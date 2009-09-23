"Коммерсант": Ющенко готовится увеличить свой рейтинг

В среду завершается трехдневный визит Виктора Ющенко в США. Поездка не принесла сенсационных новостей, в частности, глава государства так и не встретился с президентами США и России Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. В Нью-Йорке господин Ющенко говорил о вкладе Украины в обеспечение мировой безопасности и о состоянии украинско-российских взаимоотношений, а также выразил уверенность в своей победе на президентских выборах, пишет в номере от 23 сентября, газета "Коммерсант-Украина".

Поводом для рабочей поездки Виктора Ющенко в США стало пленарное заседание 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которое состоится сегодня в Нью-Йорке. Это мероприятие проводится в сентябре ежегодно, и для участия в нем традиционно собираются десятки глав государств и правительств. Господин Ющенко ранее также дважды (в 2005 и 2008 годах) принимал участие в заседаниях Генассамблеи. Между тем с нынешней поездкой президента в Нью-Йорк были связаны особые ожидания.

Представители секретариата президента и МИДа неоднократно подчеркивали, что надеются организовать короткую встречу Виктора Ющенко и Барака Обамы в ходе визита, пишет корреспондент издания Сергей Сидоренко. При этом речь шла не о полноценных межгосударственных переговорах (традиционная загруженность лидера США в ходе сессий ООН не позволяла надеяться на их проведение), а о короткой встрече. Однако и об этом украинским дипломатам не удалось договориться - в графике господина Ющенко отсутствуют контакты с господином Обамой. "У американцев есть, как вы знаете, правило, что они в статусе хозяев не проводят или почти не проводят двусторонних встреч во время Генассамблеи", - пояснил причины данной дипломатической неудачи замглавы секретариата президента (СП) Андрей Гончарук в интервью сайту "Главред" накануне поездки. Еще одно несбывшееся ожидание связано с возможностью контакта Виктора Ющенко и Дмитрия Медведева, вероятность которого допускал господин Гончарук. Однако эта встреча в Нью-Йорке также не состоялась.

Формально главным мероприятием визита является выступление Виктора Ющенко на пленарной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Однако, по информации "Коммерсанта", в речи главы государства не будет сенсационных заявлений. Президент будет говорить о необходимости укрепления мировой безопасности и о роли Украины в этом процессе. Не обойдет он вниманием и актуальную тему борьбы с пиратством. "У президента есть конкретные предложения к международному сообществу... о том, чтобы в одной из африканских стран того региона создать центр реагирования на проблемы пиратства",- заявил руководитель главной службы СП по вопросам международного сотрудничества Николай Точицкий.

В понедельник вечером Виктор Ющенко выступил перед членами авторитетной неправительственной организации - Совета внешних отношений. Традиционно заявив о крепкой украинско-американской дружбе и о необходимости интеграции Украины в НАТО, господин Ющенко остановился на состоянии украинско-российских взаимоотношений. "Они (взаимоотношения) не являются такими, чтобы ими гордиться,- признался президент. - Я убежден, что взаимоотношения соседей должны быть намного лучше".

Из выступления главы государства следовало, что вину за похолодание между Киевом и Москвой он возлагает на Россию. Украина же, по его словам, делает все возможное, чтобы наладить равноправный, конструктивный и дружеский диалог со своим северо-восточным соседом. "Придет время, когда российская сторона найдет силы, мудрость и возможность приветствовать такие отношения", - выразил уверенность господин Ющенко. Президент не стал прогнозировать сроки возможного потепления, но дал понять, что это произойдет нескоро. В ближайшие же годы, по его словам, давление России на Украину "не будет уменьшаться, но будет иметь все меньшее влияние на людей".

Из вчерашних мероприятий с участием президента стоит отметить деловой завтрак с представителями крупных американских компаний (суммарная капитализация более $35 трлн), на которой Виктор Ющенко убеждал своих собеседников возобновить инвестиции в Украину.

Но наиболее неожиданным стало заявление президента, сделанное во вторник в интервью информагентству Associated Press. Господин Ющенко заявил журналистам, что совершенно не сомневается в своей победе на президентских выборах 2010 года.