Россия и Грузия: возможен ли новый формат отношений?

Иннокентий Адясов, член экспертно-аналитического Совета Государственной Думы - специально для РИА Новости

19 лет прошло с принятия 9 апреля 1991 года «Акта о восстановлении государственной независимости Грузии" и выходе из состава СССР. После распада Союза между некогда двумя "братскими республиками" сложились весьма сложные отношения.

Сейчас как граждан России, так и граждан Грузии, прежде всего, волнует вопрос - возможно ли повторение военного конфликта?

Хотя вряд ли Тбилиси в ближайшее время повторит военную авантюру августа 2008 года. Гарантией тому служат российские военные базы, размещенные в Абхазии и Южной Осетии. Однако весьма вероятно возрастание диверсионной активности грузинских спецподразделений на территории признанных Россией государств. При таком развитии ситуации Россия неизбежно вновь будет вовлечена в противостояние с Грузией. Как представляется, сейчас необходимо начать переговоры как с Тбилиси, так и с США и НАТО - покровителями нынешнего грузинского руководства - о разработке мер доверия в приграничной зоне. Безусловно, Россия в преддверии Олимпиады-2014 года в Сочи совершенно не заинтересована в дестабилизации в пограничной Абхазии. Большинство грузинских граждан также крайне боятся нового военного конфликта, который может закончиться распадом Грузии на несколько полунезависимых частей. Центробежные настроения сейчас особо сильны в Мегрелии и Аджарии. Недовольно своим положением и армянское меньшинство в Джавахетии. А ведь именно через Джавахетию проходят нефтепровод Баку - Джейхан и газопровод Баку - Эрзурум.

После августовской войны политическое руководство России четко заявило, что не видит возможности для ведения диалога с Михаилом Саакашвили. Саакашвили сейчас ведет крайне двусмысленную политику: с одной стороны ему необходим миф о постоянной российской угрозе для оправдания своего провального правления, с другой - он сейчас предпринимает настойчивые попытки восстановить отношения с Москвой.

В последнее время в Москву зачастили лидеры оппозиции Грузии. В начале марта Москву посетила лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия" экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Бурджанадзе имеет хорошие связи с российской политической элитой и активно пытается представить себя как вменяемую альтернативу Михаилу Саакашвили.

Экс-премьер Грузии, лидер оппозиционного движения "За справедливую Грузию" Зураб Ногаидели в начале мая снова намерен побывать в Москве, чтобы продолжить обсуждение регулярного авиасообщения между Грузией и Россией. В этом направлении уже сделаны некоторые подвижки: во время пасхальных празднеств прямые авиарейсы были совершены.

Однако парадокс заключается в том, что приход этих оппозиционных лидеров к власти в Грузии будет означать новый виток напряженности в отношениях между двумя странами. В Грузии сейчас нет представителей политических элит, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом у лидеров оппозиции, прежде всего, у Нино Бурджанадзе есть иллюзии, что НАТО готово поддержать их линию на жесткое противостояние с Россией и пойдет на ускоренный процесс присоединения Грузии к альянсу. Брюссель же крайне неохотно комментирует возможность членства Грузии в Северо- Атлантическом альянсе. Да и возможность открытого конфликта с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии явно не устраивает НАТО. Скорее всего, Брюссель заморозит программу интеграции Грузии в структуры альянса под предлогом "неопределенности вопроса границ кандидата".

Безусловно, Москве стоит вести консультации со всеми грузинскими политиками, пользующимися поддержкой своих граждан. Но оппозиция Грузии долгое время не может выработать единую программу действий. Все разговоры о необходимости налаживания отношений с Россией так и останутся разговорами, если решение этой проблемы представители Грузии будут искать в Вашингтоне и Брюсселе.

Экономическое положение Грузии сейчас близко к критическому. Все декларации "об экономическом чуде Саакашвили" оказались мифом. По данным Национального банка Грузии совокупный внешний долг страны по итогам 2009 года достиг 80,3% ВВП и составил 8,631 млрд. долларов. На каждого жителя Грузии сейчас приходится порядка 3 тысяч долларов иностранного долга. Прекращение массированной помощи со стороны международных финансовых институтов будет означать полный крах экономики Грузии. Тбилиси все тяжелее привлекать помощь под позицию антироссийского форпоста на Южном Кавказе.

За последние годы Грузия практически полностью потеряла российский рынок, вместе с тем ее традиционные экспортные товары (вино, "Боржоми", цитрусовые, чай) не смогли найти рынки сбыта ни в странах СНГ, ни в дальнем зарубежье. Министр финансов Грузии Каха Баиндурашвили заявил, что "было бы хорошо снова приобрести рынок сбыта продукции в лице России. Главное - последовательный подход".

В свою очередь МИД России отметил, что "Россия готова временно предоставлять грузинским товарам прежний режим при соблюдении правил оформления сертификатов происхождения товаров". Тбилиси также крайне заинтересован в возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами.

В отсутствии дипломатических отношений между странами и фактического сворачивания всех официальных контактов между Москвой и Тбилиси особое значение приобретает взаимодействие между РПЦ и Грузинской православной церковью. Еще в октябре 2008 года РПЦ отказалась принять под свою юрисдикцию Абхазскую и Аланскую православные церкви, действующие на территории уже независимых Абхазии и Южной Осетии. Официально Московский Патриархат продолжает считать Абхазию и Южную Осетию канонической территорией Грузинской Православной Церкви (ГПЦ). РПЦ и ГПЦ объявили об обмене представителями между Москвой и Тбилиси. Договоренность об этом была достигнута на встрече Патриарха Кирилла и Католикоса Илии II во время визита главы РПЦ в Баку в ноябре минувшего года. В рамках этих договоренностей в Тбилиси прибыл архимандрит Роман (Лукин), а в Москву - архимандрит Вахтанг (Липартелиани). «Недавно мы обменялись церковными послами: нет государственных послов - будут церковные» - так прокомментировал этот обмен «посланниками» Патриарх Кирилл.

Особое значение наблюдатели отводят предстоящему визиту главы РПЦ в Грузию. "Надо ожидать, что патриарх Московский поедет в Грузию после того, как посетит патриарха Иерусалимского», - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Волоколамский Илларион. Помимо "церковной дипломатии" представители ГПЦ активно ведут консультации и с МИД России, что, безусловно, способствует восстановлению контактов между странами.

Признаком разрядки между Россией и Грузией может служить Соглашение об открытии контрольно-пропускного пункта "Верхний Ларс", которое позволит грузинским гражданам и автотранспорту пересекать границу. Это двустороннее решение приветствовала Армения, рассчитывая воспользоваться дорогой для связи с Россией.

Контакты между двумя странами также осуществляются через Организацию Черноморского экономического сотрудничества. В рамках этой организации идет обсуждение создания проектов общечерноморского автотранспортного и электроэнергетического "кольца". Восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения России с Грузией и далее с Арменией через территорию Абхазии могло бы стать продолжением транспортной стратегии ОЧЭС, однако вряд ли Тбилиси согласится с этим проектом из-за политических соображений.

Реальным партнером России по урегулированию отношений на Южном Кавказе может выступить Турция. Как известно, во время августовской воины 2008 года Турция заняла позицию, отличную от позиции НАТО. Сейчас Анкара активно пытается выстроить особые отношения с Москвой в плане построения региональной безопасности.

И все-таки, прежде всего, России и Грузии предстоит мучительно искать новый формат отношений. К этому Москву и Тбилиси обязывают не только география, но и исторический опыт добрососедства.

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