"Дело": Куда украинские депутаты тратят казенные деньги

Украинской газете "Дело" стали известны имена народных депутатов Верховной Рады, которые в 2008 году злоупотребляли бюджетными средствами, пишет издание в номере от 3 марта.

Парламент провел анализ расходов депутатов. Самые популярные расходные статьи - авиаперелеты и телефонные разговоры, на которые депутаты потратили сверх нормы около 700 тысяч гривен, пишет корреспондент газеты Ольга Василевская. В числе бюджетных расточителей оказались представители всех политических сил. Больше всех злоупотребил казенной гривной «нунсовец» Александр Клименко, которого прочат на должность министра угольной промышленности. На его перелеты из Киева в Донецк и обратно в 2008 году Верховная Рада потратила 117 тысяч гривен вместо положенных десяти. А «чемпионом» по длительности телефонных переговоров со странами ближнего и дальнего зарубежья стал «регионал» Сергей Кивалов. Он «провисел» на трубке 23 тысячи гривен при годовой норме в 4,8 тысячи.

В Раде уже появился документ, предлагающий урезать лимиты на телефонные разговоры и авиаперелеты. Это позволит сэкономить 180 миллионов гривен.

За Сергеем Киваловым по «разговорчивости» идет «нунсовец» Борис Тарасюк, на котором «Укртелеком» заработал почти 18 тысяч казенных денег. «Бютовец» Владимир Полохало потратил на переговоры с зарубежными коллегами 16,5 тысячи гривен.

Опальный депутат БЮТ Игорь Рыбаков, который в прошлом году со скандалом вышел из коалиции и теперь «принципиально» не посещает заседания Верховной Рады, а также представитель Компартии Адам Мартынюк проговорили по телефону почти по 15 тысяч гривен. Правда, Игорь Рыбаков опроверг «Делу» эту информацию. «Если я и звонил, то только по делам государственной важности, - сказал депутат. - А вообще, вас обманули, после Великого поста я вам дам распечатку всех своих телефонных разговоров». Как сообщает источник издания, в основном эти депутаты звонили в Таиланд, Кубу, Румынию, Чехию, Италию, Германию.

Куда улетают депутаты

За пользование услугами Зала официальных делегаций в аэропорту «Борисполь» Верховная Рада платит Государственному управлению делами 1100 гривен в год в расчете на одного депутата. Ограничение не помешало «регионалу» Павлу Лебедеву повезти с собой в Стамбул пять членов семьи, тем самым превысив норму в пять раз. Источник «Дела» отмечает, что злоупотребления залами официальных делегаций распространены среди депутатов, особенно при перелетах в Бангкок, Шарм-эль-Шейх и Гавану.

Согласно установленным нормам сметы расходов Верховной Рады, народный депутат имеет право бесплатно летать в пределах Украины не более четырех раз в месяц. Всего же на передвижение нардепа в 2008 году выделялось около 10 тысяч гривен. Однако это ограничение не стало преградой для нескольких депутатов. Так, за прошлый год «нунсовец» Александр Клименко 95 раз слетал в Донецк, на что ушло 117 тысяч бюджетных гривен.

Его земляк из Компартии Николай Кравченко налетал 84 тысячи гривен, нардеп из НУНС Ярослав Кендзер слетал домой за 73 тысячи. А между «регионалом» Игорем Глущенко и «нунсовцем» Андреем Парубием также нашлось нечто общее: оба потратили по 65 тысяч гривен казенных средств на авиаперелеты. Парубий объяснил «Делу» свои перелеты производственной необходимостью. «Я летал исключительно по маршруту Львов - Киев (около 6-7 раз в месяц в оба направления), а также Анкару, Брюссель и Тбилиси по линии профильного комитета», - сказал он.

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть изменения в Закон «О статусе народного депутата», в котором планируется упразднить ряд депутатских льгот.

На чем сэкономить депутатам

По словам главы фракции БЮТ Ивана Кириленко, законопроект позволяет сэкономить около 180 миллионов гривен. «В законе урезаются лимиты на телефонные переговоры, на перелеты. Там 180 миллионов экономии, и это минимум», - отметил Кириленко. Его коллега «бютовец» Василий Кравчук предлагает также отменить перелеты народных депутатов в бизнес-классе. «Я уверен, что нужно отменить бизнес-класс: что, депутаты не могут, как все нормальные люди, летать в эконом-классе?» - риторически вопрошает он.

«Бютовец» Валерий Камчатный предлагает поступить более радикально. «Нужно вообще отменить звонки за границу и оставить эту льготу только тем депутатам, которые трудятся в Комитете по вопросам иностранных дел», - отметил Камчатный. Хотя, по его мнению, больше всего любят «названивать» не сами депутаты, а их помощники, которые сидят со «слугами народа» в одном кабинете.

Председатель профильного комитета Верховной Рады «регионал» Александр Ефремов заявил, что его фракция не собирается поддерживать «бютовский» законопроект о пересмотре депутатских льгот. «У нас есть свой законопроект, мы будем его лоббировать», - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что и без урезания льгот сами депутаты уже нашли возможность сэкономить на себе около 200 миллионов гривен.

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