Скорая помощь в Латвии: болит нога? Запишитесь к психотерапевту

РИА Новости Украина

Крайне неприятный осадок остался после общения с бригадой скорой помощи у жительницы Риги Лауры Максимовой, матери 7-летней девочки. Плачущему от боли в ноге ребенку медик посоветовал… лечить нервы, пишет Sputnik Латвия.

О своем опыте столкновения с "профессионализмом" неотложной медицинской помощи она поделилась с пользователями Facebook.

"Все от стресса"

По словам Лауры, к медикам она обратилась в ночь на 10 апреля, когда семилетняя Ясмина уже не могла вынести боль в ноге и стала сильно плакать. Мать позвонила по телефону 113 и описала ситуацию. Диспетчер, похоже, мало поняла, что беспокоит ребенка, но согласилась отправить по адресу бригаду скорой помощи. Скорая приехала примерно через 15 минут.

"Одна из врачей села на кухне, ничего не спрашивала и не говорила, а вторая нас шокировала еще больше, — пишет Лаура Максимова. — Ребенок рыдает от боли, его уже трясет от плача, но врач не спешит искать причину боли. Сначала она спросила, что случилось. Я рассказала, что у ребенка болит нога, не может ею двигать, а где болит — нельзя понять, это судороги или что-то другое".

Первый раз нога стала болеть еще неделю назад, уточняет мать ребенка. Болела так, что девочка хромала весь следующий день. В течение недели жаловалась пару раз утром и вечером, но семейный врач списала все на боль, связанную с ростом, и посоветовала употреблять магний, наблюдая, будут ли улучшения.

После этого объяснения врач скорой начала задавать матери странные вопросы, мол, почему ребенок такой взбудораженный и эмоциональный. А также почему девочка так сильно плачет, почему не спит младшая сестра, все ли у них хорошо в семье и обращались ли они к психотерапевту?

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"Поставила диагноз — болит от стресса! Серьезно?! Ребенок не может подвигать ногой даже сантиметр, это от стресса, и нам нужно идти к психотерапевту. Дайте сироп "Панадол". Супер! Сказала, что это не является причиной, чтобы ехать в больницу. Но я настаивала. Сказали мне, чтобы взяла наличные деньги, так как ночью придется ехать домой, так как с такой "проблемой" никто в больнице держать не будет. Несла дочь на руках с пятого этажа, погрузила в машину и поехали в BKUS (Детская клиническая университетская больница — ред.) на Виенибас гатве", — негодует мать ребенка.

Будьте здоровы!

В больнице они оказались около трех часов ночи и мать с ребенком приняли достаточно оперативно, пишет Лаура. В больнице им выделили кровать и взяли анализы крови. Утром стало понятно, что анализы у девочки в норме, но пришлось идти на ультрасонографию. Лаура отвезла на инвалидном кресле ребенка на исследование, после чего врач сказал, что нога Ясмины действительно может болеть, так как там весьма серьезное воспаление бедра и колена.

"В этот момент я подумала: хорошо, что приехали в больницу, а не пошли к психотерапевту. Позже пошли на рентген — там все в порядке. Продолжали ждать врача. Сестричка дала лекарство от боли, а потом пришел лечащий врач. Решение — остаемся в больнице! Отправились в отделение, где небольшая палата с милыми соседями. После лекарств ходить получается достаточно легко, но не знаю, как будет без…" — описывает лечение Лаура.

В больнице ребенок провел две ночи, после чего врач сказал матери, что воспаление произошло от вирусной инфекции, но какой именно, пока непонятно. Со слов Лауры, до понедельника ребенок точно в больнице, так как амплитуда движения еще не в норме, нельзя перетруждаться и нужен спокойный режим.

"Хочу особое внимание привлечь к началу рассказа, где медики скорой даже не хотели искать причину боли в ноге ребенка, говоря, что она преувеличивает и что боли от стресса….

Сколько еще таких случаев должно случиться, чтобы скорая стала углубляться в проблему? Насколько большому пофигизму нужно быть, чтобы не слушать маленького пациента, говоря — она маленькая, преувеличивает!? К сожалению, я не знаю фамилий медиков скорой, которые к нам приехали, но могу утверждать, что они до сих пор уверены, что никаких проблем у Ясмины нет. Но реальность другая. Хочется посмотреть в глаза и сказать несколько "милых" слов в связи с этим…

Дорогие родители, слушайте детей и свой внутренний голос больше, чем таких безразличных медиков, если их вообще можно так назвать".

И еще — побольше хороших и профессиональных врачей и медсестер поблизости к вам в необходимом случае. Будьте здоровы!" — заканчивает свой рассказ Лаура Максимова.

Мнения разделились

Мнения пользователей соцсетей об этой истории, однако, разделились. Некоторые даже обвинили Лауру Максимову в безразличии, заметив, что у ребенка уже неделю болела нога, терапия семейного врача не помогла, а она почему-то рассчитывала на какое-то чудо от медиков скорой помощи, которые, по сути, являются лишь бесплатным транспортом до больницы.

"Удивляют такие родители. Ждать неделю, а потом хотеть чуда за одну ночь", — отметил некий Андис Фелдманис.

Другие комментаторы заметили, что эта история наглядно доказывает, как необходима помощь семейным врачам в виде специального детского доктора — педиатра. А третьи традиционно сокрушались над тем, что в Латвии все плохо и всем давно наплевать на людей — и политикам, и врачам.

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Тем не менее, постом Лауры Максимовой поделились почти две тысячи пользователей, что показывает, насколько тема медицины актуальна для латвийцев.