Леонид Кучма 9 августа отмечает 70-летие

9 августа отмечает 70-летие Леонид Кучма, экс-президент Украины (с 1994 по 2004 годы).«Кучма создал сегодняшнюю Украину. Вернее, ту Украину, которую начали разрушать в 2004 году,- прежде всего как страну, в которой функционирует экономика на рыночных основах.Он получил страну в полном развале, с сумасшедшей инфляцией, и вывел ее на уровень быстроразвивающейся экономической державы. Это главная его заслуга.Вторая заключается в том, что ему удалось в самых сложных обстоятельствах не допустить раскола страны. Как только он ушел, экономическая инерция еще функционировала, поскольку он сделал главными агентами украинской экономики частный бизнес. И он, бизнес, удерживал и удерживает до сих пор экономический рост. А государственные институты, которые при нем функционировали, были разрушены в 2004 году.Мне кажется, есть две вещи: экономические реформы, прежде всего, достаточно успешно проведенная приватизация, а также единство страны. Было море конфликтов - и Крым, и церковные конфликты, и возможные конфликты между Востоком и Западом, но ему удавалось удерживать страну в едином состоянии. После 2004 года начался обратный процесс».«Если президент Кравчук является отцом независимости, то Леонид Кучма – это отец украинского капитализма, - при всех его, так сказать, плюсах, минусах, проявлениях, издержках. Он определил ту политику, которую Украина воплотила в формировании нового постсоциалистического строя в экономике и в политике.Как технократ, он, мне кажется, был носителем идей прогресса. Может быть, его политика была часто конфликтна в отношении некоторых социальных идеалов, но как технократ он был ориентирован на вполне реальные материальные достижения страны. Речь идет и об экономической модернизации, и о включении Украины в перспективные международные программы.Его президентство – это и Конституция 1996 года, и завершение переговоров по ядерному разоружению Украины; это начало экономических реформ, введение гривны, это и модернизационная программа. Но это же и время коррупции, формирования украинского олигархата, интриг и, как результат, события 2004 года, который принес радикальную смены власти».Я думаю, что пройдет время, и Леонид Кучма займет достойное место в украинском пантеоне».«С одной стороны, Леонид Кучма, находясь два срока на посту президента, способствовал укреплению государственности Украины. Например, ситуация с крымским сепаратизмом была удачно завершена именно во время Кучмы и сделала невозможным на тот момент откол Крыма от Украины.С другой стороны, именно во времена Кучмы стабилизировалась в таком виде политическая система на Украине, какой она является на сегодняшний день, и благодаря которой существует максимальное отстранение граждан от политических процессов в государстве. То есть влияние граждан минимизировано и опосредовано, прямая демократия нивелирована, и эта система была построена именно во времена Кучмы.Роль его неоднозначна. Очевидно, что можно найти как позитивные, так и негативные моменты».«Когда в январе 2005 года, через две-три недели после того, как Кучма перестал быть президентом, в Верховной Раде Украины прошел круглый стол, где ставился вопрос относительно роли, в том числе и Кучмы, в истории, я еще тогда сказал, что это рано делать. Нельзя через две-три недели, как и через несколько лет, обозначать роль человека в новейшей истории. Это противоречит самому алгоритму понимания истории.Я думаю, что реально роль и место в новейшей истории Кучмы можно будет анализировать где-то в 2014 году, чтобы прошло как минимум 10 лет после того, как человек перестал находиться на Олимпе политикума.Это касается всех: и Януковича, и Тимошенко, и Литвина и остальных. Сейчас любые оценки являются необъективными, субъективистскими и неточными».