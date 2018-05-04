Ядерная сделка: мир на пороге военно-политических конфликтов

РИА Новости Украина

Ближний Восток, да и весь мир, движутся к новым испытаниям. 12 мая президент США Дональд Трамп должен решить для себя вопрос – выйти из ядерной сделки с Ираном или подтвердить в ней американское участие.

Как известно, в июле 2015 года пять постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, США, Франция, Великобритания, Китай — вместе с ФРГ пришли к соглашению об урегулировании ядерной проблемы Ирана, утвердив Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Сделка вступила в силу в январе 2016 года.

Однако летом того же 2016 года кандидат в президенты США Трамп в ходе своей предвыборной кампании неоднократно обрушивался на СВПД, заявляя, что он невыгоден США. Став президентом, Трамп перешел от слов к делу, пишет Sputnik.

Сначала он нашел четыре главных "недостатка" сделки. Это: отсутствие возможности для международных инспекторов контролировать абсолютно все объекты, в том числе военные; отсутствие гарантий, что Иран никогда не сможет получить ядерное оружие; ограниченность срока действия СВПД 10-15 годами; отсутствие запрета на создание Ираном баллистических ракет, способных нести ядерное оружие. Плюс к этому Трамп обвинил Тегеран в экспансионистской активности на Ближнем Востоке.

Затем президент Трамп объявил, что в январе последний раз продлевает заморозку санкций против ИРИ, и 12 мая он выведет США из СВПД, если Франция, Германия и Великобритания не пойдут на "значительные изменения" в самой сделке.

В столицах этих европейских стран, которые чрезвычайно заинтересованы в развитии отношений, прежде всего бизнеса, с Тегераном, возникла паника. Срочно начались консультации с США. Было проведено пять раундов переговоров. В итоге, по данным СМИ, стороны договорились, что надо разделить ядерную сделку и другие "прегрешения" Тегерана, что Ирану следует угрожать новыми санкциями из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики. Но ядерная сделка сохранится в неприкосновенности, хотя некоторые ее части будут интерпретироваться по-новому.

16 апреля глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС выполняет и будет в полном объеме выполнять ядерную сделку с Ираном.

24 апреля в Вашингтон прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Одной из главных тем была судьба СВПД. Для сближения европейской и американской позиций Макрон предложил такой вариант: начать разрабатывать новый документ по ядерной проблеме ИРИ с учетом иранской ракетной программы и фактора сдерживания иранской экспансии на Ближнем Востоке, сохраняя при этом СВПД пока не достигнуто новое соглашение.

27 апреля в американскую столицу прилетает канцлер ФРГ Ангела Меркель. Тема переговоров та же. Аналитики гадают, будет ли встреча премьера Великобритании Терезы Мэй с Трампом или всё ограничится телефонным звонком. Но англо-американский разговор по иранской ядерной проблеме обязательно состоится.

Читайте также: США представили ядерную доктрину и назвали своих врагов

Удастся ли европейцам уговорить американского президента не выходить из СВПД? Трудно сказать. Скорее всего, нет (хотя, будем откровенны, президент Трамп непредсказуем, и просчитать его ходы логикой и математикой невозможно). Но на сегодняшний день перспективы печальны. В администрации США дали понять, что Белый дом остаётся при своем мнении, и пересмотра негативной позиции Трампа по отношению к ядерной сделке не ожидается. Рассматривается лишь один вариант, дающий надежду того, что США останутся в СВПД: только в случае, если европейцы добьются от Ирана уступок.

Однако, увы, это практически невозможно. Так, любые интерпретации положений СВПД неприемлемы для ИРИ. Еще в ходе переговорного процесса в 2014 – 2015 годах иранская сторона обращала внимание на абсолютную однозначность трактовки любого слова готовящегося документа, скрупулезно следя за переводом текста на рабочие языки, и неоднократно заявляла о недопустимости полисемичности как отдельных слов, предложений, так и всего текста. Кстати, переговорщики потратили огромное количество времени и сил, чтобы привести содержание текста и отдельных слов документа к единому пониманию.

Тем более для Ирана неприемлемы изменения, дополнения, корректировки и редактирование СВПД. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, поясняя иранскую позицию по корректировке текста СВПД, заявил: "Либо все, либо ничего. Европейские лидеры должны подтолкнуть президента Трампа не просто остаться в ядерной сделке, но, что более важно, добропорядочно ее выполнять". Поэтому надежды на смягчение позиций Тегерана нет.

Значит, усилия европейцев окажутся бесплодными. Трамп выведет США из СВПД.

Тегеран готов к такому негативному развитию событий. Президент ИРИ Хасан Роухани заявил: "Иран готов ко всем возможным ситуациям…. Я говорю этим в Белом доме, что, если они не оправдают своих обязательств, правительство Ирана решительно отреагирует…. Если кто-то нарушит соглашения, то они должны знать, что они столкнутся с серьезными последствиями".

Ранее министр иностранных дел ИРИ г-н Зариф заявил: "Нам приходится рассматривать ряд вариантов действий, эти опции готовы, в том числе те, что включают в себя возобновление нашей активности в ядерной сфере с еще большей интенсивностью".

Он отметил, что Иран быстрыми темпами восстановит свои ядерные разработки, если США выйдут из соглашения по иранскому атому. Иранский министр предупредил, что Иран может довести обогащение урана до 20-процетного уровня в течение четырех дней. (СВПД предусматривает ограничения на обогащение урана на уровне ниже 4%).

Глава МИД ИРИ подчеркнул, что "у Ирана широкий круг возможных вариантов действий, как в рамках, так и за рамками СВПД. И, безусловно, реакция Ирана и мирового сообщества будет неприятной для США".

В свою очередь, руководитель Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи завил, что ответ иранской стороны Америке на ее выход из ядерной сделки будет "неожиданным".

Следует особо подчеркнуть, что ядерная инфраструктура Ирана, не успела за прошедшие с принятия СВПД три года быть подвергнута кардинальным изменениям, предусмотренным ядерной сделкой. Поэтому ядерный потенциал существует и готов превратиться в ядерную мощь Ирана. Конечно, в новой ситуации Иран восстановит те военные направления в ядерной программе, которые были заморожены в последние годы. Особенно это сегодня актуально, если рассматривать северокорейскую ядерную программу и реакцию на нее Трампа, который понял, что Ким Чен Ын с ядерной ракетой опасен, и с ним надо договариваться, лучше лично. Правда, после официального выхода США из СВПД имидж Трампа и его администрации как договороспособного партнера по переговорам упадет до нуля. Но это уже другая история. Хотя и связанная с важнейшими вопросами нераспространения ядерного оружия.

Что же касается судьбы СВПД, то коллапс этой ядерной сделки, безусловно, приведет к новым военно-политическим кризисам вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом. Пожалуй, есть большие сомнения, что Израиль, Саудовская Аравия, да и США будут спокойно смотреть на растущую ядерную опасность со стороны ИРИ. Если ядерная программа будет развиваться активно именно в военном плане, то не исключены мощные военные удары со стороны этих стран по иранским ядерным объектам, а это уже большая война на Ближнем Востоке.