Игра Kingdom Come: Deliverance: развлечение, основанное на истории Чехии

Warhorse Studios

РИА Новости Украина

Компьютерная ролевая игра Kingdom Come: Deliverance чешской фирмы Warhorse Studios вышла в феврале этого года, но уже снискала популярность и любовь игроков. Особенностью игры является упор на историческую достоверность. В Чехии даже будут использовать данную игру в качестве вспомогательного материала для обучения в университете.

Действие разворачиваются в Богемии в начале XV века. В центре событий — юный сын кузнеца Генри (Henry), пытающийся отомстить убийцам своих родителей и неожиданно втянутый в заговор с целью вернуть на трон короля Вацлава IV. Об игре в интервью для Sputnik Česká republika рассказал менеджер по маркетингу Warhorse Studios Йиржи Рыдл (Jiří Rýdl).

Warhorse Studios Компьютерная ролевая игра Kingdom Come Deliverance Warhorse Studios

В чем главная цель вашей игры? Привлечь внимание молодежи к истории Чехии?

— Главная цель игры — получить обратно меч, над которым работал отец Генри. А если серьёзно, то Kingdom Come: Deliverance — это прежде всего игра и как таковая должна развлекать. Знания мы стараемся подавать игрокам маленькими порциями. Тот, кто хочет, может насладиться полностью функциональной ветряной мельницей или полистать страницы очень обширного кодекса, который украшают средневековые миниатюры, или даже отправиться на экскурсию в реальный Сазавский монастырь, но наша цель — увлечь сюжетом и красивым пейзажем.

С какими трудностями вы столкнулись в ходе разработки игры?

— Наверное, со всеми! Вначале нас отвергали издатели, потом, к счастью, нам удалось найти помощь прямо у игроков на Кикстартере, но нам пришлось заново искать людей и новые помещения. Мы были вынуждены несколько раз откладывать дату релиза, потому что некоторые задачи потребовали больше времени, чем мы рассчитывали, а это, конечно, всегда неприятно. Для нас это было плохо вдвойне, так как игроки ждали игру ещё после Кикстартера.

Warhorse Studios Компьютерная ролевая игра Kingdom Come Deliverance Warhorse Studios

Креативный директор Даниэль Вавра (Daniel Vávra) в своем Твиттере написал, что в Масариковом университете в Брно собираются изучать историю Средневековья по игре Kingdom Come Deliverance. Какой была ваша реакция на эту новость?

— Не то чтобы по Kingdom Come прямо учили, это скорее интересная возможность чем-то обогатить изучение истории. Как я уже говорил, игра в первую очередь должна быть увлекательной, поэтому некоторые вещи не являются реалистичными, чтобы не было скучно. Например, день значительно длиннее ночи, с другой стороны, ночное небо реалистично, вы спокойно можете по нему ориентироваться. Некоторые здания и особенно входы выше, чем в реальности просто для того, чтобы компьютерный персонаж туда вошел и вам не приходилось постоянно нагибаться. О некоторых вещах нам все равно остается только догадываться, они ни подтверждены, ни опровергнуты, а письменных источников XV века, конечно, недостаток.

Читайте также: Авторитет власти упал ниже плинтуса. Эксперты подвели итоги недели