Коммерсант-Украина: Ющенко хочет наделить МЧС невиданными полномочиями

Президент Виктор Ющенко настаивает на расширении полномочий МЧС, в частности переподчинении ему резервного фонда Кабинета министров и включении в него подразделений различных министерств и ведомств, отвечающих за безопасность людей. Ющенко уверен, что таким образом можно будет намного быстрее ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Идеи главы государства прогнозируемо поддержали в МЧС. Однако в профильном парламентском комитете подобную концентрацию средств и полномочий считают нелогичной, пишет в номере от 8 августа «Коммерсант-Украина».
Заместитель главы секретариата президента (СП) Роман Безсмертный в четверг заявил, что президент Виктор Ющенко настаивает на расширении полномочий Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и, как следствие, смене статуса МЧС. «К сожалению, у министерства нет ни техники, ни плавсредств, ни ресурсов для того, чтобы четко действовать в условиях, с которыми мы столкнулись не только сегодня, в Прикарпатье и Закарпатье, но и в предыдущие годы – в Херсоне и Крыму», - цитирует господина Безсмертного пресс-служба главы государства. По словам заместителя главы СП, президент не согласен с тем, что отдельные подразделения, занимающиеся проблемами безопасности людей, рассредоточены по различным министерствам или имеют автономный статус. «Все эти ведомства необходимо собрать в МЧС», - выразил позицию главы государства Роман Безсмертный.
Как пишет корреспондент издания Людмила Долгополова, глава МЧС Владимир Шандра вчера подтвердил «Коммерсанту», что ситуация с материально-техническим обеспечением ведомства действительно очень тяжелая. «Последствия масштабной катастрофы, произошедшей 23-27 июля в Западной Украине, удалось устранить лишь благодаря мужеству людей и их четкому взаимодействию с областными администрациями, районными и сельскими советами», - сказал он.
В парламентском комитете по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий чернобыльской катастрофы не поддерживают инициативу президента. «В МЧС и так все собрано! Может, к ним еще присоединить и Министерство образования?» - возмущался член комитета, народный депутат от Партии регионов Борис Дейч. Вместе с тем он согласен с необходимостью обеспечения министерства самой современной техникой и оборудованием, а также персоналом, обученным методам спасения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как отмечает издание, наиболее спорным предложением президента является передача в распоряжение МЧС резервного фонда Кабинета министров, который сейчас находится в управлении Минфина. «Задержка с выделением средств, которую мы наблюдаем в Западной Украине, мешала предпринимать активные действия, прежде всего по спасению людей», - заявил господин Безсмертный. Как известно, согласно Бюджетному кодексу, резервный фонд бюджета не может превышать 1% от объема расходов общего фонда бюджета. После принятия изменений в госбюджет общий фонд расходов составил 46,474 млрд грн.
В МЧС предлагают создать отдельный фонд, средства из которого министерство сможет своевременно использовать для финансирования первоочередных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основной же фонд, по мнению Владимира Шандры, должен находиться в подчинении Министерства экономики «для решения более глобальных и стратегических задач». «Начинаются аварийно-спасательные работы, и мы не можем ждать, пока соберется заседание правительства или Рады, чтобы предоставить нам финансирование, так как эти работы в основном проводятся в первые дни», - сказал изданию господин Шандра. На вопрос «Коммерсанта», поддержат ли такую инициативу в Кабинете министров, он ответил: «Я считаю, что должны поддержать! Другого пути у нас просто нет!»
В профильном комитете уверены, что порядок использования средств из резервного фонда должен определяться только правительством. «Кабинет министров является коллегиальным органом, а приниматься такие решения должны коллегиально, с учетом интересов всей страны», - заявил изданию господин Дейч.
По словам Романа Безсмертного, президент предлагает рассмотреть комплекс вопросов на заседании правительства и в случае необходимости вынести их на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны.
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