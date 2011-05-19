Пресса Украины: Скоро решится судьба Верховного суда

Антон Ефремов, РИА Новости

В обзоре публикаций украинских СМИ за 16 - 18 мая 2011 г.

На этой неделе решится судьба Верховного суда. Затруднительное положение.

Переговоры по газу: лед тронулся, но есть подвох. Президент подписал отставку Ильи Емца. ЕБРР готов вкладывать. Чернобылю готовят "зеленый" эксперимент

На этой неделе регионалы намерены покорить Верховный суд (ВСУ) - последнюю вершину судебного мира, где их влияние не настолько всеохватывающее и доминирующее, как им бы того хотелось. Главный камень преткновения остается неизменным: Запад жестко настаивает на том, чтобы ВСУ реально, а не номинально был высшей судебной инстанцией в Украине. Но провластные юристы не хотят возвращать суду полномочия, пока у его руля находится Василий Онопенко. Вчера вечером регионалы еще ломали голову, как разрубить этот неприятный гордиев узел. Сегодня состоится очередное заседание комитета Верховной Рады по правосудию, в центре внимания которого - согласно проекта повестки, имеющегося в распоряжении газеты "Экономические известия", - будет одиозный законопроект №7447. Более того, данный документ стоит и в завтрашней повестке дня Верховной Рады, что придает заседанию данного комитета еще больше интриги и адреналина. Напомним, что этот документ имеет большое значение для всей судебной системы, поскольку определяет будущее высшего судебного органа страны - ВСУ. Законопроект выписан в присущей для влиятельных юристов-регионалов манере: главное - определить цель, а средства подойдут любые.

Понятное дело, когда происходят явления, аналогичные тем, что случились 9 Мая во Львове, сразу же возникает вопрос: кто виноват? Оппозиция, естественно, обвинила украинские власти в создании идеальных условий для стычек националистов с пророссийскими активистами и ветеранами. Президент Виктор Янукович предложил генпрокурору создать рабочую группу для оценки событий во Львове. Свою каплю дегтя добавила Госдума РФ, а также отдельные российские политики, напрямую потребовавшие от украинского руководства разобраться с зачинщиками беспорядков в Украине. Причем это выглядело так: разобраться и доложить. И сопровождалось словечками типа "подонки" и "отморозки" в адрес тех, кто столкнулся с пророссийски настроенными деятелями. В результате президент Украины Виктор Янукович был поставлен, прямо скажем, в затруднительное положение. Ведь отреагировать на происшедшее нужно. В то же время любое поспешное решение может вызвать недовольство как на Западе, так и на Востоке Украины. В конце концов Виктор Федорович поручил главе ГПУ Виктору Пшонке для изучения событий 9 Мая во Львове создать рабочую группу, которая должна дать правовую оценку выявленным фактам нарушений прав и свобод человека, для чего включить в нее представителей Службы безопасности Украины и МВД. В результате единственным практическим итогом столкновений во Львове стало несколько уголовных дел. Этим украинский президент и власть в целом пока и ограничились, констатирует еженедельник "Столичные новости".

Лед на переговорах о цене на российский газ для Украины, похоже, тронулся. Или, по крайней мере, начал трещать, и "ледоход" не за горами. На эту неделю намечен визит в Украину главы "Газпрома" Алексея Миллера (это может произойти в среду-четверг). Как заявил премьер Украины Николай Азаров, он убежден, что в итоге переговоров цена на газ будет снижена. "Наши аргументы были услышаны, мы предложили подход, который включает в себя замену базовой формулы, которая не отвечает никаким условиям расчета цен (то есть нужно исходить из цены в $179,5 за 1000 куб. м, по которой Украина покупала газ в 2008 году, а не $450, на которые согласилась Тимошенко в 2009-м. - Авт.)", - заявил Азаров. Замдиректора департамента нефтегаза Минэнерго Константин Бородин сказал нам, что украинская сторона предлагает изменить в действующем контракте (который был подписан премьером Юлией Тимошенко в 2009-м) формулу расчета цены газа, привязав ее не к газойлю и мазуту, а к более дешевому углю, включить в контракт скидки в зависимости от объема закупаемого газа и сезона (летом дешевле). Тогда, по мнению правительства, цена газа может быть уменьшена до $200 (напомним, сейчас Украина платит $295,6 за 1000 куб. м, а в четвертом квартале дойдет до $360, а то и выше). Но насколько мечты о снижении цены сбудутся, задается вопросом газета "Сегодня".

