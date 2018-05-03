Агротерроризм: как он уничтожает Бразилию

РИА Новости Украина

Агротерроризм — именно это слово использовал представитель Бразильского разведывательного агентства Данилу Коэльу (Danilo Coelho), выступая перед комитетом Палаты депутатов Бразилии (нижняя палата бразильского парламента). В своем заявлении он предупредил о необходимости для Бразилии быть более подготовленной к возможным актам саботажа в сельском хозяйстве, а так же к тому, что он назвал агротерроризмом.

По мнению Данилу Коэльу, у Бразилии нет списка химических и биологических агентов (или биохимических, как предпочитают их рассматривать некоторые аналитики), которые должны контролироваться государственными органами, как это делается в других странах.

Рикардо Дженнари (Ricardo Gennari), специалист по контрразведке и безопасности в беседе со Sputnik Бразилия отметил, что терроризм в данной области — это нечто серьезное, что буквально может взорвать страну: "Подобные опасения, выраженные Abin в Палате Депутатов — это вовсе не новость. Уже давно Бразилия пытается защитить себя от биопиратства, а теперь и от так называемого агротерроризма. В 2011 Кабинет институциональной безопасности, которому подчиняется Abin выпустил Национальную стратегию разведки, которая включала вопросы шпионажа и саботажа в стране. Так вот, то, что сейчас называют агротерроризмом не новость как в Бразилии, так и в любой точке мира, потому что в этом замешаны слишком серьезные интересы предприятий и стран".

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Дженнари также проанализировал негативное влияние агротерроризма на продовольственную безопасность Бразилии, то есть риски намеренного заражения урожая и распространения болезней среди скота в политических и экономических целях: "Мы собираемся рассмотреть недавние случаи ящура в стране, которые, как подозревается, были спровоцированы намеренно. Случаи были зафиксированы в 2016 году и сильно ударили по всем животноводам: мелким, средним и крупным. Они прекратили продавать мясо на внутреннем рынке и слишком сильно пострадали от ограничений, наложенных странами-импортерами бразильского мяса. Мы знаем, что Бразилия является одним из крупнейших экспортеров мяса в мире, если не самым крупным. Таким образом, можно высчитать стоимость ущерба и влияние этих действий, возможно вызванных саботажем, на экономику и внутреннее потребление страны".

Правительство отнеслось к проблеме со всей серьезностью и в 2017 объявило об искоренении ящура в Бразилии.

На публичных слушаниях в Палате депутатов выступила также заместитель начальника Отдела разоружения и секретных технологий Министерства иностранных дел, Мария Сесилия Виейра (Maria Cecília Vieira), которая отметила, что Бразилия подписала ряд международных конвенций, запрещающих производство, накопление и использование химического и биологического оружия, ссылаясь в частности на Конвенцию о биологическом оружии, ратифицированную Бразилией в 1976 и на Конвенцию о запрещении химического оружия, одобренную правительством в 1999 году. Мария Сесилия Виейра напомнила, что "Бразилия решительно осуждает использование химического оружия и оружия массового уничтожения".

По оценке Дженнари, речь идет о чрезвычайно серьезных вопросах, поэтому правительство должно обеспечить более эффективный и строгий контроль над запрещенными агентами: "Проблема, существующая в Бразилии в отношении безопасности этих химических и биологических агентов, заключается в том, чтобы сделать их недоступными для населения. Бразилия установила ряд правил, касающихся использования этих материалов. А их утилизация? Достаточно ли контролируются использование и утилизация этих агентов? Существует ли необходимая строгость в этом контроле? Это вопросы, на которые правительство еще не дало удовлетворительных и обнадеживающих ответов".

Собеседник Sputnik считает, что у Бразилии есть только одна возможность адекватно заботиться о безопасности и предотвращать практику террористических актов, в сельской местности или в городе: "Все органы правительства должны действовать комплексно, чтобы предотвратить действия, которые угрожают безопасности страны, населения и национальной экономики в том, что касается защиты от терроризма в агроиндустрии. Последствия этих действий являются ужасными, поэтому очень важно, чтобы правительство осознало необходимость проявлять бдительность, чтобы предотвращать подобные действия".