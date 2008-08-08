Как реагировать Киеву на конфликт в Южной Осетии. Мнения экспертов

В ночь на 8 августа грузинская армия начала наступление на Южную Осетию. Конфликт перешел в фазу вооруженного противостояния, на территории самопровозглашенной республики идут боевые действия, есть убитые и раненые, в том числе и среди мирного населения. Тбилиси призывает осетин прекратить сопротивление, предлагаю им широкую автономию в составе Грузии. Руководство Южной Осетии не демонстрируют намерения сдаться. Украинский МИД призвал участникам конфликта сесть за стол переговоров, подтвердив при этом необходимость сохранения территориальной целостности Грузии. Накануне украинская сторона признала факт поставок вооружений Тбилиси. Свое мнение о том, как следует Киеву реагировать на конфликт высказали ведущие украинские политологи.

Андрей Ермолаев, директор Центра социальных исследований "София":

"Украина должна занять в этом вопросе нейтральную позицию. Конечно же, ее роль в дополнительном вооружении Грузии выглядит сейчас, как определенное стимулирование роста грузинской военно-политической мощи. И это нельзя рассматривать, как рядовой военный контракт. Речь идет о политическом контракте. Тем более, что Грузия и Украина являются соучастниками организации ГУАМ, которая претендовала на роль региональной организации по безопасности. Киев должен соблюдать принцип нейтралитета. Потому, что это не затрагивает непосредственно интересы Украины с точки зрения ее безопасности, но несомненно в случае перевеса на ту или иную сторону. Украина может оказаться тоже участником этого конфликта, как минимум на уровне политеса"

Михаил Погребинский, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии:

"Украина призывает к прекращению огня. Правда в дипломатической практике всегда то, что в заявлении звучит впереди, имеет смысловой приоритет. Впереди в заявлении украинского МИДа звучат слова о территориальной целостности, которые косвенно оправдывают агрессивные действия Саакашвили. А далее идет нормальный текст с призывом и озабоченностью.

Я думаю, те, кто поспособствовал продаже оружия Грузии, должны плохо спать сейчас, поскольку именно из этого оружия убивают, в том числе мирных граждан. И вывод, как мне кажется, состоит в том, что хорошая дипломатия предполагает предсказание последствий своих действий. Тот факт, что Соединенные Штаты обучили и вооружили Саакашвили, фактически подтолкнуло его к тем действиям, которые мы сегодня наблюдаем. И Украина приняла участие в этом поставками вооружения, что как бы ложится на совесть украинских политиков - жертвы среди мирного населения с обеих сторон"

Кость Бондаренко, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина:

"Согласно международному праву - это внутренний конфликт Грузии, и Южная Осетия не является субъектом международного права на сегодняшний день. Поэтому как любой сепаратист любого рода она не может быть поддержана со стороны официального Киева. Кроме того, Грузия является стратегическим партнером Украины, таким же, как и Российская Федерация. Единственное, что может сделать в этой ситуации Украина это предложить свои посреднические услуги или миротворческие услуги в зоне конфликта не более.

Украина, скорее всего, не будет вмешиваться в этот конфликт. И будет исходить из того, что Грузия является независимым, целостным государством, границы которого определяются международными договорами и Хельсинкским процессом"