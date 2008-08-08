Коммерсант-Украина: Ющенко хочет наделить МЧС невиданными полномочиями

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Идеи главы государства прогнозируемо поддержали в МЧС. Однако в профильном комитете Рады подобную концентрацию средств и полномочий считают нелогичной, пишет "Коммерсант-Украина".