Евроремонт Чернобыльского «саркофага»

Татьяна Синицына, обозреватель «РИА Новости»

Безопасность так называемого «саркофага», под которым укрыты остатки атомного реактора Чернобыльской АЭС, будет серьезно повышена. Для реализации этой цели 10 января 2008 года в Чернобыле подписан контракт SIP 07-1-00.

В прошлом году пресса пугала общественность перспективой обрушения защитной конструкции. Но сегодня уже нет почвы для таких страшных версий: специалисты намерены сделать все возможное для укрепления «саркофага», по крайней мере, на ближайшие 15 лет. Предназначенный для этого проект SIP 07-1-00 предполагает ремонт легкой кровли объекта «Укрытие», устройство физической защиты на путях доступа к нему, а также укрепление опорных балок металлоконструкций.

Контракт SIP 07-1-00 «Повышение безопасности объекта «Укрытие» подписали представители заказчика и подрядчика: предприятие «Чернобыльская АЭС» и консорциум «Стабилизация», лидером которого является российская компания «Атомстройэкспорт». В состав консорциума входят также украинские предприятия «ЮТЭМ-Инжиниринг» и проектный институт «Атомэнергостройпроект».

По словам председателя оценочного комитета SIP-PMU (Session Initiation Protocol - Project Management Unit) Дэвида Уиттена, «решение о присуждении контракта было принято благодаря авторитету компании «Атомстройэкспорт» и высокому профессионализму ее команды». Господин Уиттен отметил также, что «Атомстройэкспорт» всегда использовал современные и эффективные методы управления проектом, что позволило консорциуму «Стабилизация» установить стандарт надежности и профессионализма, уровень безопасности и качества».

Слово «Чернобыль» для всех в мире является символом радиоактивной раны, нанесенной планете в результате техногенной аварии на одном из блоков Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Прошло почти 22 года, но эта рана еще не зажила: есть проблемы, беспокоящие специалистов.

В чем же дело? «Чтобы понять, почему «Укрытие» ненадежно, надо вернуться к тем майским дням 1986-го года, когда советская правительственная комиссия решила, что разрушенный блок во что бы то ни стало надо изолировать, причем, в кратчайшие сроки, - рассказал профессор Российского научного центра «Курчатовский институт» Александр Боровой, в течение двух десятков лет руководивший научными работами в Чернобыле. - Тогда перед проектировщиками открылись две возможности: первая - создать гигантский, герметичный, толстостенный ангар, закрывающий блок целиком, вторая - использовать в роли опоры уцелевшие конструкции блока, уложив на них балки. На балках - закрепить кровлю, состоящую из металлических труб и листов, возвести боковые стены из стали и бетона».

Экспертные оценки показали, что реализация первого варианта потребовала бы огромных затрат и длительного времени. Поэтому был выбран второй путь. Благодаря высокому профессионализму и самопожертвованию десятков тысяч «ликвидаторов» колоссальное «Укрытие» возвели в фантастически короткие сроки - за полгода. Но, увы, в технике чудес не бывает. Выиграв в одном, поступаешься другим. Дистанционные методы, которыми строили объект из-за высокой радиации, не позволили создать его герметичным.

Общая площадь щелей в «Укрытии» составила почти тысячу квадратных метров. Через них каждый год внутрь проникало до 2000 м3 дождевой и снеговой воды. Влага попадала внутрь конструкции, все это могло привести к распространению радиоактивности, а в худшем случае - возникновению неуправляемой цепной реакции.

Радиационные поля не дали возможности проверить реальную прочность старых конструкций, выбранных в качестве опоры. Информация о них получалась на основе фотоснимков, сделанных с вертолета. «Опоры вызывали тревогу: все же они перенесли взрыв и пожар, - пояснил профессор Боровой. - Если одна из них по какой-либо причине (скажем, землетрясение) сдвинулась бы, то из-за «эффекта домино» обрушились бы и все другие конструкции. В результате могло произойти то, что иностранные специалисты назвали «коллапсом Укрытия»: конструкции рухнули бы в помещения, заполненные радиоактивной пылью, и она была бы выброшена в окружающее пространство».

Рухнуть чернобыльскому «Саркофагу» не позволили. Угроза была отведена благодаря работам, которые велись на объекте «Укрытие» последние три года (с декабря 2004 г). Общая масса металлоконструкций, примененных ради укрепления «Укрытия», равна 750 т, использовано 245 т арматурных изделий и опалубки, объем железобетонного фундамента составляет 4500 кубометров.

В ходе осуществления стабилизационных мероприятий были укреплены восточные и западные опоры балки «Мамонт», усилены плиты перекрытий, соединены южные щиты. Как подчеркнул руководитель проекта «Стабилизация» Виктор Хаврусь, «инновационность и уникальность проекта никем не может ставиться под сомнение».

Проект SIP 07-1-00, начавшийся в январе, придаст конструкции «Укрытия» новый запас прочности. Проведение стабилизационных мероприятий позволяет выиграть время, необходимое для следующего этапа: сооружения нового безопасного конфайнмента (арки). По замыслу, это защитное сооружение должно надежно изолировать развалины 4-го реактора.

Модератором этого проекта является Международный чернобыльский фонд «Укрытие», в который входят 28 стран. В финансировании проекта участвуют страны «большой восьмерки» (конечно, включая Россию), а также страны Евросоюза. Европейский банк реконструкции и развития уже собрал на эти цели 1 млрд долларов. Беспрецедентный интернациональный проект призван снять все риски, связанные с проблемой «саркофага», хотя бы на ближайшие сто лет.

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