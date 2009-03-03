ЕС отказал восточноевропейцам в масштабной помощи

Олег Митяев, экономический обозреватель РИА Новости

Главной темой чрезвычайного саммита Евросоюза 1 марта в Брюсселе стало крайне неустойчивое состояние финансовых систем некоторых восточноевропейских участников ЕС. Девяти восточноевропейским странам Евросоюза было отказано в запрашиваемой единовременной помощи в размере 190 млрд евро ($241 млрд). Тем не менее, в итоговом коммюнике все 27 членов ЕС заявили, что совместно выберутся из кризиса благодаря сохранению единого рынка и борьбе с протекционизмом. Однако выполнять подобные обещания становится все сложнее.

«Мы не должны допустить, чтобы новый железный занавес разделил Европу», - столь высокопарно аргументировал венгерский премьер Ференц Дюрчань необходимость выделения девяти восточноевропейским членам ЕС финансовой помощи в размере 190 млрд евро со стороны западноевропейских членов Евросоюза.

Однако Ангела Меркель, канцлер Германии, крупнейшей экономики и донора Евросоюза, отвергла эту идею, заявив, что помощь восточноевропейским странам должна быть адресной. По ее словам, ситуация в Словении или Словакии совсем иная, чем, например, в Венгрии. Последняя, кстати, уже получила помощь в размере 6,5 млрд евро, но, все равно находится на грани дефолта.

Кроме того, помощь Восточной Европе, по мнению Меркель, должна идти по линии мировых финансовых институтов, например, таких как Международный валютный фонд. На прошлой неделе другие международные финансовые организации - Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк - уже объявили о выдаче восточноевропейским банкам кредитов в размере 24,5 млрд евро.

На последнем саммите ЕС звучало множество призывов к единению, сохранению единого рынка Евросоюза и борьбе с протекционизмом, мешающим выходу из кризиса. «Мы один союз, а не два или три союза», - восклицал глава Еврокомиссии Жозе-Мануэл Баррозу. Из этого следовало, что не надо выделять из общеевропейского экономического пространства его новых восточноевропейских членов, вступивших в ЕС 5 лет назад, как некий особо проблемный регион.

Однако в условиях кризиса протекционизм бурно расцветает по всему Евросоюзу. В феврале неожиданный удар по общеевропейскому единству нанес один из идеологов европейской интеграции президент Франции Николя Саркози.

Он пообещал выделить 6 млрд евро французским автогигантам Renault и Peugeot Citroen. При этом он заявил, что не видит оснований, чтобы пораженные рецессией французские автоконцерны продолжали работу в других странах, например, в Чешской Республике, вместо того чтобы создавать рабочие места у себя на родине - во Франции.

Властям Евросоюза потребовалось немало усилий, чтобы урегулировать, возникшей в этой связи французско-чешский спор. Накануне саммита ЕС 1 марта было объявлено, что Саркози не заставляет Renault и Peugeot Citroen использовать госкредиты только во Франции. «Мы не обнаружили ни одного случая протекционизма», - заявил на радостях премьер-министр Чехии Мирек Тополанек.

Хотя сам факт выделения госкредитов французским автокомпаниям, независимо от того, где они будут использованы - во Франции или в Чехии, - явный пример протекционизма.

Американскому же автопроизводителю General Motors, который попросил на прошлой недели власти Евросоюза выделить 3,3 млрд евро, чтобы поддержать производство своих европейских брендов, в Евросоюзе отказали. Лидеры ЕС заявили, что это проблема каждой отельной страны. Таким образом, они сами дали зеленый свет национальному протекционизму в автомобильной отрасли Старого Света.

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