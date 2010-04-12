Дух фарисейства витает над Кишиневом

Владимир Новосадюк, глава Представительства РИА Новости в Молдавии

Паралич политической жизни вполне овладел высшим законодательным органом Молдавии. Не состоялось очередное заседание парламента - нет кворума. Заседания бойкотируют депутаты фракции коммунистов и группа независимых депутатов.

Истоки сегодняшнего политического коллапса берут свое начало 7 апреля 2009 года. Эта дата настолько прочно вбита в современную молдавскую историю, что никто и никогда не сможет вычеркнуть из памяти граждан страны произошедшие тогда трагические события. В интерпретации одной части общества, кстати, большей, - в тот день, год назад, была предпринята попытка государственного переворота. По мнению другой - это были спонтанные выступления молодежи против якобы фальсификации парламентских выборов (до сих пор, кстати, не обнародовано ни одного примера этому).

Демонизация и романтизация. Черное и белое. Борьба зла с добром. Одним словом - полная мифологизация произошедшего в тот день - год назад - в центре Кишинева.

К сожалению, до сих пор гуляют разные версии об инициаторах тех событий. Кто был организатором волнений, переросших затем в погром зданий парламента и администрации президента, водружение над ними флагов Румынии и Евросоюза, покрыто мраком. Крайними назначили полицейских, сотни из которых были ранены, так как, получив приказ не применять оружия против детей и молодежи, приняли на себя весь удар разбушевавшейся толпы.

Дух фарисейства крепчает в стране день ото дня. А Молдавия, тем временем, приближается к очередным досрочным парламентским выборам. Политики цинично разыгрывают карту человеческой трагедии и позора, преследуя сиюминутные интересы - перетянуть на свою сторону как можно большую часть электората.

Наверное поэтому 7 апреля центральная площадь Кишинева и главная магистраль столицы - бульвар Штефана чел Маре не были переполнены многолюдной толпой, как желали те, кто создавал для этого все условия - дал команду перекрыть движение транспорта, широко рекламировал в местных СМИ череду мероприятий, посвященных этой дате.

На площади кучковались привычные ораторы и статисты, у парламента врио президента Михай Гимпу перед своими адептами привычно обвинял во всех грехах коммунистов. В это время другая, большая часть населения, также привычно ругала власть и ее попытки "запудрить" электорату мозги. Граждане спешили по собственным делам, которые ну никак не пересекались с прожектами сильных мира сего.

А они, прожекты эти и дела властьимущих, сегодня сконцентрированы, в основном, только на одном - любой ценой удержаться в теплых креслах. Яркий и типичный пример тому - временно исполняющий обязанности президента страны, спикер парламента Михай Гимпу, одновременно являющийся лидером либеральной партии и дядей мэра Кишинева.

Посаженный в кресло врио президента и спикера своими тремя коллегами по коалиции (Владимиром Филатом - лидером либерально-демократической партии и нынешним премьер-министром, Марианом Лупу - лидером демократической партии, Серафимом Урекян - лидером альянса "Наша Молдова" и первым вице-спикером парламента) как удобная на время для всех них фигура, он, приняв это всерьез, настолько вошел в роль, что кресла эти ну никак не хочет покидать. Тем более что и перспективы у него и его партии неважнецкие.

Дошло до того, что Гимпу стал оспаривать рекомендации Венецианской комиссии (Европейской комиссии за демократию через право), которая настоятельно советует не проводить конституционный референдум, а только внести изменения в одну статью Конституции Молдавии о выборах президента.

Пришлось тогда еврочиновникам вызвать его в спешном порядке с однодневным визитом в Брюссель. Какой там случился разговор, никто, кроме Гимпу, не знает. В СМИ страны не появилось об этом ничего, хотя по менее важным его поводам все передвижения врио президента освещаются весьма подробно подконтрольной ему прессой.

Казалось бы, уже теперь должен был он понять, как надо поступить, чтобы разрешить политический кризис, сковавший страну. Ан нет, опять он и другие лидеры либерально-демократической коалиции ищут и предлагают разные инициативы, суть которых ведет к одному - политический кризис затянется надолго.

Тут уж и у еврочиновников терпение лопнуло. Как раз в канун 7 апреля содокладчики Комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Жозетт Дюррье и Эгидиус Варейкис на пресс-конференции, проведенной по завершению их визита в Кишинев, заявили, что действующий парламент Молдавии должен высказаться относительно ст. 78 Конституции; законодательное собрание следует распустить не позднее 16 июня 2010 года и провести досрочные выборы. А уже будущий парламент должен избрать президента в соответствии с новыми конституционными нормами.

Содокладчики ПАСЕ пообещали, что летом они составят мониторинговый доклад о ситуации в Молдавии. Нынешней осенью этот документ будет представлен в Совет Европы на голосование.

И еще один немаловажный момент - в Брюсселе намекнули, что обещанные Молдавии немалые деньги поступят в страну только после того, как будут выполнены советы евроструктур. А о каких советах идет речь, смотри выше.

Ordnung, порядок , господа, превыше всего!

Как говорят местные эксперты, доигрались!

Каковы же перспективы выхода Молдавии из политического кризиса? На сегодняшний день для всех стало ясно - досрочных выборов в парламент не избежать. Их фаворитами, по мнению экспертов, будут политформирования левого толка - Партия коммунистов (ПКРМ) и Демократическая партия. В тройку лидеров попадет и Либерально-демократическая партия.

Что касается избрания президента страны, то после недвусмысленных советов еврочиновников вывод можно сделать один - избирать его будет парламент. Новый! Кто будет претендовать на пост главы государства? С огромной долей вероятности можно утверждать, что, наряду с привычными лицами, появится и новая кандидатура, которая имеет все шансы на победу.

Нынешняя политическая осень должна решить очень многое в будущем молдавского государства.

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