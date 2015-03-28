Есть ли жизнь после новых тарифов ЖКХ? Все повышения в одном материале

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

С 1 апреля 2015 года в Украине повышаются тарифы на электроэнергию, газ, тепло и горячую воду для населения. С 1 мая украинцев также ожидает рост цен на холодную воду.

После роста тарифов, по подсчетам научно-исследовательского института социальных исследований – ISS, украинские семьи будут тратить более половины зарплаты (57,3%) на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для сравнения, в Великобритании это соотношение составляет 7%, в Германии – 7,7%, в Словакии – 17,1%, в Польше – 22,9%, Греции – 28,2%, Румынии – 24,7%.

При такой существенной нагрузке на семейный бюджет в условиях снижения реальных доходов и галопирующей инфляции, украинцы просто физически не смогут платить за коммуналку по новым тарифам.

Газ

В среднем цена на газ для населения повысилась на 285%, что соответствует положениям меморандума между Кабинетом министров Украины и Международным валютным фондом.

В 6,1 раза выросла цена газа, используемого населением для приготовления пищи и подогрева воды. Теперь, вместо 1182 гривен за тысячу кубометров, придется заплатить 7188 гривен.

Минимальный тариф для населения на газ, используемый для отопления, вырос в 3,3 раза. Цена на газ для отопления повышена на 1791 гривен за тысячу кубометров – до 3600 гривен за 1 тысячу кубометров. Такой тариф будет действовать на объем до 200 кубометров в месяц и только в отопительный сезон (1 октября – 30 апреля). Объем свыше 200 кубометров в месяц, а также газ, потребленный не в отопительный сезон, будет оплачиваться по цене 7188 гривен за 1 тысячу кубометров. Все эти тарифы действительны при наличии счетчиков.

При отсутствии счетчиков население будет платить за газ единую цену – 7188 гривен за 1 тысячу кубометров.

Ранее в Украине действовала иная тарифная сетка на газ для населения с разбивкой на потребление. Пользователи, сжигавшие до 2,5 тысячи кубометров в год, платили по минимальному тарифу – 1089 гривен за тысячу кубометров. В эту категорию попадало около 75% всех бытовых потребителей газа в стране.

Пользователи, сжигавшие до 2,5 тысячи кубометров в год, платили по минимальному тарифу – 1089 гривен за тысячу кубометров. В эту категорию попадало около 75% всех бытовых потребителей газа в стране. Для тех, кто потреблял до 6 тысяч кубометров, действовал тариф 1788 гривен за тысячу кубометров. Свыше 6 тысяч кубометров в год – 3645 гривен.

Свет

Минимальный тариф на электроэнергию для горожан вырос на 19% (на 5,8 копейки) — до 36,6 копейки за кВт/ч. Этот тариф будет действовать на объем электроэнергии до 100 кВт/ч в месяц. Средний тариф потребления — свыше 100 кВт/ч до 600 кВт/ч в месяц — повысят на 50% — с 21,1 копейки до 63 копеек за кВт/ч. Максимальный тариф — потребление от 600 кВт/ч в месяц — вырастет на 5% (на 6,7 копейки) — до 1 гривен 40,7 копейки за кВт/ч.

Для жителей села — наименьший тариф действует на объем потребления до 150 кВт. Дальше расценки те же. Те потребители, у которых установлено электрическое отопление, будут платить по 36 копеек за кВт/ч, если потребление не превысит 3600 кВт. В случае превышения лимита действует тариф 1 гривен 40,7 копейки за кВт/ч.

Однако это не последнее повышение. Всего в течение двух лет, до марта 2017-го, тарифы на электроэнергию будут дорожать в пять этапов, и вырастут в 3,5 раза. Следующее повышение можно ждать уже в сентябре этого года.

С 1 сентября 2015 года повышение тарифов составит: 45,6 копейки, 78,9 копеек, 1,48 гривны соответственно.

Кроме того, в два раза тарифы вырастут в 2016 году, с 1 марта и с 1 сентября. В 2017 году тарифы поднимутся с 1 марта, но с этого времени будет только две категории для оплаты электроэнергии. До 100 кВт/ч — 90 копеек и свыше 100 — 1,68 гривны.

В утешение населению предложили экономить и переходить на ночной образ жизни — ночной тариф вполовину дешевле. Комиссия приняла решение об уменьшении ночного коэффициента до 0,5 для стимулирования населения использовать электроэнергию в ночное время (с 23 часов вечера до 7 часов утра). Но для этого необходимо установить специальный счетчик. Еще до падения гривны так называемый двухзонный счетчик, способный считать электроэнергию по "дневному" и "ночному" тарифу стоил 2,5 тысячи гривен без установки.

Горячая вода и отопление

Из-за резкого повышения тарифов на газ с 1 апреля подорожает горячая вода и отопление.

С 1 апреля 2015 года НКРЭКУ, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила тариф на тепло для населения на 72% — до 537,2 гривны за Гкал.

При этом оплата за отопление вновь будет осуществляться ежемесячно в течение всего года. Например, если после повышения тарифов стоимость отопления однокомнатной квартиры в отопительный сезон обойдется 934 гривны в месяц, то, если этот тариф разбить в среднем по году, плата за отопления составит 642 гривны в месяц.

Тарифы на централизованное снабжение горячей водой с 1 апреля вырастут на 55-57%

Холодная вода

Из-за роста стоимости электроэнергии и валютных кредитов ряда водоканалов с 1 мая 2015 года вырастут тарифы на холодную воду для населения. Повышение составит от 4% до 100% в зависимости от конкретного водоснабжающего предприятия.

НКРЭКУ разбила все водоканалы на три группы: предприятия с валютными кредитами, которым, помимо роста электроэнергии, в тариф нужно заложить девальвацию гривны; предприятия без валютных кредитов, для которых в тариф закладывается только рост стоимости электроэнергии, и третья группа — водоканалы, для которых тариф не изменялся с 2008 года.

Для первой группы водоканалов, которых в Украине насчитывается 11 предприятий, рост тарифа на водоснабжение и водоотвод в среднем составит 12%; для второй группы (27 водоканалов) — рост составит в среднем 8%. Для четырех водоканалов последней группы рост составляет от 15% до 100%.

Как отмечается в материалах презентации НКРЭКУ, кредиты имеют водоканалы в городах Черкассы, Дрогобыч, Калуш, Харьков, Мелитополь, Каменец-Подольский, Новая Каховка, Славянск, Борисполь, Новоград-Волынский, Кременчуг, Чернигов, Ивано-Франковск. Для этих водоканалов тарифы находятся в промежутке от 6,98 гривны за кубометр (Черкассыводоканал) до 13,72 гривны за кубометр (Бориспольводоканал).

Также в презентации комиссии отмечается, что максимальные тарифы на воду в Киевской, Закарпатской и Кировоградской области — от 10 гривен за кубометр. В Киеве — от 6 до 8 гривен за кубометр. Минимальные — в Винницкой и Донецкой областях — от 4 до 6 гривен за кубометр.