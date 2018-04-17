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    Зарубежье

    Роскомнадзор запустил процедуру блокировки Telegram. Реакция Дурова

    (обновлено: )56
    По мнению основателя Telegram Павла Дурова, после блокировки сервиса террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи - в других мессенджерах, либо через VPN.
    Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина — Прайм

    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain
    В законодательстве блокировка сайтов не прописана - медиаюрист

    Роскомнадзор в понедельник 16 апреля на основании решения суда направил операторам связи и интернет-провайдерам информацию об интернет-ресурсах Telegram с целью ограничения доступа к ним. Тем самым запущена процедура блокировки мессенджера на территории РФ, которая, в соответствии с законодательством, должна быть произведена в течение суток.

    Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей, пишут РИА Новости.

    Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам. Заявления Telegram о невозможности предоставить ключи шифрования суд счет счел недоказанными.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мессенджер Telegram

    Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Согласно решению суда, мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
    Практика запрета интернет-сайтов пагубна — эксперт

    Мессенджер уже не доступен ряду пользователей в России, рассказывают пользователи в соцсетях.

    Роскомнадзор также намерен потребовать удаления приложения Telegram из магазинов приложений: ведомство уже начало юридически значимую переписку с владельцами всех магазинов приложений, заявил глава ведомства Александр Жаров.

    Администрация Telegram по-прежнему не намерена идти навстречу властям. По словам Жарова, представители мессенджера не выходили на контакт с Роскомнадзором.

    При этом основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявил, что Telegram продолжит отстаивать право россиян на тайну переписки.

    По мнению Дурова, после блокировки Telegram террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи — в других мессенджерах, либо через VPN. При этом, как ожидает Дуров, в текущей ситуации часть личных данных россиян перейдет в контролируемые из США мессенджеры WhatsApp и Facebook, что снизит национальную безопасность России.

    В пятницу Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей.

    Жаров заявил, что Роскомнадзор будет наблюдать за исполнением операторами связи требования о блокировке Telegram, а применение пользователями средств обхода блокировки отслеживаться не будет. "Мы не "следим" за пользователями", — сказал Жаров.

    Также он заявил, что Роскомнадзор не поддержит возможное введение дополнительных законодательных ограничений для VPN-сервисов в связи с блокировкой Telegram, поскольку все необходимые меры уже есть в законах.

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