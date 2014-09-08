Boeing-777: эксперты Малайзии, доклад Нидерландов и принадлежность "Бука"

Диана Михайлова, РИА Новости Украина

В понедельник, 8 сентября, Киев посетил министр обороны Малайзии Хишамуддин Хусейн с целью оценить возможность доступа экспертов к месту падения "Боинга-777" для дальнейшего продолжения расследования катастрофы, произошедшей 17 июля т.г.

Именно он еще 17 августа сообщил, что малайзийским правительством проводятся экспертные консультации с целью подготовки обращения в судебные инстанции.

"Не важно, где этот суд состоится? – в Малайзии, в Украине либо же это будет международный процесс. Мы не намерены сидеть молча", — заявил глава минобороны.

В свою очередь министр транспорта королевства Лиоу Тионг Лай подчеркнул необходимость достичь соглашения о прекращении огня на востоке Украины.

"Прекращение огня жизненно важно, поскольку нам надо забрать останки и вернуть обломки (самолета — Ред.). Спасатели не могут допустить, чтобы во время их работы по поиску тел и останков, находившихся на борту MH17, вокруг них шли столкновения", — подчеркнул министр.

Вместе с Хусейном в Киев прибыли замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами генерал Зулкифли Мохаммад Зин. Ожидается, что после визита в Украину Хусейн посетит Россию и Нидерланды.

5 сентября в семнадцатом пункте декларации, опубликованной по итогам саммита НАТО в Уэльсе, также было отмечено: "Те, кто прямо или косвенно ответственен за крушение рейса MH17, должны быть привлечены к ответу и преданы правосудию как можно скорее". При этом причиной авиакатастрофы называются "насилие и отсутствие безопасности в регионе". Сославшись на резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, страны НАТО призвали "все государства и силы региона" обеспечить "незамедлительный, безопасный и неограниченный доступ на место крушения", чтобы "позволить возобновить расследование и репатриацию останков и личных вещей, до сих пор остающихся на месте". РИА Новости ИНФОГРАФИКА. Крушение малайзийского Boeing 777 под Донецком

29 августа появилась сообщение, что, по словам представителя прокуратуры Нидерландов Вима де Брюина, для координации расследования "необходимо, чтобы вместе с десятками следователей в стране, где произошло крушение, находился прокурор". Интересно, что в тот же день, согласно распоряжения главы Харьковской облгосадминистрации Игоря Балуты, "в связи с окончанием проведения работ правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы" на территории области прекратил работу антикризисный центр поддержки семей погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета неподалеку от г. Торез.

На другой день, 30 августа, в ходе рабочего визита в Брюссель президент Украины Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, в ходе которой подчеркнул, что мир не должен забыть о трагедии крушения самолета "Малайзийских авиалиний".

"Это в наших общих интересах, чтобы завершить комплексное, прозрачное и объективное международное расследование авиакатастрофы и обнародовать его официальные результаты", — сказал Петр Порошенко.

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В субботу, 6 сентября, глава правительства Малайзии Наджиб Разак сообщил о том, что он вместе с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом договорился снова послать следователей на место трагедии Boeing-777 на Донеччине, и желает объединить усилия и теснее сотрудничать с другими международными партнерами, среди которых Нидерланды и Украина, чтобы обеспечить передачу останков жертв их семьям.

"Мы будем искать все (имеющиеся) материальные свидетельства и оставшиеся на месте (крушения) останки (погибших). Я не буду удовлетворен до тех пор, пока все останки не будут переданы семьям", — заявил глава правительства.

Спустя сутки, как сообщил Wall Street Journal, это заявление было дополнено словами Наджиб Разака о том, что: "Прежде всего, мы имеем отчеты о расследовании того, что произошло с рейсом MH17, и эти данные достаточно убедительны. Нужно, чтобы никто не сомневался в том, что самолет был сбит ракетой".

Столь неожиданное заявление малайзийского премьера несколько опередило появление официальной информации от комиссии по расследованию.

"Совет опубликует предварительный доклад по MH17 во вторник, 9 сентября. В докладе будет представлена фактическая информация, представленная источникам Совета. Для проведения расследования и подготовки окончательного доклада потребуются еще месяцы. Совет по безопасности рассчитывает представить окончательный доклад в течение года с момента катастрофы", — заявила 4 сентября официальный представитель Совета по безопасности Нидерландов Сара Ферной.

