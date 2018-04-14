Барби уже не Барби. Как Mattel переобулся на ходу

РИА Новости Украина

Компания Mattel, известная уже почти 60 лет прежде всего как производитель куклы Барби, старается соответствовать времени и вместо худощавых принцесс в пышных платьях выпускает кукол разных фигур, цвета кожи и профессий. В 2018 году производитель Барби решил воссоздать в пластике героинь XX века.

Фирма подготовила специальную коллекцию Barbie Shero, состоящую из 17 кукол. Само название shero — это комбинация английский слов "she" — "она" и "hero" — "герой".

"Этой коллекцией мы хотели "наградить" тех женщин, которые могут считаться примером для подражания для маленьких девочек, потому что своей деятельностью вдохновляют и ломают стереотипы", — сказала представитель фирмы, сообщает Sputnik.

Среди женщин, которые стали прототипами кукол, оказались американский режиссер Ава Дюверней (Ava Duvernay), модель плюс-сайз Эшли Грэм (Ashley Graham), гимнастка Габи Дуглас (Gabby Douglas), танцовщица Мисти Копленд (Misty Copeland) и другие. Одна из кукол коллекции Shero была создана под впечатлением от внешности и профессиональной деятельности польской журналистки и путешественницы Мартыны Войцеховской (Martyna Wojciechowska). Это первая полька в истории, которая может похвастаться своей собственной моделью куклы Барби.

В 2017 году такой чести удостоилась россиянка — супермодель и основатель благотворительного фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова. Часть средств, вырученных от продажи Barbie Natalia Vodianova, была направлена в фонд на создание системы бесплатных услуг для семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Светлана Пчельникова, коллекционер, член Британской кукольной ассоциации BDA, не сомневается, что подобные совместные благотворительные акции звезд и компаний помогают нуждающимся:

"На деньги от продажи таких кукол было прооперировано более 150 детей. Это великолепная идея, я полностью ее поддерживаю. Здорово, когда звезды таким образом помогают спасать жизни. Я считаю, что от России лучшей кандидатуры нельзя было придумать, Наталью в мире, наверное, знают наравне с Гагариным", — сказала Светлана.

Цена такой модели Shero составляет от 75 до 150 долларов. Для обыкновенной, пусть даже брендовой куклы, она определенно очень высокая. Но такие игрушки не покупаются для детей. Как подчеркивает эксперт, экземпляры из лимитированных коллекций Black Label, к которым относятся модели знаменитостей, разительно отличаются от обычных Барби. Качество материалов, используемых для производства таких кукол — а это пластик, искусственные волосы, краски для макияжа, одежда и аксессуары — значительно лучше и дороже. Все это делается прежде всего для профессиональных коллекционеров. Для них это — хорошая инвестиция на будущее.

"Это дорого, это серьезно, солидно, это сделано на десятилетия, столетия, чтобы такие куклы не обветшали, не теряли свой вид. С течением времени они будут только расти в цене", — подчеркивает Пчельникова.

В серийную продажу из 17 кукол лимитированной коллекции Shero 2018 поступят только четыре: двойник американской сноубордистки Хлои Ким, лётчицы Амелии Эрхарт, физика Кэтрин Джонсон и художницы Фриды Кало. Остальные, в том числе и кукла, посвященная Мартыне Войцеховской, сделаны в одном экземпляре.

@Mattel Кукла Барби в хиджабе со своим прототипом - американской фехтовальщицей и саблисткой Ибтихадж Мухаммад

"Чем ограниченнее серия, тем сильнее разжигается страсть коллекционеров, тем, соответственно, цена на такую куклу становится выше. Прежде всего, это маркетинговый ход самой компании Mattel. В последнее время популярность кукол Барби упала, маленьким девочкам они не интересны, они уже любят других героев. Производитель серии, посвященной реальным знаменитостям, старается создать так называемый фан-клуб, привлечь внимание как новых, так и уже "прикормленных“ именно взрослых коллекционеров, которые в погоне за новым экземпляром готовы отдать огромные деньги. А это означает увеличение доходов самой компании", — говорит Светлана.

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По мнению эксперта, куклы, выпущенные в единственных экземплярах конечно не могут сильно влиять на бюджет корпорации. Эти модели предназначены для аукционов, как некий информационный повод, возможно даже для какого-либо скандала, но прежде всего, без сомнения, для пиара самого бренда в масс-медиа.