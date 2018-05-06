В Барселоне запустили собственную цифровую валюту - REC

РИА Новости Украина

Локальные средства платежа существуют столько же, сколько и сама торговля; средством обмена могли выступать соль или устрицы. В современном мире их применение распространилось на кризис дефицита денег и теневую экономику. Ближайшими примерами являются патакон (patacón) в Буэнос-Айресе в 2001-2002 году и паналь (panal) в Каракасе в наши дни.

Технология блокчейн вдохнула новую жизнь в эту концепцию, и многие города и сообщества по всему миру начали работать над своими собственными вариациями.

Барселона стала одним из таких городов, и, начиная с мая этого года, ввела в оборот Гражданское Экономическое Средство (Recurso Económico Ciudadano, Rec). Валюта работает через мобильное приложение или банковские карты и имеет целью "поощрять местную торговлю" в десяти городских района, включенных в программу муниципальной инклюзивной поддержки (разновидность базового дохода). В дальнейшем к обороту Rec смогут присоединиться все желающие. Стоимость Rec уравнена с евро, и на первых порах конвертировать криптовалюту в привычные деньги смогут только владельцы магазинов.

Аргентинский экономист Хуан Валерди (Juan Valerdi), специалист по налоговой тематике и участник международной платформы Waba Network, первой в своем роде инициативы, посвященной созданию локальных цифровых валют на блокчейне, рассказал Sputnik Mundo о возможностях таких криптовалют:

"Вы получаете быстрое финансовое вовлечение, и человеку не нужно обращаться в банк, становиться клиентом или физически приходить в отделение. Можно напрямую получить финансовые услуги в своём мобильном по ценам, значительно меньшим, чем в классических банках", — поясняет он.

Через это больше пользователей могут использовать цифровые инструменты обмена, а лучшее здесь то, что деньги не уходят из сообщества: они тратятся внутри него и реинвестируются в него же.

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Валерди считает, что несмотря на то, что эти инструменты развились, главным образом, в Европе, страны с высокими показателями бедности могут получить от них даже больше выгоды.

"Это происходит, например, в Африке, где переход к блокчейну происходит напрямую, минуя привычную финансовую систему. Там люди могут пользоваться валютой со своего мобильного, что весьма парадоксально: уровень бедности высокий, и, тем не менее, мобильники там есть", — говорит он.