21 февраля 2010 года Илья Емец встал у руля Минздрава. Уже тогда эксперты гадали, сумеет ли блестящий хирург стать хорошим менеджером и, что немаловажно, проводником президентских реформ. Как оказалось, не сумел. По крайней мере, так решил сам Янукович, который вчера подписал указ об отставке министра. Перечень задач, с которыми, по мнению Виктора Януковича, не справился министр, можно найти в Программе экономических реформ на 2010-2011 гг. Согласно этому документу все государственные и коммунальные медучреждения планируется перевести на контрактную коммерческую форму финансирования вместо бюджетной. Кроме того, повысить уровень профилактики заболеваний и начать подготовку к обязательному медицинскому страхованию. Однако, по словам экспертов, это только официальная вершина "медицинского айсберга". Скорее всего, министр столкнулся с серьезной преградой в виде коррупции в системе здравоохранения и понял, что бороться с этим явлением не получится. Среди кандидатов на пост главы Минздрава звучат разные фамилии. Но самый реальный, по мнению большинства, это первый замминистра Александр Онищенко., допускает газета "Комсомольская правда в Украине".

Став акционером УкрСиббанка, Европейский банк увеличит объемы его финансирования.

4 мая Антимонопольный комитет разрешил Европейскому банку реконструкции и развития приобрести 15% акций УкрСиббанка. За 2,25 млрд акций будет уплачено $82 млн. "Речь идет не об участии в допэмиссии, а о выкупе части пакета главного акционера - французской BNP Paribas Group, владеющей на текущий момент 99,99% акций украинского финучреждения. Мы рассчитываем закрыть сделку в ближайшее время, вся документация подписана, осталось получить согласие Нацбанка", - конкретизировал в беседе с еженедельником "Деловая столица" ведущий советник ЕБРР в Украине Антон Усов. По сути, Европейский банк займет в УкрСиббанке место бизнесмена Александра Ярославского. До 1 декабря 2010 г. он владел 18,6% акций харьковского финучреждения, однако продал их мажоритарному акционеру - BNP Paribas Group. В прошлом году г-н Ярославский открыто говорил о том, что его не устраивает убыточная деятельность УкрСиббанка, и о своем желании избавиться от этого неликвидного, с его точки зрения, актива. Согласно статистике НБУ по итогам работы в 2009 г. убыток УкрСиббанка составил 1,24 млрд грн., в 2010 г. он вырос до 3,15 млрд грн. и лишь к 1 апреля 2011 г. снизился до 170 млн грн. Выкупив у г-на Ярославского 18,6% акций, теперь французская финансовая группа продает 15% акций ЕБРР. "Как такового инициатора сделки не было. Это совместное решение BNP Paribas Group и Европейского банка", - прокомментировали появление нового акционера в УкрСиббанке. Но наблюдатели уверены, что не последнюю роль в организации сделки сыграл Жан Лемьер, с 2000-го по 2008 гг. занимавший пост президента ЕБРР, который впоследствии стал советником председателя совета директоров в штаб-квартире BNP Paribas, а позже членом набсовета УкрСиббанка.

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения совместно с украинско-бельгийским предприятием по выращиванию и использованию биомассы PhytoFuels Investments проведет эксперимент по использованию Чернобыльской зоны отчуждения для выращивания биомассы, которую можно использовать для "зеленой" энергетики.

"Мы хотели бы завершить основные полевые исследования в течение года (до конца марта 2012 года. - Авт.)", - цитирует заместителя главы госагентства Николая Проскуру газета "День". На землях отчуждения планируется выращивать просо прутовидное - многолетнее растение, не требующее ежегодного перепосева. Из него и получается биомасса, которую можно сжигать на тепловых электростанциях или же получать из нее биогаз. По словам, Проскуры, в процессе сжигания получается чистая энергия, а содержащая радионуклиды зола будет цементироваться и храниться в специальном хранилище зоны отчуждения ЧАЭС. По словам чиновника, можно использовать технологии сжигания и специальные фильтры, которые практически до нуля сводят радиоактивные выбросы в окружающую среду. Тем самым, по словам специалиста, будет получена возможность получать не только энергоресурсы, но и более эффективно проводить дезактивацию зараженной почвы и растений.