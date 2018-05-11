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    Зарубежье

    Агония Alitalia: все дело в неумелом управлении

    (обновлено: )55
    Ситуация с Alitalia является примером ошибок в управлении, примером напрасной траты бюджетных денег, считает профессор экономики транспорта в Cesisp Universita Bicocca.
    Самолеты авиакомпании Alitalia
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Прошел год с начала введения чрезвычайного управления во флаговой итальянской авиакомпании Alitalia – и итоги этого управления неутешительны.

    Крыло самолета
    flickr.com/Alain Picard
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    За 12 месяцев решения, как спасти Alitalia, не найдено, несмотря на государственный кредит в размере 900 миллионов, выделенный правительством Джентилони. Погашение этого кредита маловероятно. 

    Было три предложения о покупке компании — от Lufthansa, Easyjet и Wizzair, но на данный момент никакой конкретики нет. Во сколько обходится Alitalia государству? Какое будущее ждет авиакомпанию? Об этом Sputnik Italia поговорил c Андреа Джуричином (Andrea Giuricin), профессором экономики транспорта в Cesisp Universita Bicocca.

    По последним данным, во сколько обходится государству Alitalia?

    — По неофициальным данным, Alitalia теряет около 2 миллионов евро в день. В первом квартале 2018 года авиакомпания потеряла не менее 180 миллионов евро, а за весь период, с 2 мая 2017 по 31 марта 2018 — от 370 до 400 миллионов евро. Ситуация вызывает беспокойство, потому что сегодня существование Алиталии поддерживается благодаря бюджетным деньгам, кредиту в 900 миллионов евро.

    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com
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    Каким образом был использован этот кредит в 900 миллионов евро, предоставленный правительством Джентилони?

    — Правительство продолжает утверждать, что деньги не тронуты, они выделены Алиталии в качестве государственной гарантии но это зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. До сегодняшнего дня деньги не были задействованы, потому что в авиации все строится на предоплате — сначала получают деньги, а затем идёт оплата поставщикам. Важно понять, тратит ли компания деньги впустую. В конце концов, кредит необходимо будет вернуть в бюджет, а если авиакомпания несёт убытки, очевидно, что в полном размере кредит ей вернуть не удастся. Если Алиталия уже потеряла около 400 миллионов евро, вероятно, эта сумма в бюджет возвращена не будет.

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    Очевидно, что самое худшее в данной ситуации то, что за кризис в авиакомпании расплачиваются налогоплательщики?

    — Да, именно налогоплательщики платят те самые 2 миллиона в день, что не может не беспокоить, ведь компания расходует государственные средства. Тем временем Alitalia продолжает терять деньги. Уже прошёл целый год, а выход из ситуации так и не найден.

    Какое будущее, на ваш взгляд, ожидает Alitalia? Компания будет продана?

    На аэродроме государственного предприятии (ГП) Антонов. Ан-148. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    — Этот выбор сделает политики, когда появится новое правительство, сейчас трудно сказать, какое решение будет принято. Такую убыточную компанию правительству будет сложно продать на выгодных условиях. Последние месяцы я неоднократно говорил, что нужно спешить, потому что, чем дольше продолжается кризис, тем больше денег теряет Алиталия. 

    Можно ли сказать, что ситуация вокруг Alitalia – пример того, как в Италии ведется управление крупными компаниями?

    — Ситуация с Alitalia является примером ошибок в управлении, примером напрасной траты бюджетных денег. Необходимо более эффективное управление, необходимо сократить вмешательство государства в дела компаний, прекратить «спускать в трубу» деньги налогоплательщиков. Такая политика неприемлема для страны, которая уже имеет одну из самых высоких задолженностей в мире.

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