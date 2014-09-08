Европа погружается в масштабный экономический кризис

Владимир Матвеев

Общий спад производства в Еврозоне, снижение доходности ценных бумаг наряду с быстрым удешевлением евровалюты за последние месяцы, свидетельствуют об ослаблении европейской экономики, восстановлению которой мешают рост безработицы и инфляция на фоне ожиданий стабилизации кризисной ситуации в Украине.

Европа столкнется с крупномасштабным кризисом, если конфликт в Украине не будет урегулирован политическим путем, заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.

"Военного решения у украинского кризиса нет. Необходимо выработать политические методы и прийти к политическому диалогу. Иначе мы придем к крупномасштабному кризису в центре Европы", заявил Канерва в Москве.

Долговой кризис в ЕС и рецессия сохраняют свою актуальность под влиянием украинского конфликта на развитие экономики региона, а также под воздействием санкций и российских контракций.

Навязанные Вашингтоном Европе санкции в отношении России, а не мифические "русские танки", подрывают экономику стран Евросоюза. Экономика еврозоны во втором квартале показала нулевой рост по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а ВВП Евросоюза в целом увеличился всего на 0,2%, свидетельствуют данные Евростата.

Как отмечает The Economist, ВВП Франции во втором квартале указывает на стагнацию, Италии — на рецессию. Главным фактором торможения стали крайне неудовлетворительные показатели Германии, которая продемонстрировала снижение на 0,2%.

На эти три государства приходится две трети ВВП всей еврозоны. В странах Балтии ВВП сократился предположительно на 10%.

Российский рынок для Евросоюза — второй после рынка США. По мнению экспертов, примерный объем убытков от закрытия российских рынков составит 12 миллиардов евро. Кроме стран Евросоюза, в списке — Канада, Норвегия, Австралия и США. Однако значительнее всего последствия российских контрсанкций скажутся на странах Европы.

Европа уже фактически столкнулась с риском дефляции, что пагубно для ее экономики. Высокий евро не способствует европейскому экспорту и также тормозит экономический рост, пишет forbes.ru.

Макроэкономические данные заставляют Президента ЕЦБ Марио Драги искать дополнительные шаги для помощи экономике. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в контексте пробуксовывающего роста ВВП и роста угрозы дефляции в еврозоне избрал курс на дальнейшее удешевление денег. Падение курса евро в конце минувшей недели стало самым значительным за последние три года, информирует Forexite.

Фондовые рынки ведущих стран Европы приближаются к максимуму при наличии дефляции и угрозе замедления экономики. В связи с этим инвестиции в акции не вызывают привлекательности, если исключать краткосрочные спекуляции, пишет forbes.ru

Растущее воздействие украинского кризиса на европейские компании оказалось еще в июле "в фокусе внимания", когда компания BP "высказала предупреждение относительно потенциального уровня ущерба ее коммерческой деятельности от санкций против России", сообщает The Financial Times.

Читайте также: Украина-НАТО: саммит ограниченных возможностей и новые санкции против РФ

Углубляющийся кризис негативно сказывается на нестабильной деловой уверенности. Опрос немецких компаний, проведенный Institute for Economic Research (Мюнхен), позволяет предположить, что они "уже чувствуют на себе ухудшающееся экономическое доверие в России. Немецкий экспорт в Россию сократился на 14% в первые четыре месяца 2014 года", пишет FT.

По данным Торгово-промышленной палаты ФРГ, американские санкции против России затронули каждую четвертую немецкую компанию, которая занимается бизнесом за рубежом. "К тому же фирмы опасаются огромных денежных штрафов со стороны США, в том случае, если они по незнанию нарушат американские санкции", сообщает Deutsche Welle.

Третий пакет санкций главным образом направлен на блокирование технологического обновления нефтегазовой отрасли России и затруднение поставок российских энергоносителей в Евросоюз. А, по сути, — создание дополнительных проблем для проведения реиндустриализации самой Европы, так как альтернативного привлекательного источника газа для Европы в ближайшее время нет.

Один из главных выводов исследования вариантов последствий возможной приостановки поставок российского газа в Европу, проведенного учеными из Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете, опубликованного 3 сентября, гласит: самое позднее через полгода Германия начнет испытывать заметные перебои в энергоснабжении, сообщает Deutsche Welle.

Читайте также: Война санкций: мнение простого немца



"Несмотря на большие мощности своих газовых хранилищ и географическую близость к крупным производителям газа Нидерландам и Норвегии, Германия сильно пострадала бы от длительного газового эмбарго России в ходе украинского кризиса", считает руководитель исследования Харальд Хеккинг.

Потери европейцев от санкций в целом, включая финансовый сектор, по оценкам экспертов, могут составить не менее одного триллиона евро.

Читайте также: Новые санкции ЕС против России – экспертное мнение

Наряду с этим, позиция Евросоюза в отношении России полна внутренних противоречий. В интервью Die Welt министр иностранных дел Венгрии Тибор Наврачич рассказал о подоплеке негативного отношения Венгрии к санкциям против России. "Он (Орбан) опасается, что мы зависим от российских сырьевых ресурсов значительно сильнее, чем Россия от наших продуктов. Единственное, чего мы добьемся санкциями, это дальнейших отход России от Европы… В конечном итоге Европа будет ослаблена, а Россия повернется к Европе спиной".

На фоне угрозы введения новых санкций в отношении России, экономика ЕС оказывается в стагнации, грозящей перейти в рецессию.

Читайте также:





Украина сближается с НАТО – реально ли членство?

Новый генсек НАТО Столтенберг: что ждать России и Украине