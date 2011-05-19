Перепад напряжения в треугольнике Киев-Минск-Москва

Дмитрий Бабич, политический обозреватель РИА Новости.

Недавние заявления белорусского президента Александра Лукашенко, в которых он назвал главу Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу "козлом" и намекнул на наличие у украинского президента Януковича паразитических насекомых, можно было бы списать на плохое настроение и забыть. Но украинский МИД отказался понять "юмор" белорусского лидера и сделал заявление, в котором выразил свое возмущение. Это создает новую расстановку сил в "треугольнике" Киев-Минск-Москва, который и так последние годы часто "искрил" от напряжения. Раньше, правда, напряжение чаще наблюдалось по линии "Москва-Киев", реже - по линии "Минск-Москва". Отношения между Лукашенко и бывшим украинским президентом Ющенко на этом фоне можно было назвать уважительными. И вот - "заискрило" между Киевом и Минском.

Украинский президент Янукович - политик опытный, привыкший у себя на родине и к более хамским обращениям. Поэтому он предпочел не отвечать на выпад белорусского коллеги лично, предоставив это дело МИДу. Интересно, что, осаживая белорусского президента, украинский МИД солидаризируется с ЕС, а не с Россией. Хотя, говоря о своем отсутствии на "их мероприятии" (встрече в Киеве президентов Украины и России, посвященной 25-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС) из-за "вшивости украинского руководства", Лукашенко косвенно задел и российского президента. Вот как звучит пассаж украинских дипломатов: "Надеемся, руководству Беларуси хватит ответственности перед собственными гражданами вернуться к конструктивной политике сотрудничества и с Украиной, и с ЕС, которые желают видеть Республику Беларусь процветающей, демократической и успешной".

Похоже, конфигурация меняется. Если предшественник Януковича, президент Виктор Ющенко, пытался выступать в роли "маяка демократии" в Восточной Европе, всячески подчеркивая отличие Украины от "авторитарной" России, то Янукович нашел себе хоть и более скромную, но зато более реальную роль во внешнеполитических планах ЕС.

В отличие от Ющенко, Янукович не собирается прикидываться демократом финского или шведского образца. Но на фоне своего северного соседа Виктор Федорович предстает просто Махатмой Ганди. И Янукович, судя по всему, не намерен (опять-таки в отличие от Ющенко!) закрывать глаза на художества Лукашенко. Роль учителя, отчитывающего зарвавшегося диктатора с позиций европейских ценностей, не обойдется Киеву слишком дорого. Экономические связи между Украиной и Белоруссией и раньше сильно уступали связям этих стран с Россией, а теперь, когда окончательно закрыт "проект века" по переброске венесуэльской нефти в Белоруссию, между Киевом и Минском стало вовсе нечего ловить.

Своими действиями Лукашенко сам загоняет себя в ловушку. Чем это объяснить? Возможно, просто сдали нервы на фоне охватившего страну валютного кризиса. В первые месяцы после скандальных выборов и разгона оппозиционного митинга 19 декабря Лукашенко старался не идти на дополнительную конфронтацию с ЕС, и так возмущенным арестом оппозиционных кандидатов и обращением с демонстрантами. И вот, четыре месяца спустя, Лукашенко выбрал жесткую линию в отношении брюссельских чиновников. Возможно, это связано с тем, что стало окончательно ясно - кредитов от Еврокомиссии, возглавляемой "козлом" Жозе Мануэлем Баррозу, не дождешься. Больше того - на горизонте санкции брюссельских "еврократов" в отношении белорусских предприятий. "Козлы - они и есть козлы. Что про них говорить - такой народ",- подытожил ситуацию Лукашенко.

Перед Россией вся эта ситуация открывает новые возможности. Впервые не "искрит" ни на одной из исходящих от Москвы линий в "славянском треугольнике" с участием ЕС. Напряжение переместилось на линии Брюссель-Минск и Киев-Минск. Сможет ли Россия воспользоваться этим конкурентным преимуществом - вот вопрос.

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