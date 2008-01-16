Откуда ждать кризис?

Олег Митяев, экономический обозреватель РИА Новости

Мировая экономика может погрузиться в застой не из-за перманентно растущих цен на энергоносители, а из-за кризиса глобальной финансовой системы. Такой ключевой вывод содержится в многостраничном докладе «Мировые риски - 2008», подготовленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) вместе с коллегами из целого ряда мировых финансовых институтов. В целом же, по оценке авторов доклада, основные темы которого будут обсуждаться на ежегодной встрече в Давосе 23-27 января, мир в 2008 году столкнется с самым высоким уровнем рисков за последние 10 лет.

Как утверждают авторы, главная особенность современной мировой финансовой системы состоит в том, что она очень хорошо работает, когда экономика находится на подъеме, но крайне болезненно реагирует на любые кризисные явления в мировом хозяйстве. К тому же, все сложнее становится предугадать - с какой стороны ждать финансовой угрозы.

Так, перед началом 2007 года наибольшей опасностью для мировой финансовой системы называли огромное отрицательное сальдо внешней торговли США. Однако кризис разразился на рынке американской ипотеки. Из-за него сейчас банки крайне неохотно и осторожно выдают кредиты на покупку активов всех видов, а это может привести к падению потребления и рецессии.

По мнению авторов доклада, именно крах цен на активы может стать спусковым крючком всеобъемлющего финансового кризиса в 2008 году. Они присвоили этому риску самую высокую степень вероятности - более 20%. Ущерб мировой экономике от обвала стоимости активов эксперты ВЭФ также оценили по максимальной шкале - более 1 трлн долларов. При таком сценарии рецессия (т.е. экономический застой) охватит сначала США, а вслед за ними и Европу; рост ВВП в Китае снизится до 6% (11,3% в 2007-м).

Главным достоянием российской экономики остается «черное золото», и россиян в первую очередь должно интересовать, что произойдет с ценами на этот актив. Авторы доклада допускают, что возможный застой американской экономики может негативно отразиться на России - в результате падения спроса и цен на сырье. В свою очередь, ряд российских экономистов разделяет так называемую «концепцию 2009 года». Согласно ей, рецессия в США приведет к столь существенному снижению цен на нефть, что пока еще внушительное положительное внешнеторговое сальдо России очень быстро превратится в отрицательное. Причем, привыкнув к дешевому импортному изобилию, Россия не сможет моментально от него отказаться и начнет проедать накопленные валютные резервы.

Однако в подобные сценарии, похоже, мало кто всерьез верит. Слишком много факторов указывает на то, что цены на нефть (впервые в истории в начале января превысившие 100 долларов за баррель), продолжат оставаться на высоком уровне, по крайней мере, ближайшие 10 лет. Спрос на «черное золото» стабильно растет из года в год. Несмотря огромные инвестиции в разработку альтернативных источников энергии, зависимость от традиционных углеводородов возрастает еще больше. Даже в том случае, если экономика США замедлится, увеличение ВВП Китая «лишь» на 6% продолжит подталкивать спрос на нефть. Да и рецессия в США, о которой говорят не первый год, пока не наступает.

С другой стороны, нефтедобывающие страны и компании весьма консервативно подходят к инвестициям в новые месторождения, не испытывая никакого желания «залить» мировые рынки дешевой нефтью. Поэтому международный банк Goldman Sachs, прославившийся тем, что еще два года назад предсказал, что «черное золото» будет стоить больше 100 за баррель, прогнозирует, что в 2008 цена на нефть составит в среднем 95 долларов за баррель.

Любопытно, что авторы доклада о глобальных рисках в 2008 году даже подчеркивают, что мировая экономика научилась справляться с высокими ценами на нефть и не указывают на текущие нефтяные цены, как на угрозу мировой экономической стабильности. Следовательно, Россия может еще достаточно долго наслаждаться высокими ценами на углеводороды.

Опасность, по мнению экспертов ВЭФ, может представлять только внезапный резкий скачок цен на углеводороды из-за нарушения их поставок из нестабильных регионов. Такой риск эксперты ВЭФ оценивают в 10-15%, а ущерб - почти в 1 трлн долларов. Достаточно странно, что они оставили эти оценки без изменений по сравнению с 2007 годом. Ведь в конце года стало известно, что Иран уже много лет назад положил на полку свои разработки ядерного оружия. И этот риск, подстегивавший нефтяные цены весь 2007 год, по идее, в 2008 году должен стать существенно меньше.

В заключение подчеркнем, что доклад экспертов ВЭФ - это не пророчество о неминуемых катастрофах, а лишь оценка их вероятности и тяжести возможных последствий, т.е. руководство к действию, в первую очередь, - для правительств. Авторы настоятельно советуют им, по примеру наиболее продвинутых компаний, создать специальные органы и назначить ответственных по управлению рисками на государственном уровне. Что давно пора было сделать, так как правительства во всем мире дают нам массу примеров неумения управлять рисками. К примеру, российские власти хорошо научились копить на всякий случай - в виде международных резервов и Стабфонда. Но конкретные экономические неурядицы, например - всплеск цен на продовольствие, начавшийся с осени 2007 года, оказался для них такой же неприятной неожиданностью, как и для всего населения.

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