Теракт в Париже: нож, погибший, раненые

РИА Новости Украина

Неизвестный мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в центре Парижа в субботу вечером, в результате чего один человек скончался и четверо были ранены.

Сам нападавший был ликвидирован полицией, его личность пока не установлена. Правоохранители выявили в деле террористический след, французская антитеррористическая прокуратура начала расследование.

Инцидент произошел около 21.00 (время местное) во втором округе французской столицы недалеко от Оперы Парижа – одним из оживленных районов, где располагаются много баров и ресторанов. Злоумышленник, по сообщениям французских СМИ, был похож на выходца из Северной Африки, ему было около 20 лет, в момент нападения он был одет в черное. Полиция ликвидировала нападавшего. Его личность до сих пор не установлена, при нем не было найдено никаких документов.

Как сообщили французские власти, в результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, они были госпитализированы.

twitter.com/Percolator_HNJ На месте резни в Париже, 12 мая 2018

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Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ссылаясь на слова очевидцев, он подчеркнул, что нападавший кричал "Аллах акбар". "Антитеррористическая прокуратура начала расследование ", — сказал Моленс.

Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка "Исламское государство", отмечают французские СМИ.

Французские власти выразили соболезнования родным погибшего и семьям пострадавших, а также отметили смелость, эффективность и быстроту реакции полицейских, которые оперативно прибыли на место происшествия и нейтрализовали злоумышленника.

"Все мои мысли о жертвах и раненых в атаке, которая произошла сегодня вечером в Париже, а также об их близких. Я от имени всех французов приветствую смелость полицейских, которые нейтрализовали террориста", — написал президент Франции

Эммануэль Макрон в своем микроблоге в Twitter.

Премьер-министр Эдуар Филипп в свою очередь также выразил соболезнование семьям погибшего и раненых и отметил эффективные действия полиции.

@ABC На месте нападение в Париже

"Я приехал в комиссариат Парижа в третьем округе, потому что я намерен встретиться с полицейскими, которые работали на месте. Я хочу подчеркнуть исключительное качество работы и реагирования полиции. Первый вызов был получен экстренными службами в 20.47, через пять минут патруль полиции был на месте… Скорость реакции, спокойствие и эффективность (работы полицейских — Ред.) позволили избежать еще больших жертв", — сказал Филипп. Он также подчеркнул, что через девять минут нападавший был ликвидирован.

Глава МВД Жерар Коллон также приветствовал "хладнокровие и оперативность сил полиции, которые нейтрализовали нападавшего".