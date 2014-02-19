Равновесие или неопределенность?

РИА Новости Украина Егор Луканин

Владимир Скачко

Все, ни у кого не должно оставаться и капли сомнения: Украину в покое уже не оставят. Точнее - постараются довести до конца все задуманные планы по осуществлению в ней государственного переворота и приведению к власти "нужных", то есть подконтрольных Западу политиков. Когда нынешний президент Украины Виктор Янукович призывал лидеров оппозиции и протестующих боевиков и штурмовиков одуматься, западные политики возлагали всю вину за происходящее на него и призывали уйти. Не выполнить конституционный долг по обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране, а уйти...

...События в Киеве тем временем переросли в кровавую трагедию. Всю ночь правоохранители штурмовали территорию так называемого "евромайдана" в центре Киева. Количество убитых с обеих сторон уже пошло на десятки, раненных и искалеченных - на сотни. На подступах к центру и на окраинах льется кровь. Неизвестные в Святошинском районе расстреляли наряд ГАИ, двое погибших, третий - в тяжелом состоянии в больнице. На Трухановом острове обнаружен труп неизвестного, по облику очень напоминающего убитого где-то и выброшенного за ненадобностью "активиста". На улице Владимирской расстрелян журналист газеты "Вести" Вячеслав Веремей. В его убийстве обвиняют так называемых "титушек", которые якобы поддерживают власть и "антимайдан". "Титушкам" приписывают и другие убийства. Объяснить которые пока никто не может. На самом "евромайдане" либо устраивают "суды Линча" над захваченными во время столкновений работниками "Беркута" либо призывают собрать их в одном месте и использовать потом в качестве живого щита при наступлении правоохранителей. Подожжены и практически сожжены до остова несколько зданий. В том числе, серьезно пострадал Дом профсоюзов, из пожара в котором спасли 37 человек. В трех областях Галичины опять захвачены областные госадминистрации, блокированы, разграблены или сожжены здания местных правоохранительных органов.

И в это время президент Янукович по-прежнему не оставляет надежд на мирное разрешение вооруженного противостояния в Киеве и в западных регионах страны. Но при этом очень разочаровал оппозиционных соискателей "ярлыков на княжение", полученных не от народа, а то ли в Брюсселе, то ли в Берлине, в Вашингтоне. В своем обращении к народу он переложил всю вину за кровопролитие на лидеров оппозиции: "Оппозиционеры не только не дождались открытия заседания парламента, на котором должны были голосоваться законы, которые изменили бы Украину. Они наоборот - заблокировали Верховную Раду, не дав возможности принять эти изменения. Потребовали - всю власть оппозиции и немедленно. Не имея на это мандата народа, незаконным образом, нарушая Конституцию Украины, эти, с позволения сказать, политики, прибегая к погромам, поджогам и убийствам, пытались захватить власть. Оппозиционные лидеры пренебрегли основным принципом демократии - власть приобретают не на улицах или площадях, а только на избирательных участках. Я не раз говорил им - скоро выборы. Если народ доверит вам - будете у власти. Если не доверит - не будете при власти. Но и то, и другое должно произойти законно, так, как велит Конституция Украины. Границу они перешли, когда призывали людей к оружию. А это - вопиющее нарушение закона. И законопреступники должны предстать перед судом, который определит им меру наказания. Это не моя прихоть, это моя обязанность как гаранта Конституции - обеспечить мир в стране, покой граждан и справедливость в отношении каждого. Исходя из этого, я еще раз призываю лидеров оппозиции, которые утверждают, что они стремятся к мирному урегулированию, немедленно отмежеваться от тех радикальных сил, которые провоцируют кровопролитие и столкновение с правоохранительными органами. Или, в случае, если они не желают отмежеваться - признать, что они поддерживают радикалов. И тогда с ними будет другой разговор".

И в это же время аж заходятся в обличении "тоталитаризма" западные политики. И во главе процесса, как и следовало ожидать, американцы. Президент Freedom House, одного из спонсоров и вдохновителей "Евромайдана", Дэвид Креймер откровеннее всех высказал главную мечту: президент Януковича должен уйти в отставку, так как он якобы потерял легитимность. По его словам, легитимные демократические лидеры не отдают приказов отрядам спецназначения нападать на демонстрантов, которые хотят открытой власти.

То есть опять в ход пошли двойные стандарты и оценки с точки зрения геополитической целесообразности. То, что выгодно Западу и что творится там, - это во благо демократии, а президент США Барак Обама, который приказывал тысячами арестовывать и избивать "демократизаторами" тамошней полиции участников, например, акции "Оккупируй Уолл-стрит" - "легитимный лидер". А вот Януковича планируют сменить, значит, он за такие же деяния - "нелегитимен". В Украине в народе по этому поводу говорят: кому что, а курице - просо...

Противостояние тем временем продолжается, рискуя из гражданского конфликта перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Ни власть во всей стране, ни официально претендующая на лидерство оппозиция на "евромайдане" в Киеве и его "филиалах" в регионах уже не контролирую ситуацию и не могут обеспечивать правопорядок и законность. Они уже понимают их по-разному.