Окончательный доклад о причинах крушения Boeing-777 представят не ранее лета следующего, 2015 года. При этом она добавила, что "это будет не окончательный доклад, и он не будет отвечать на все вопросы, но он представит первые результаты черных ящиков, некоторую информацию из других источников: таких как спутники, радары и другие. И это действительно первая сводная информация по этому расследованию. Многие вопросы еще останутся открытыми после прочтения данного доклада". Она же сообщила, что, по данным на конец августа, в Нидерландах опознаны 173 жертвы катастрофы, но по просьбе посольств соответствующих стран национальности опознанных жертв катастрофы, не являвшихся гражданами Нидерландов, не оглашаются. Установление личностей погибших организовано на военной базе рядом с голландским городом Хилверсум. В процессе принимают участие более 200 международных экспертов. По их прогнозам, для того чтобы завершить идентификацию, может понадобиться несколько месяцев.



Некоторые подробности, источником которых являются материалы предварительного отчета Нидерландского совета по безопасности (Dutch Safety Board), в конце августа были опубликованы на сайте правительства Королевства Нидерланды, для иллюстрации ответов голландского министра иностранных дел Франса Тиммерманса на парламентские запросы, связанные, в том числе и с ходом и результатами расследования.

На семи картах, иллюстрирующих разброс остатков потерпевшего катастрофу лайнера, приведена информация о ситуации сложившейся на момент первого прибытия экспертов в район падения, материалы спутниковых съемок элементов летательного аппарата с привязкой к месту падения, комбинированную карту, учитывающую информацию о положении остатков самолета из различных источников, а также отчет о ходе работы наземных групп поисковиков с демонстрацией приоритетных направлений и реально выполненного объема.

Рисунок 1

Обобщенная карта (Рис.1), опубликованная правительством Нидерландов, показывает итоговую оценку ситуации на месте крушения: желтыми кругами маркированы места падения остатков самолета, области которые удалось посетить представителям международной комиссии, обозначены зеленым цветом, а красным - участки, в посещении которых международным следователям было отказано. Также отмечены территории, считающиеся в настоящее время небезопасными для пребывания (оранжевый цвет).

Кроме того, представлена 19-тистраничная стенограмма ответов на вопросы Чрезвычайного совета по иностранным делам от 15 августа 2014.

Министр Тиммерманс подчеркнул, что данное уголовное расследование является крупнейшим уголовным делом в истории Голландии, в котором участвуют около 200 следователей и экспертов. Особый интерес представляют шесть участков в зоне падения, где существует высокая вероятность найти важные для расследования улики, кроме того, в первые же дни после катастрофы указанная зона была исследована группой из примерно 800 местных добровольцев. Тиммерманс также особо отметил участие в расследовании представителей России и Украины, а также то, что международная комиссия не испытывает никаких существенных проблем с получением информации. При этом ее представители ни разу не были непосредственно на месте катастрофы, так как "территория вокруг места катастрофы представляет военно-стратегическое значение, как для Вооруженных сил Украины, так и для сепаратистских групп. Причем украинские вооруженные силы несколько раз пытались завоевать эти области, что так и не удалось, в результате чего контроль над местностью остается за сепаратистами".

Министр уклонился от прямого ответа на вопрос о следах воздействия на элементы конструкции самолета поражающих элементов каких-либо боеприпасов зенитного или авиационного вооружения, сославшись на интересы следствия. Аналогичным был и ответ на вопрос о возможных причинах и предполагаемых виновниках происшествия. Коснувшись характера полета, министр сказал, что "Рейс MH17 выполнялся в соответствии с утвержденным Евроконтролем планом полета, аналогичным планам 15, 16 и 17 мая этого года, и был запланирован на высоте 11 000 метров (эшелон полета 350), но получил указание от авиационных властей Украины снизиться до высоты 10 000 метров (эшелон полета 330), которую он занял в 12.04 по киевскому времени перед входом в воздушное пространство Украины и сохранял до исчезновения. Это изменение может быть связано с необходимостью обеспечить достаточное расстояние между полетом MH17 и другого самолета, летящего на высоте 11 км. Помимо этого изменения высоты, в план полета MH17 поправки не вносились".

Завтрашний (за вторник, 9 августа) предварительный отчет, разумеется, должен более полно ответить на многие вопросы о причинах катастрофы.

Вместе с тем, анализ уже опубликованных карт с расположением обломков, являющихся наиболее объективным показателем развития чрезвычайной ситуации, позволяет сделать вывод о том, что малайзийский самолет не мог быть сбит зенитной ракетой комплекса "Бук", находившегося в н.п. Снежное, как это ранее утверждалось американскими официальными лицами, так как находился за пределами зоны его поражения. Вместе с тем, начиная с 16 час. 18 мин. по Киеву лайнер вошел в зону поражения украинского ЗРК "Бук" в н.п. Зарощенское, находился в ней около 2 минут, после чего исчез с экранов радаров (см. рис. 2). Разумеется, это вовсе не означает, что ракета именно этого комплекса стала причиной гибели 298 человек, но такой вариант развития событий совершенно не исключен.

Рисунок 2

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