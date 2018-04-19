Сорос и Рокфеллеры вышли на рынок цифровых валют

Владимир Матвеев, обозреватель

Несмотря на то, что финансист Джордж Сорос еще в январе назвал криптовалюты мыльным пузырем, пишет эксперт Танзил Ахтар в Investing.com, фонд Soros Fund Management, который управляет $26 миллиардами, согласно сообщению Bloomberg на минувшей неделе, "планирует торговать цифровыми активами".

Однако, как пишет Investing со ссылкой на Bloomberg, венчурная фирма Venrock семьи Рокфеллеров выбрала другой подход – сотрудничает с CoinFund "для помощи предпринимателям в запуске платформ на базе блокчейна". Ранее в апреле партнер Venrock Дэвид Пакман в интервью Fortune сказал: "Мы захотели сотрудничать с этой командой, которая осуществляла инвестиции и фактически помогла запустить множество различных проектов на базе цифровых валют и токенов".

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Сообщество цифровых валют не оставило без внимания этих новых участников рынка, полагая, что регулирование, похоже несколько ослабеет.

Ведущий The Keiser Report Макс Кайзер считает, что приход Джорджа Сороса на рынок криптовалют может привести к его росту путем "накачивания". "Я прогнозировал, что биткойн будет стоить $100 000 долларов к концу текущего десятилетия. Но теперь, когда Джордж Сорос вошел в криптовалютную отрасль, это может произойти и раньше".

Investing.com предлагает оценки финансистов и экспертов по вопросу прихода столь известных финансистов на рынок криптовалют.

Генеральный директор и основатель The Pillar Project Дэвид Сигель, объясняет, что мы все еще находимся в период неопределенности в рамках нормативного регулирования в США и ЕС. Он считает, что ситуация разрешится либо в пользу свободных рынков, либо в пользу регуляторов, "затягивающих гайки" и включающих криптовалютные активы в свои нормативные акты, передает Investing.com

"Если регуляторы заявят, что они собираются позволить рынку разобраться в ситуации самостоятельно, предыдущие инвесторы вернутся, и мы снова будем на пути к $1 триллиону капитализации рынка. Если, с другой стороны, регуляторы приведут большинство цифровых активов в соответствие действующему регулированию, то я полагаю, что многие институциональные инвесторы, такие как Сорос, пенсионные фонды, крупные хедж-фонды и другие, начнут выходить на рынок".

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Соучредитель и генеральный директор qiibee Габриэл Джанкола уточнил, что участие финансистов Сороса и Рокфеллеров на рынке цифровых активов "является положительным моментом", поскольку "сигнализирует о доверии к классу активов менее крупным инвесторам". Они бы не стали связываться с криптовалютой, если бы не считали, что могут заработать огромные суммы".

Соучредитель и главный менеджер по связям с общественностью DAV Foundation (транспортной платформы на базе блокчейна) Джон Фрейзер сказал, что "если Сорос инвестирует сейчас, значит криптовалюта соответствует списку критериев его фонда. Это показывает, что он уверен в возможности извлечения значительной прибыли. По мере прихода на рынок критически настроенных инвесторов, таких как Сорос, другие институциональные инвесторы, располагающие триллионами долларов, будут присматриваться к доходам, которые может предоставить этот новый класс активов. В этот момент криптовалюты пройдут глубокую трансформацию с точки зрения вариантов использования и стоимости".

"Умные и уважаемые институциональные инвесторы признают, что сейчас самое время выйти на рынок", – отмечает Мик Хаген, генеральный директор и основатель Mainframe (платформы обмена сообщениями для новой сети). Он считает, что это в целом хорошо, потому что "нституциональный капитал получает доступ к технологиям блокчейн и, в свою очередь, может стимулировать инновации, которые принесут еще больше денег".

Директор компании Crowdvilla Дарвин Кернияван отметил, что традиционные игроки вроде Сороса, которые публично игнорировали цифровые валюты, теперь идут на попятную. Его мнение: "это попытка сохранить собственную значимость в быстро меняющемся финансовом мире".

Он полагает, что столь внезапный интерес связан не только с получением прибылей, а и "шанс инвестировать в будущую мировую экономику".

Другие полагают, что такой шаг является "знаком того, что сейчас самое лучшее время для выхода на этот рынок". В частности, Ноэль Чандлер, соучредитель и генеральный директор Clinicoin, говорит, что именно поэтому Сорос неожиданно изменил свою позицию. Как передает Investing, "то, что это означает для рынка в целом, просто более обоснованно для крупных традиционных игроков, предоставляя больше доказательств того, что криптовалюты останутся в игре", уточнил он.

В этом контексте сообщается, что Кайзер также предлагал использовать криптовалюты в качестве платежных и инвестиционных инструментов.

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Между тем, Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года, считает, что Bitcoin — лучший пример "спекулятивного пузыря". Об этом он заявил в интервью ресурсу Quartz, который специализируется на технологиях, интернете и бизнесе.

По словам американского миллиардера и инвестора в криптовалюты Майкла Новограца, криптовалюты – "массивный пузырь". "Это будет крупнейший пузырь нашего времени", сказал он, уточнив, тем не менее, что пузыри часто надуваются вокруг "правильных вещей".

Леонид Бершидский в статье в Bloomberg озвучил ряд "утешительных аргументов и советов" для людей, которые потеряют много денег в случае краха этой системы. "Даже если это будут деньги на ветер, ваши инвестиции помогут сделать мир лучше", считает он. И советует: "есть способ получить прибыль даже от такой ситуации, поставив на технологии, лежащие в основе Bitcoin".

По мнению экспертов, как сообщает investing.com, для криптовалют моментом истины в контексте признаков "пузыря" может стать освоение технологии blockchain, на которой они построены, ведущими ЦБ.

В этом контексте напомним, что Bitcoin также является важным инструментом расшатывания традиционных денежных систем.

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