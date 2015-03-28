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10.03.201802:18
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    Аналитика и комментарии

    Финансовая реформа за пять лет возможна – эксперт

    Тема:

    Кредит МВФ и кризис в Украине. (241)

    (обновлено: )302
    Программа реформирования финансового сектора – это нюансы, которые возникнут непосредственно в законопроектах, но в том, что эти законопроекты можно принять за пять лет, ни у кого не вызывает сомнений, заявил бывший член совета НБУ Василий Горбаль.
    Василий Горбаль
    Украинское фото

    Программа реформирования финансового сектора уже готова. Согласно документу, который представил НБУ, золотовалютные резервы Украины к 2020 году вырастут до 38 миллиардов 700 миллионов долларов.

    Подробнее о способах реализации финансовых реформ радиостанция Голос Столицы поговорила с экспертом по вопросам финансов, бывшим членом совета НБУ Василием Горбалем.

    Как вы оцениваете реформы, которые предложил НБУ? Насколько эта программа реальна для выполнения?

    Гривна
    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    − В разработке программы принимал участие широкий круг экспертов и представителей различных институций, то есть не только НБУ как регулятор банков, но и комиссия по ценным бумагам, иные регуляторы, список достаточно весомый. В документе просуммированы все инициативы, которые прозвучали за последний год касательно институциональных изменений. Дальнейший шаг после принятия данной программы на совете реформ при президенте − это разработка, подготовка и внесение в ВР соответствующих законопроектов. А процесс рассмотрения законов в ВР, это уже несколько иной процесс. 

    Тут интересно, кто будет инициатором внесения, потому что это может быть президент, это могут быть какие-то нардепы. Но в любом случае, итог рассмотрения этой программы, это уже более детально прописанные законопроекты.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    НБУ планирует реализовать все за пять лет. За такой срок можно навести порядок в системе? 

    − Мы говорим об институциональных изменениях. Есть такое понятие, как финансовый омбудсмен – об этом шли переговоры и с нашими международными финансовыми партнерами. Давно идет дискуссия и о роли регулятора не банковских финансовых учреждений. Но опять же, эти вещи прописаны в виде приоритетов и направлений развития. 

    Какие нюансы будут уже непосредственно в законопроектах, это покажет время. Но в том, что эти законопроекты можно принять за пять лет, мне кажется, ни у кого не вызывает сомнений. А в каком виде это все будет, зависит от качества работы ВР в части принятия этой концепции и отдельных законопроектов. 

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