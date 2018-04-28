Чешский социолог: феминизм - это для закомплексованных

РИА Новости Украина

Согласно рейтингу ВЭФ Чехия заняла 77 место по индексу гендерного неравенства, оказавшись позади Польши, Украины и России. Казалось бы, какие-то шаги для решения данной проблемы делаются – недавно в СМИ появилась информация о том, что были созданы специальные такси и вагоны-купе для женщин. Можно сказать, феминистическое движение в Чехии уверенно развивается. Так ли это?

Ситуацию для Sputnik прокомментировал социолог, исполнительный директор чешской компании цивилизационных исследований Петр Хампл (Petr Hampl).

Не так давно в чешских СМИ появились сообщения о специальных вагонах-купе и такси-службах для женщин. Некоторые стали говорить о "феминистическом безумии" в Чехии. Вы согласны с этим? Не считаете ли Вы, что данную проблему искусственно раздувают?

— Если кто-то организовывает такси-службу для женщин и к ней проявляют интерес, зачем этому препятствовать? В конце концов, для женщин есть специальные фитнесс-центры, и никому это не мешает. Если такие инициативы осуществляется за счет бюджетных средств, то, пожалуй, стоило бы задуматься, но мы не можем говорить, что это какая-то большая проблема.

Тем не менее, о феминистическом безумии говорят вполне справедливо. Речь идет о том, что экстремисты занимают ключевые места в управлении государством, на педагогических факультетах, в различных министерствах и т. п. Они вводят цензуру, переписывают учебники и реализовывают программы с целью не дать людям жить нормальной жизнью, рожать и воспитывать детей. Поэтому им необходимо создавать видимость какой-то деятельности, чтобы они могли просить больше денег, увеличивается травля простых граждан и фирм.

Более того, феминисткам удалось полностью ликвидировать свободную дискуссию, о настоящих проблемах говорить запрещено. Например, нельзя говорить о том, что из образовательного процесса "выталкиваются" тысячи умных талантливых мальчиков с превосходными знаниями и хорошими мозгами. Система образования и оценки "сшита" под девочек. Это очень важная проблема, но она никак не решается, поскольку она замалчивается. Как раз в результате феминистического безумия.

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Существует мнение, что современное феминистическое движение направлено не на решение конкретных проблем, как например, одинаковая заработная плата для женщин и мужчин, домашнее насилие и т. п., а на создание нового общества посредством пропаганды гендерной теории. Вы с этим согласны?

— Современное феминистическое движение вовсе не направлено на решение конкретных проблем, потому что таких проблем нет. Домашним насилием занимается полиция. Разница в зарплатах в реальности не существует. Когда нет реальных проблем, не остается ничего иного, как придумывать всякие абсурдные темы и проблемы. Или же вы ждете, что феминистки пойдут работать в супермаркеты? Речь идет только о получении грантов и искусственном создании рабочих мест. Весь этот феминизм – обычное воровство, ничего больше.

Согласно данным ВЭФ, по индексу гендерного неравенства Чехия занимает 77 место, ее опередили Украина, Россия и Польша. Чем это можно объяснить?

— Это можно объяснить тем, что чехи и чешки по-прежнему живут еще достаточно свободно, чихают на политическую корректность, им абсолютно все равно, что о них говорит какой-то бюрократический показатель. Вот бы все так и осталось.

Движение #meeto не получило большого развития в Чехии, что разочаровало местное феминистическое движение. Почему, по Вашему мнению, феминизм в Европе не такой агрессивный, как в США?

— Здесь несколько факторов, но я назову тот, о котором мало говорят. Чешские женщины в большинстве своем знают себе цену и очень привлекательны. К феминизму склонны, скорее, закомплексованные женщины, которые себе кажутся уродинами. Еще один фактор, способствующий развитию феминизма — низкий IQ.

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