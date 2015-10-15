"Свобода" и власть: вместе невозможно, врозь никак

Антон Степанов, РИА Новости Украина

Позиция униженных и оскорбленных в украинской политике всегда была одной из самых востребованных. В разное время для повышения собственной значимости, а заодно и рейтинга политические силы использовали этот прием в свою пользу. В роли "гонимых" в свое время побывали и "регионалы", и коммунисты, и даже многие из теперешних строителей европейского будущего. Правда, нынешних "жертв режима", в которые на скорую руку записали себя националисты и радикалы, пожалуй, никто не переплюнет. Несмотря на постоянные жалобы о произволе "преступной" власти, многие из представителей той же "Свободы" продолжают занимать просторные государственные кабинеты.

Кино без концовки

Один из тех "свободовцев", кто, похоже, вообще не ощутил на себе пресловутых преследований власти можно назвать возглавляющего Государственное агентство по вопросам кино Филиппа Ильенко. Старший брат известного депутата от "Свободы" Андрея Ильенко и сын легендарного режиссера "Молитвы за гетьмана Мазепу" Юрия Ильенко попал на государственную службу еще в августе прошлого года. Тогда, когда "Свобода" еще была членом парламентской коалиции, а ее представители — вхожими в самые разные органы власти, появление кинопродюссера из известного режиссерского клана у руля Госкино мало удивило. Дескать, человек и на Майдане стоял, и в "Свободе" числится, а учитывая его фамилию было бы и вовсе грешно не попросить его помочь родной державе. Понимая, какую большую честь ему доверили, Ильенко буквально сходу начал развивать отечественный синематограф. И хоть за время его управления украинским кино было снято не так уж много действительно достойных фильмов, Филипп Юрьевич все же сумел вписать свое имя в новейшую историю украинского кино. Именно при "свободовце" началась и активно продолжается практика скандального запрета кинолент и сериалов, которые так или иначе были произведены в "стране-агрессоре". Если в прежние времена для того, чтобы получить отказ в выдаче прокатной лицензии нужно было снять нечто из ряда вон выходящее, то сейчас для этого достаточно пометки "сделано в РФ". Чтобы не быть голословным достаточно напомнить о том, что именно при Ильенко в Украине было запрещено более трехсот фильмов самого разного жанра. Хотя, в приватных беседах "свободовец" не столь радикален как на публике. Рассказывают, что когда его спросили, собирается ли тот включать в запретный список фильмы с известным своей любовью к России Жерарром Депардье, тот сделав удивленные глаза, заверил, что "никогда и ни при каких обстоятельствах".

Впрочем, несмотря на то, что после поражения на выборах в "Свободе" заявили о том, что покидают органы государственной власти, Филипп Ильенко, числившийся в избирательном списке объединения, почему-то решил остаться на посту. Не было слышно "свободовца" и когда его соратники, назвав действующую власть преступной, объявили ей открытую войну. Что ж, с одной стороны, такая неопределенная позиция может стать поводом для обвинений в приспособленчестве, а с другой — разве станешь кусать руку, которая итак довольно неплохо кормит…

Комфорт в парламенте

Вряд ли жалуются на нелегкие будни политиков-националистов и вошедшие в Верховную Раду восьмого созыва народные депутаты от "Свободы". Решив идти в парламент самостоятельным фронтом по мажоритарным округам, шестерка кандидатов в итоге не прогадала. Правда, в нынешней Раде националистов представляют только пятеро. Не проработав в Раде и полугода, о своем выходе из межфракционного объединения "Свобода" заявил Сергей Рудык — к слову, тот самый, что в свое время числился в скандально-известной "молодой команде" Леонида Черновецкого и был одним из его замов. Хотя и без покинувшего компанию коллеги, "свободовцы" чувствуют себя в Раде достаточно неплохо и, как минимум, не жалуются. Каждый из них имеет солидный вес в тех или иных парламентских комитетах. Вышеупомянутый Андрей Ильенко является членом явно не последнего в Раде Комитета по вопросам правовой политики и правосудия. Юрий Левченко главенствует в одном из подкомитетов в Бюджетном комитете, Юрий Бублик — в подкомитете Комитета региональной политики, Александр Марченко — в подкомитете Комитета строительства и ЖКХ, а Олег Осуховский — в подкомитете Антикоррупционного комитета ВР. Так, что и здесь "свободовцам" грех жаловаться — в Верховной Раде они даже при небольшой численности имеют вес, а их мнение во многих случаях было определяющим.

Слияние и поглощение

Грех жаловаться на власть и тем представителям "Свободы", которые победив на выборах в мае прошлого года, заняли места в местных советах. В том же Львове соратники Олега Тягнибока буквально заполонили городскую и областную рады, а об их махинациях и "дерибанах" слава идет далеко за пределы Галицкой столицы. Хозяевами жизни себя чувствуют депутаты от "Свободы" и в других областях Западной Украины, в Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской. Здесь, по словам жителей этих регионов, народные избранники настолько заняты наполнением собственных карманов, что им явно не до охоты, которую якобы объявила центральная власть на их соратников.

"С одной стороны много руководителей "Свободы" находится в органах исполнительной власти на областном и районном уровнях, поэтому говорить о том, что это такая уж оппозиционная партия явно не приходится", — считает директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Большинство заявлений, сделанных "Свободой", в основном, связаны с местной предвыборной кампанией. О какой оппозиционности можно говорить, если сегодня "Свобода" выставила на выборы 13 тысяч кандидатов, а те же коммунисты вынуждены вообще отказаться от похода в местные советы. С другой стороны — наиболее радикальное крыло "Свободы" действительно находится под давлением со стороны власти, мы видим и задержания, и обыски. В целом, в "Свободе" имеется некое разветвление — на радикальное и конформистское крыло. Не исключено, что мы станем свидетелями раскола внутри самой "Свободы" — останутся формальная партия, которая более-менее устраивает политическую систему и радикалы, которые будут формировать свой собственный проект".