Антикоррупционное бюро займется чиновниками и депутатами

Елена Дудко, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко намерен дать бой коррупции. Для этого в Украине планируют создать Антикоррупционное бюро.

О том, что собой будет представлять новая структура, говорили 8 сентября в Киеве эксперты, а также представители администрации главы государства.



Жить по-новому

По словам представителя АП Александра Данилюка, на этой неделе президент внесет в парламент проект закона, который предусматривает создание Антикоррупционного бюро со штатом 700 человек. Вместе с органами прокуратуры эта структура будет расследовать коррупционные преступления чиновников, политиков, депутатов. При этом бюро будет заниматься преступлениями, в результате которых ущерб государству составит не менее 610 тысяч гривен.

Эксперт по антикоррупционному законодательству Дмитрий Котляр, который участвовал в разработке законопроекта, заявил, что Антикоррупционное бюро будет расследовать в основном те уголовные правонарушения, которые совершат после его создания. "Чтобы не завалили новый орган старыми делами, генпрокурор Украины будет решать, какие уже открытые дела от прокуратуры передать бюро. Антикоррупционное бюро сосредоточится на новых делах", — уточнил Котляр.

"Мы не понимаем, почему этот законопроект еще не подан в парламент и еще не зарегистрирован. Мы надеемся уже через неделю наблюдать за тем, кто в Верховной Раде является коррупционерами, которые не захотят голосовать", — сказала исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, которую тоже привлекали к разработке документа.

Проектом закона предусматривается ежегодная проверка сотрудников на полиграфе и отслеживание их уровня жизни. Зарплата следователя бюро составит 18 тысяч гривен в месяц, оклад директора бюро — 60 тысяч гривен. Ведомством будет руководить комиссия, состоящая из трех представителей парламента, трех — президента и трех — правительства.

В АП отметили, что именно президент будет одобрять весь состав комиссии бюро и по ее предложению утверждать кандидатуру директора сроком на 7 лет без права быть переизбранным на эту должность.

Что касается рядовых сотрудников бюро, то половина из них может вообще быть без предыдущего опыта работы в оперативно-розыскной деятельности.

"Сначала мы прописали в законопроекте, что все в бюро должны работать с погонами, но потом поняли, что большинство должно быть гражданскими. Лишь 200 сотрудников будет с погонами и оружием – они будут задерживать подозреваемых должностных лицо. Остальные сотрудники будут гражданские с опытом работы в той или иной сфере. Для назначения на некоторые должности от них будет хватать только высшего образования. Мы активно будем привлекать в бюро молодых людей, незапятнанных коррупцией", — рассказал Александр Данилюк.

Он подчеркнул, что на службу в бюро не возьмут людей, которые занимались борьбой с коррупцией в Генпрокуратуре, МВД, СБУ, налоговой милиции, вооруженных силах и таможенных органах.

"Антикоррупционное бюро будет вести оперативно-розыскные работу и досудебное расследование. Этот орган на регулярной основе будет отчитываться президенту, Верховной Раде и правительству", — сказал Данилюк.

По его словам, данная концепция борьбы с коррупцией в Украине уже согласована с ЕС и МВФ. На данном этапе сотрудники президентского аппарата лишь обсуждают с европейскими экспертами дальнейшую имплементацию пока еще не принятого закона.

Читайте также: Украинцы изберут "короткий" парламент

Рада рассмотрит законопроект в сентябре

Представители партии "УДАР" заявляют, что готовы поддержать президентскую инициативу и хотят, чтобы Антикоррупционное бюро начало работать еще до парламентских выборов.

"Может, с точки зрения классики конституционного управления настолько усиливать полномочия президента и не надо. Но с точки зрения нынешнего момента в стране мы должны четко знать, что такое национальная безопасность и кто за нее отвечает. Не должно быть безнаказанности, а надо понимать, кто будет ответственным", — сказал депутат Рады от "УДАРа", глава парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак.

Он пообещал, что профильный комитет рассмотрит законопроект 11 сентября. Тогда Верховная Рада сможет проголосовать за него 16 сентября в первом чтении и 30 сентября — во втором. "Тогда бюро сможет начать работу уже в октябре этого года", — сказал представитель "УДАРа".

По его словам, финансирование Антикоррупционного бюро составит 20-30 миллионов гривен в год. Если в украинском бюджете денег на это не хватит, международные финансовые институты готовы помочь.

"МВФ, ЕБРР заинтересованы в функционировании такого Антикоррупционного бюро Украины. Они готовы предоставить свою техническую помощь для того, чтобы бюро заработало по аналитической, оперативно-розыскной деятельности, разоблачению коррупционных схем и обнаружению незаконных активов", — отметил Чумак.



Как всегда все сложно

На рассмотрении парламента уже есть антикоррупционные законопроекты, и пока не известно, какой из них будет принят Радой.

"В парламенте уже есть два варианта антикоррупционного законопроекта. В первом из них я являюсь соавтором с депутатами от "УДАРа" и "Свободы" — его решили дорабатывать. Тогда и появился на его основе второй вариант, который готовился совместно с Татьяной Чорновол, когда она была правительственным уполномоченным по вопросам борьбы с коррупцией. Я пока не видел третьего варианта законопроекта, подготовленного администрацией президента. Но думаю, что рациональные предложения есть и в первых двух", — сказал РИА Новости Украина лидер фракции "Батькивщина Сергей Соболев.

Пока, по его словам, перспективы принятия такого закона туманны.

"Надо, конечно, наработать единый вариант законопроекта. Но пока что все заглохло, а Татьяна Чорновол подала в отставку. Если президент внесет на рассмотрение парламента свой вариант законопроекта, то надо будет все три законопроекта голосовать отдельно. До этого в парламенте не набирались голоса за антикоррупционные законопроекты, хотя наша фракция все время голосовала за них. И их все время приходилось дорабатывать. Голосов пока что не было, как будет в этот раз, — пока тоже непонятно", — резюмировал Соболев.