Психам тут не место. В армии США расширили требования по новобранцам

РИА Новости Украина

Военные силы США расширили список исключений для приема новобранцев с расстройствами психического здоровья. Пациенты с такими диагнозами, как членовредительство, маниакально-депрессивный психоз, угнетенное состояние (подавленность) и зависимость могут попасть в список исключений и быть пригодными для службы в армии США.

Доктор Элспет Ритчи (Dr. Elspeth Ritchie), бывший главный психиатр армии США, объяснила Sputnik причины принятия такого решения и какие риски оно может в себе таить.

Что Вы думаете по поводу такого решения. Есть ли повод для беспокойства или это можно назвать победой людей с психическими расстройствами?

— Когда для военных наступают тяжелые времена, например, военное время, они гораздо охотнее принимают новобранцев в свои ряды. И наоборот, когда экономика сильна, все меньше призывников приходят в армию. Поэтому когда очень мало новобранцев идут в армию, они расширяют список исключений. Такова, вкратце, подоплека подобного решения. Это и не победа, и не поражение, я бы сказала, это больше историческая и текущая реакция на недобор новобранцев, поэтому нам нужно делать больше исключений.

То есть это больше экономические предпосылки, чем что-то еще?

— Да, экономика. Ну, и еще мы находимся в состоянии войны уже 16 лет, с событий 11 сентября 2001 года. Поэтому и возникла необходимость увеличить приток новобранцев.

Какая опасность может исходить от новобранцев с психическими расстройствами? У Вас наверняка существует богатый опыт, ведь до 2010 года Вы находились в должности полковника американской армии. Могли бы Вы рассказать о Вашем опыте работы с людьми, которые имели проблемы с психикой еще до службы в армии?

— Разрешите мне сначала провести некоторое разграничение, потому что не все диагнозы одинаковы. Например, шизофрения или маниакально-депрессивный психоз сразу дают право признать человека непригодным к службе. С другой стороны, многие военнослужащие страдают от посттравматических расстройств или угнетенного состояния (подавленности). Однако допуская к службе человека даже с этими диагнозами, Вы повышаете риск повторения этого заболевания, что может существенно повлиять на его работу.

Как неблагоприятное психическое состояние солдата может повлиять на его поведение во время войны? Повышает ли оно риск совершения им преступления против своих коллег, или мирных жителей?

— Да, повышает. Очень часто это приводит к попыткам самоубийства или к самоубийству как таковому. И военное командование пытается с этим бороться. Но, конечно же, когда солдат "слышит голоса", Вам бы не хотелось бы, чтобы он вел войска в бой.

Минобороны США Американский военный

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Есть два известных примера подобного поведения. Один из них это сержант Боуи Бергдаль (Bowe Bergdahl). Я не осматривала его лично, но существующие записи позволяют говорить, что он "слышал голоса". Он покинул базу США (в Афганистане), был захвачен талибами, которые держали его в плену 5 лет. Многие его сослуживцы погибли, пытаясь его разыскать.

Другой не менее драматический случай, это пример старшего сержанта Роберта Бейлеса (Robert Bales), который застрелил мирных жителей в Афганистане, который, очевидно, тоже страдал, пусть даже временными, психическими расстройствами.

Как совместное прохождение службы с солдатами с психическими расстройствами может влиять на боевой дух и психическое состояние остальных?

— Многие солдаты страдают от посттравматического синдрома, но они способны продолжать служить дальше. Я бы не стала сваливать в кучу все подобные диагнозы. Но если же кто-то явно ведет себя неадекватно, никто не захочет, чтобы этот человек вел его в бой.

Еще один вопрос, о котором Вы меня не спрашивали, но на который я бы хотела ответить – это стоимость такого лечения для налогоплательщиков. Если военный поступает на службу, а потом его нужно комиссовать по причине нарушения психического здоровья, обычно это дорого обходится налогоплательщикам. Поэтому это обычно удерживает от призыва на службу людей с физическими или психическими расстройствами. И это одна из причин, почему у нас существуют так называемые стандарты приема, которым новобранцы должны соответствовать, чтобы не делать исключений для людей, которые им не отвечают.