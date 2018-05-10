Торговая война США и Китая вызовет подорожание iPhone

РИА Новости Украина

Торговые противоречия между США и Китаем могут нарушить цепочку поставок Apple. Такое опасение высказал Морис Чжан (Zhang) — глава компании Taiwan Semiconductor Manufacturing – крупнейшего поставщика микрочипов для iPhone. По его словам, даже американская электроника, состоящая из американских или тайваньских чипов и микросхем, все равно собирается в Китае. Поэтому запрет или введение пошлин на экспорт высокотехнологичных деталей и компонентов неизбежно приведет к удорожанию готовой продукции, что, безусловно, больно ударит по потребителям во всем мире.

Американская делегация во главе с министром финансов США Стивеном Мнучиным на прошлой неделе отправилась в Китай, чтобы обсудить торговые противоречия и попытаться найти компромисс. Однако переговоры, можно сказать, принесли мало результатов. Стороны лишь констатировали необходимость дальнейших переговоров. Но какие-либо конкретные соглашения достигнуты не были. Впрочем, как отмечали многие западные СМИ, в этом нет ничего удивительного. Американская делегация сразу выдвинула Китаю крайне жесткие требования: сократить профицит в торговле с США на 200 млрд долларов, прекратить ответные тарифные меры в отношении американских товаров, перестать субсидировать отрасли из программы "Сделано в Китае – 2025". Китай еще до начала переговоров дал понять, что если торговый дисбаланс – вопрос еще обсуждаемый, то уж в промышленную политику страны вмешиваться никому не следует, сообщает Sputnik.

Между тем, раз нынешние переговоры были не слишком плодотворны, значит, объявленные ранее меры США по введению пошлин на китайскую продукцию на сумму 50 млрд долларов, с последующим увеличением до 150 млрд, а также ограничения на китайские инвестиции в американский технологический сектор – уже не за горами. Другой вопрос, что подобные ограничительные меры больно ударят как по самому Китаю, так и по США, считает Морис Чжан. Китай – по-прежнему мировая фабрика. И основная масса готовой высокотехнологичной продукции, в том числе iPhone, хоть и разрабатывается где-то в других странах, а собирается в Китае. Это значит, что пошлины на комплектующие, например, поставляемые в Китай для сборки iPhone, приведут к удорожанию готовой продукции.

Есть два сценария развития событий.

Либо, вопреки экономической целесообразности, продукция будет собираться из подорожавших иностранных комплектующих. Либо Китай будет заниматься импортозамещением. В пользу последнего говорят недавние заявления Си Цзиньпина, которые он сделал в ходе визита на фабрику чипов в Ухани Wuhan. Лидер КНР подчеркнул, что фундаментальные технологии – основа для выживания бизнеса и будущего процветания экономики. В условиях введенных США санкций в отношении компании ZTE, необходимость опоры на собственные силы становится для Китая все более очевидной.

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Оба сценария трудны для всех сторон. Китай сильно интегрирован в мировую цепочку поставок. В одиночку никто не будет эффективен – ни Китай, ни США, считает эксперт Центра финансовых исследований китайского Народного университета Бянь Юнцзу (Bian Yongzu): "Мировая экономика – это единый организм. Развивать высокие технологии в одиночку ни одна страна не может. Взять для примера микросхемы. Они используются очень широко: в компьютерах, в смартфонах, в высокоскоростных железнодорожных магистралях – да практически в любой технологичной отрасли. И США, например, не могут произвести комплектующие для всех технологических отраслей всего мира. Так же как и Китай. Китай продвинулся в цепочке ценности в мире. Мы (Китай) превращаемся в мирового конструктора или интегратора. Китай интегрирует достижения США, Южной Кореи и других стран, и реализует их в готовой продукции. А потребителю, собственно, она и нужна. Ему не нужны микросхемы. Поэтому маловероятно, что компании США выиграют от ограничения технологического развития Китая. Китай обладает отличными информационными ресурсами, пониманием потребностей покупателей, и знанием новейших мировых трендов".

По мнению эксперта, никаких преград для импортозамещения у Китая нет. Страна обладает всеми ресурсами, чтобы представить миру товары исключительно китайской разработки и производства. Но остается вопрос экономической целесообразности этого.

"С технической точки зрения, у Китая есть возможность для импортозамещения, есть и капитал, и технологии. И хотя одномоментно наладить производство такой продукции вряд ли возможно, со временем Китай сможет решить эту проблему. Но иметь возможность сделать что-то, и делать или не делать – это разные вопросы. В условиях глобализации совсем не обязательно производить самому что-то, даже если есть такая возможность. Лучше сотрудничать, и всем странам заниматься тем, в чем есть конкурентное преимущество, что получается лучше всего", — отметил эксперт.

С другой стороны, если торговые противоречия не решатся, а будут, наоборот, усугубляться, Китай все-таки сможет выйти из положения и избавиться от зависимости от иностранных поставщиков, считает эксперт. К этому же призывал глава страны Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в конце апреля в Ухань.

"В прошлом мы затянули пояса, и сделали две атомных бомбы и спутник, потому что раскрыли свое преимущество – преимущество нашей системы, которая позволяет сконцентрировать силы и делать большие дела. При социализме, если одна сторона столкнулась с проблемой, восемь других сторон ее поддерживают. В будущем, нам надо отбросить все иллюзии, и при взятии новых технологических высот полагаться исключительно на свои силы", — сказал Си Цзиньпин.