А самое страшное - в том, что ни те, ни другие уже не могут отступить, не потеряв политического лица. Если власть остановит зачистку "евромайдана" в Киеве и позволит его боевикам и "активистам" безнаказанно уйти, то они расползутся по стране, разнося бациллы неповиновения протеста. Сработает эффект закона об амнистии, когда власть, выполняя свои обязательства, выпустила всех задержанных преступников, а они восприняли это как слабость власти и уже на следующий день пополнили ряды самых агрессивных боевиков. А может и начаться "партизанская", а то и уличная террористическая война, замешанная на желании отомстить за поражение и отработать вложенные в них деньги. Поражение на "евромайдаене" для власти равнозначно поражению во всей "войне"...

Если "евромайдауны-актывисты" сложат оружие, то многим из них, особенно тем, кто залил руки кровью правоохранителей, мародерством и поджогами зданий, грозит ответственность. Статьи, по которым правоохранители начинают уголовные производства (раньше это называлось "уголовные дела"), предусматривают тюремные сроки до 15 лет. И "евромайдауны" прекрасно понимают, что с ними могут сделать милиционеры, бойцы внутренних дел и "Беркута", желая посчитаться за все, что делали боевики с правоохранителями во время противостояния.

Ситуация уже напоминает глухой угол, в который загнали себя и власть, и оппозиция. И пламя из которого может вырваться на просторы, подпалив всю страну. Самоорганизация "евромайдана" в виде так называемой "народной самообороны", адекватный ответ им в виде организации "антимайдана" с привлечением как активистов, так и политических гастарбайтеров на юго-востоке страны - это все подготовка того человеческого горючего материала, из которого и разгорится (может разгореться?) пламя гражданской войны, партизанских действий и уличного террора.

Каков он, типовой коллективный портрет "евромайдауна" и "антимайдауна"? Они очень похожи. Практически зеркальные отражения друг друга. Это:

- активисты партий, которых свезли в Киеве по партийному "набору";

- романтически настроенные или идейно ориентированные молодые люди - студенты, учащиеся школ и колледжей, даже пэтэушники, которых на майдан призвали обостренное чувство справедливости, ощущение ненужности и безысходности, желание найти свое место в жизни и самоутвердиться;

- безработные, которым не важно, где и за что зарабатывать 200-300 гривен в сутки. Нигде, кроме майданов, они такие деньги в своих депрессивных регионах они не заработают.

- неизбежные в любой стране "гулевой элемент" и "вечные революционеры", которым все равно, где и за что бороться и драться - адреналин гонит их на баррикады и заставляет брать в руки и биты, и огнестрельное оружие.

- бомжи, нашедшие на майдане пропитание и оставшиеся там по нужде, планируя по возможности поучаствовать в мародерстве;

- криминальный элемент, которому так легко работать "по специальности" в условиях, когда милиция и правоохранители заняты политическим противостоянием. Именно эти люди с радостью жгут и уничтожают документацию милиции и прокуратур - "рубят концы", как говорят в их среде;

- футбольные ультрас, распропагандированные неонацистами и неофашистами и страдающие всеми комплексами неудовлетворенности, присущими молодым.

И самый главный компонент - это специально и целенаправленно подготовленные в специальных учебных лагерях боевики и штурмовики праворадикальных и неонацистских партий и структур. Это главный элемент превращения "арабской весны" в "украинскую зиму". Это самые подготовленные к уличным боям с правоохранителям и соответствующим образом экипированные и вооруженные мужики, для которых столкновения с властью уже стали и смыслом жизни, и источником существования. Власть то ли прозевала подготовку этих людей. То ли планировала использовать их как темный фон, на котором предполагала выглядеть "светлой и демократичной" и победить на выборах.

В итоге получился удивительный сплав романтики революционеров и цинизма политиков, прагматизма мародеров и алчности криминальных преступников, горячей неопытности молодых и холодного расчета "стариков". "Евромайдауны" и "антимайдауны" не станут драться между собой, а объединятся против власти, то тогда Киев будет отдан им на разграбление. И пострадают ни в чем не повинные люди, которые попытаются защитить свое имущество и достоинство...

...На Майдане Независимости сейчас временное затишье. Похоже, у защищающихся пока не хватает решимости уйти, а у наступающих - то ли сил, то ли решимости, чтобы зачистить "территорию свободы". Первые жгут костры, чтобы обезопасить себя от правоохранителей, а вторые ждут, что все выгорит и запасы закончатся. Но куш в этом противостоянии по-прежнему остается неизменным - вся полнота власти в стране. И бороться за нее обе стороны собираются до конца. В Киеве объявлен выходной день. И, несмотря на неработающее метро и ограничения передвижения транспорта, киевляне прибывают на Майдан. Получился "выходной на революцию", во время которого киевляне сливаются с прибывающими "мобилизованными" в регионах. А на что рассчитывает власть, пока не известно. Силы "Беркута" не бесконечны, и подкрепления им ждать неоткуда...

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