Как инвалиды шокировали правительство Польши

РИА Новости Украина

Люди с ограниченными возможностями против "пэтриотов". Выдуманная война с Россией важнее достойной жизни поляков? Речь идет о протестах родителей и опекунов лиц с ограниченными возможностями, которые хотели бы получить от государства большую финансовую помощь.

Во-первых, это требование о назначении суммы в размере 500 злотых на ребенка с ограниченными возможностями, независимо от дохода (в настоящее время критерий дохода составляет 1200 злотых). А также выравнивание суммы социальных пособий (ок. 860 злотых) к пенсии, получаемой лицом, неспособным к постоянной работе (1030 злотых), – потому что в случае родителей и опекунов лиц с ограниченными возможностями устроиться на работу на самом деле невозможно из-за необходимости полного посвящения уходу за больным человеком.

Оба требования внесены на сумму не меньше 700 злотых. "В масштабах страны это сумма в 9 млрд. злотых, это не шутки, (…) масштабы требований просто огромны в любом годовом бюджете", – говорит президент Анджей Дуда.

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Правительство заключило соглашение с протестующими. В соответствии с ним требование номер два (о выравнивании выплат) должен вступить в силу с июня. Тогда как добавление на тему 500 злотых Сеймом было отвергнуто, что вызвало недовольство протестующих.

Как сообщает Министерство Семьи, Труда и Социальной Политики, на помощь лицам с ограниченными возможностями и их опекунам в 2017 году из государственного бюджета было передано более 15,7 млрд. злотых. Между тем, контракт на две батареи Patriot, подписанный с США, составляет 4,75 млрд. долларов плюс НДС (ок. 15,6 млрд. злотых). Сумма сопоставима с прошлогодними расходами государства на лица с ограниченными возможностями. Найдет ли польское правительство деньги на улучшение жизни обездоленных судьбой людей?

Корреспондент радио Sputnik Леонид Сиган побеседовал об этом с депутатом Сейма Янушем Саноцким.

Дело серьезное, если с протестующими в Сейме родителями и опекунами лиц с ограниченными возможностями встретился сам президент Анджей Дуда, а позже и премьер-министр Матеуш Моравецки. Так против чего же ведется этот протест и почему власти не соглашаются на требования протестующих? Неужели они были настолько жесткими, что государство не в состоянии их удовлетворить?

— Я не могу прокомментировать истинного состояния финансов государства. Это знает только премьер-министр и министр финансов. Официально мы знаем, что эта ситуация не настолько плоха, система сбора налогов была преобразована и т. д. Требования, мне кажется, правильны, потому что обычный гуманизм говорит о том, что нужно как-то обеспечить этим людям достойное существование. Это не те суммы, которые могли бы "убить" бюджет государства.

Я думаю, произошло следующее: родители больных или недееспособных увидели, что премьер-министр и правительство раздают пособия щедрой рукой. И вдохновленные этим примером поспешили выдвинуть свои требования. Сделали правильно, потому что это группа, которая, конечно же, не выйдет протестовать на улицы из-за своей инвалидности и болезней, но, без сомнения, должна быть в поле зрения правительства и государственных органов.

О состоянии государственных финансов я говорить не буду, потому что — "слон – какой есть, такой и есть". На мой взгляд, у нас существуют огромные бюрократические наросты в структуре государственного управления. Витольд Кежунь (Witold Kieżuń), герой Польши, профессор экономики и известный специалист в области права, утверждает, что администрации следовало бы уволить 150 тысяч лишних чиновников. Например, в центрах занятости сидят 50 тысяч человек. 20 миллиардов злотых из бюджета пошло на центры занятости для борьбы с безработицей, которой на самом деле и нет, раз уж миллион украинцев нашли работу в Польше.

Правительство не сокращает аппарат, потому что сокращения повлекли бы протесты той или иной организованной группы, поэтому непопулярны. На мой взгляд, правительство должно было набраться мужества и реформировать административную систему еще раньше. Польше определенно нужна реформа пенсионной системы, полноценная реформа, а не частичная — здесь что-нибудь убрать, там что-нибудь добавить. Полноценной реформы так и не было.

Социальная политика – это серьезный козырь в предвыборный период. У "Права и Справедливости" это преимущество есть. Так почему бы его не использовать?

— Мне кажется, что они эту возможность упустили и поэтому эти протесты их так удивили. Им и так тяжело далось выполнение предвыборных требований, и возможно, лишних средств в бюджете просто нет.