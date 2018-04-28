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    Зарубежье

    Чешский социолог: феминизм - это для закомплексованных

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    Современное феминистическое движение вовсе не направлено на решение конкретных проблем, потому что таких проблем нет, считает чешский социолог.
    Марш феминисток. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Согласно рейтингу ВЭФ Чехия заняла 77 место по индексу гендерного неравенства, оказавшись позади Польши, Украины и России. Казалось бы, какие-то шаги для решения данной проблемы делаются – недавно в СМИ появилась информация о том, что были созданы специальные такси и вагоны-купе для женщин. Можно сказать, феминистическое движение в Чехии уверенно развивается. Так ли это?

    Ситуацию для Sputnik прокомментировал социолог, исполнительный директор чешской компании цивилизационных исследований Петр Хампл (Petr Hampl).

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    Не так давно в чешских СМИ появились сообщения о специальных вагонах-купе и такси-службах для женщин. Некоторые стали говорить о "феминистическом безумии" в Чехии. Вы согласны с этим? Не считаете ли Вы, что данную проблему искусственно раздувают?

    — Если кто-то организовывает такси-службу для женщин и к ней проявляют интерес, зачем этому препятствовать? В конце концов, для женщин есть специальные фитнесс-центры, и никому это не мешает. Если такие инициативы осуществляется за счет бюджетных средств, то, пожалуй, стоило бы задуматься, но мы не можем говорить, что это какая-то большая проблема.

    Тем не менее, о феминистическом безумии говорят вполне справедливо. Речь идет о том, что экстремисты занимают ключевые места в управлении государством, на педагогических факультетах, в различных министерствах и т. п. Они вводят цензуру, переписывают учебники и реализовывают программы с целью не дать людям жить нормальной жизнью, рожать и воспитывать детей. Поэтому им необходимо создавать видимость какой-то деятельности, чтобы они могли просить больше денег, увеличивается травля простых граждан и фирм.

    Более того, феминисткам удалось полностью ликвидировать свободную дискуссию, о настоящих проблемах говорить запрещено. Например, нельзя говорить о том, что из образовательного процесса "выталкиваются" тысячи умных талантливых мальчиков с превосходными знаниями и хорошими мозгами. Система образования и оценки "сшита" под девочек. Это очень важная проблема, но она никак не решается, поскольку она замалчивается. Как раз в результате феминистического безумия.

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    Существует мнение, что современное феминистическое движение направлено не на решение конкретных проблем, как например, одинаковая заработная плата для женщин и мужчин, домашнее насилие и т. п., а на создание нового общества посредством пропаганды гендерной теории. Вы с этим согласны?

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    — Современное феминистическое движение вовсе не направлено на решение конкретных проблем, потому что таких проблем нет. Домашним насилием занимается полиция. Разница в зарплатах в реальности не существует. Когда нет реальных проблем, не остается ничего иного, как придумывать всякие абсурдные темы и проблемы. Или же вы ждете, что феминистки пойдут работать в супермаркеты? Речь идет только о получении грантов и искусственном создании рабочих мест. Весь этот феминизм – обычное воровство, ничего больше.

    Согласно данным ВЭФ, по индексу гендерного неравенства Чехия занимает 77 место, ее опередили Украина, Россия и Польша. Чем это можно объяснить?

    — Это можно объяснить тем, что чехи и чешки по-прежнему живут еще достаточно свободно, чихают на политическую корректность, им абсолютно все равно, что о них говорит какой-то бюрократический показатель. Вот бы все так и осталось.

    Движение #meeto не получило большого развития в Чехии, что разочаровало местное феминистическое движение. Почему, по Вашему мнению, феминизм в Европе не такой агрессивный, как в США?

    — Здесь несколько факторов, но я назову тот, о котором мало говорят. Чешские женщины в большинстве своем знают себе цену и очень привлекательны. К феминизму склонны, скорее, закомплексованные женщины, которые себе кажутся уродинами. Еще один фактор, способствующий развитию феминизма — низкий IQ. 

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