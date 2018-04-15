Сенсационная находка в Италии рассказала о врачевании в Средневековье

© Foto: Pasini et al. 2018 / World Neurosurgery

РИА Новости Украина

Уникальная находка показала с новой стороны состояние медицины и оказания помощи при беременности в эпоху Средневековья. В городе Имола (между Болоньей и Сан-Марино) были найдены останки средневековой женщины, которой была проведена трепанация черепа, и которая родила после смерти: плод так и остался между ее ног.

"Речь идет о двух крайне редких феноменах, которые встретились в одном случае. Найденный скелет является серьезным свидетельством существования хирургического вмешательства уже в период Высокого Средневековья, трепанация черепа в тот период применялась в случае эклампсии (резкое повышение давления в ходе беременности — Ред.)", — говорит в интервью Sputnik антрополог и соавтор исследования Альба Пазини (Alba Pasini).

Вы можете рассказать об этих двух очень интересных для данной эпохи феноменах?

— Раскопки проходили в 2010 году под эгидой Болонского университета, затем находку отправили в антрополого-археологическую лабораторию университета Феррары (Università di Ferrara). Оба феномена интересны сами по себе, случаи трепанации в период Высокого Средневековья встречаются крайне редко, роды после смерти еще реже. Археологам сложно найти останки скелетов, которые со временем становятся крайне хрупкими. В тот период, когда отвергалась любая возможность использования науки, найти подобный случай хирургического вмешательства – невероятный успех. Следует пересмотреть историю небольших медицинских центров, в которых вероятно применялись подобные практики, ведь церковь, скорее всего, считала их антихристианскими.

Вы уверены, что существует связь между беременностью и трепанацией?

— Мы не можем быть уверены в связи между двумя явлениями, но мы выдвинули данную гипотезу. Повышенное давление в ходе беременности нередко встречается и сейчас, и оно было основной причиной смертности вплоть до 1900-х годов. Вполне вероятно эклампсия могла быть причиной и в этом случае, согласно тогдашней научной литературе, ее лечили с помощью трепанации черепа. Вероятность связи между двумя феноменами была подтверждена несколькими нейрохирургами в журнале World Neurosurgery.

Какие чувства вы испытали, когда узнали о данном феномене?

— Это мое первое исследование после выпуска из университета, так что эмоции меня переполняли. Эта находка стала ярким свидетельством того какие практики использовала медицина в ту эпоху, и это тоже меня поразило. Такие открытия при исследованиях встречаются не часто. Было очень интересно узнать, как медики того времени занимались данной проблемой. Прийти к выводам было сложно, нужно было провести множество микро- и макроскопических анализов. Но после публикации нашего исследования я почувствовала огромное удовлетворение. Теперь я думаю только о том, когда мне снова попадется такой интересный случай.

Скелет будут выставлять в музее? Каково его будущее?

— На данный момент он все еще в нашей лаборатории. По закону он является собственностью области Эмилия-Романья, мы не знаем, что с ним будет дальше…