Религия и политика. Переплетения грешны, считают в Германии

РИА Новости Украина

В Германии и, в частности, в Баварии, всегда найдется место для людей любого вероисповедания, считает генеральный секретарь баварского земельного отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ули Грётш в интервью Sputnik. По его мнению, премьер-министр этой федеральной земли Маркус Зёдер (ХСС) злоупотребляет религиозной символикой в преддверии земельных парламентских выборов.

"Я убежден, что государство и религию следует отделять друг от друга", сказал депутат Бундестага Грётш. "Поэтому я считаю предосудительными действия Зёдера".

Баварское правительство недавно приняло решение, согласно которому с июня этого года на фасадах земельных органов власти появятся изображения распятия. Это будет "очевидным свидетельством приверженности основным ценностям общественного и правопорядка в Баварии и Германии", говорилось в соответствующем заявлении. По мнению премьер-министра Маркуса Зёдера, этот шаг никак не нарушит положение о нейтралитете.

Ули Грётш считает, однако, иначе. По его словам, распятия никак не вяжутся с положением о нейтралитете. Германия 2018 года — страна, в которой должно находиться место для всех религий, и это в равной степени касается и Баварии. Депутат от СДПГ сказал: "Я считаю сигнал, который господин Зёдер посылает представителям других религиозных общин, разрушительным, и неважно, а адрес кого он направлен: иудеев, мусульман, буддистов или людей какого-нибудь другого вероисповедания. Германия — это место, где все люди мошут следовать своей вере".

По мнению же Зёдера, кресты являются не религиозным символом христианства, а основным символом культурной идентичности христианства. Таким образом, решение земельных властей не противоречит положению о нейтралитете. Грётш считает эти слова премьер-министра лишь отговорками: "Если он так считает, то эта история еще более постыдна. Чем же еще является крест, как не религиозным символом? Любой христианин или приверженец другой веры подтвердит вам, что крест олицетворяет христианство".

В преддверии назначенных на 14 октября выборов в Ландтаг Грётш считает, что ХСС находится в трудной ситуации. И теперь партия пытается решить "проблему АдГ" демонстрацией того, что стоит на еще более правых позициях. Грётш рад, что его главный кандидат Наташа Конен "хочет объединить Баварию, тогда как господин Зёдер делает новую попытку расколоть ее". В то же время он призывает своих товарищей по партии сохранять спокойствие в ходе дальнейшей дискуссии: "Уже последовала реакция со стороны теологов и высокопоставленных представителей католической церкви, а также федеральных властей, которые четко дали понять, что они считают это плохой идеей. Так что я пока советую сохранять в этой дискуссии спокойствие и не забывать, что Германия и, в частности, Бавария, является страной, где есть место для представителей любых религий".

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