поздравил президент страны Петр Порошенко. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Праздничные мероприятия прошли по всей Украине. В рамках празднования Дня защитника президент Украины открыл выставку военной техники на Михайловской площади в Киеве. Первая леди Украины Марина Порошенко присутствовала на митинге в Мариуполе.

    Порошенко повысил в звании Муженко и Полторака

    Президент Украины Петр Порошенко повысил в звании начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко и министра обороны страны Степана Полторака. Глава государства также присвоил звание вице-адмирала главному военному эксперту главной инспекции Минобороны Олегу Кузьменко и звание генерал-лейтенанта начальнику Главного управления персонала Генштаба Игорю Воронченко.

    "Режим тишины" в зоне АТО

    Украинские военные сообщают о соблюдении ополченцами "режима тишины" за минувшие сутки в Донбассе, говорится в сообщении пресс-службы военной операции в четверг.  Помимо этого представитель Киева на переговорах гуманитарной подгруппы в Минске передал представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР список из 29 пленных, которых он готов обменять. Помимо этого в ЛНР заявили, что начнут отвод минометов 15 октября.

    Призыв в армию будет с 20 лет

    Порошенко провел испытательный полет СУ-27
    5 канал на Youtube
    Порошенко провел испытательный полет СУ-27
    Украинцев будут призывать на срочную службу с 20 лет. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на острове Хортица в день защитника Украины. И ни один из них не будет служить в зоне АТО, добавил президент. Также глава государства в ходе визита в Запорожскую область провел испытательный полет СУ-27.

    В Тернополе стартовал набор в патрульную полицию

    В Тернополе в День защитника Украины стартовал набор в патрульную полицию. В областном МВД сообщили, что все желающие стать патрульным полицейским могут заполнить анкету как в электронном виде на сайте областной милиции, так и подать лично.

    В столице задержали торговца оружием

    Сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину при попытке сбыть крупную партию огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточняется, задержание злоумышленника произошло в Деснянском районе столицы.

    "Марш героев" в Киеве

    Марш героев в Киеве
    Радіо Свобода (www.radiosvoboda.org) на Youtube
    "Марш героев" в Киеве
    ВО "Свобода" и "Правый сектор" в среду провели марш по центральным улицам Киева. Накануне "Свобода" отметила годовщину создания Украинской повстанческой армии. Участники шествия прошли маршем по улицам Киева к Лукьяновскому СИЗО, где находятся под стражей активисты "Свободы", которые арестованы по подозрению в причастности к организации беспорядков возле Рады 31 августа во время голосования в парламенте за изменение Конституции в части децентрализации. По информации СМИ, во время "Марша героев", раздался взрыв.

    Читайте также: Марш националистов в Киеве: Бандера, "герои", "политвьязни" и "циничные барыги" 

    ЦИК отменил решение Харьковского облизбиркома по "Оппоблоку"

    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассмотрела постановление Харьковской областной комиссии от 13 октября, в котором вновь было отказано "Оппозиционному блоку" в регистрации депутатов на выборах в облсовет, и считает его незаконным. По мнению ЦИК, решение комиссии нарушает конституционное право граждан.

    Бердянск полностью остался без газоснабжения

    Город Бердянск Запорожской области полностью остался без газоснабжения. Проблема с газоснабжением возникла после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе. В мэрии города возложили вину в произошедшем на "Запорожгаз" и жителей города.

    В Полтаве презентовали памятник Мазепе

    В Полтаве презентовали памятник Мазепе. Видео
    Александр Демидович/Youtube
    В Полтаве презентовали памятник Мазепе
    На Соборной площади Полтавы 14 октября состоялась презентация бронзового памятника гетману Ивану Мазепе. Его установят возле Святоуспенского собора в ноябре, когда будет подготовлен постамент. Монумент высотой 3,2 метра и весом 2,5 тонны был создан скульптором Николаем Билыком и архитектором Виктором Шевченко. 

    Читайте также: Покров, защитник и УПА – что делать православной Церкви?  

    Два теракта в Египте

    По меньшей мере два человека погибли, шесть пострадали в результате двух взрывов в египетской провинции Северный Синай в городе Эль-Ариш. Один взрыв произошел неподалеку от прокуратуры и полицейского участка в городе Эль-Ариш, по словам очевидцев, после взрыва была слышна стрельба. Также в городе взорвался полицейский автомобиль, в результате чего погиб один сотрудник полиции и один мирный житель, шесть полицейских пострадали.

    Возле университета в США произошла стрельба, есть жертвы

    Один человек погиб, один ранен в результате стрельбы неподалеку от университета города Сиракьюс в центре американского штата Нью-Йорк. Представитель полиции заявил, что злоумышленники также стреляли в полицейских, однако никто из служителей правопорядка не пострадал.

    Накануне впервые на государственном уровне отпраздновали День защитника Украины. Новый праздник учрежден вместо Дня защитника Отечества, который в Украине традиционно отмечали 23 февраля.

    Также 14 октября православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине