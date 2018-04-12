РФ и Китай взялись за создание "цифровых бриллиантов"

РИА Новости Украина

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) подписал с китайской компанией Tai Cloud Corporation соглашение о сотрудничестве по совместному развитию проектов в области технологий блокчейн. Одним из первых таких проектов может быть создание "цифровых бриллиантов", рассказал в интервью Sputnik глава ФРДВ Алексей Чекунков.

ФРДВ основан в 2011 году по инициативе президента России с целью поддержки инфраструктурных проектов на российском Дальнем Востоке. По данным пресс-службы фонда, его активы составляют 628 млн долларов. С компанией Tai Cloud Фонд будет работать над приоритетными проектами развития региона. Важнейший из них – создание финансового центра в порту Владивостока.

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Казалось бы, причем здесь Tai Cloud, которая занимается исследованиями и разработкой приложений на базе блокчейн технологии в Китае? Но дело в том, что в контексте создания финансового центра в порту Владивостока, Фонд предложил создать на его базе российскую криптодолину. Это будет что-то вроде "регулятивных песочниц", широко применяемых, например, в Сингапуре, Швейцарии и некоторых других странах для апробации новейших технологий.

Когда власти не знают, какое именно законодательное регулирование оптимально подойдет для новейших отраслей и технологий, весьма разумно поэкспериментировать в ограниченных районах. С одной стороны, это позволит избежать введения сразу "драконовских мер", которые задушат на корню молодую, и может быть перспективную отрасль. С другой стороны, в случае недостаточности регулирования и каких-либо ошибок, риски гораздо проще купировать на ограниченной территории.

Опыт других государств показывает, что регулятивные песочницы очень эффективны для разработки взвешенного и оптимального законодательства. По такому же пути предлагает пойти ФРДВ: создать условия для формирования во Владивостоке тестового полигона, плацдарм для обкатки технических и регуляторных подходов.

Регион очень подходящий. Во-первых, на территории Свободного порта Владивосток особые экономические условия (снижены налоговые ставки, упрощены административные процедуры и т.д.). Во-вторых, Владивосток близок к азиатским рынкам, которые, как известно, лидеры по развитию криптоиндустрии и блокчейна.

Поэтому в качестве партнера для реализации масштабного проекта выбрана Tai Cloud. У компании, как сообщается на сайте ФРДВ, есть опыт создания для Китайской национальной корпорации пищевой промышленности блокчейн-системы поставок продуктов питания, позволяющей отслеживать путь продукта от места производства до прилавка супермаркета Первым проектом с российской стороной может быть создание цепочки поставок бриллиантов на блокчейне, говорит Чекунков.

"Наиболее перспективным применением тех технологий, которые есть у Tai Cloud, было бы начало в тестовом режиме маркировки так называемых "цифровых бриллиантов". Мы как инвестиционный фонд считаем, что это огромный потенциал и большое будущее нашей российской огранки, российской бриллиантовой отрасли. В случае если бриллианты, подобно золоту, смогут стать инвестиционным активом. И технология блокчейн как раз позволяет это сделать. В таком случае каждый камень будет нести в себе гораздо больше важной информации для потребителей. Например, дата "рождения" камня. Представьте, насколько ценней будет бриллиант, который является эмоциональным товаром для дарителя, если он будет знать не только, что камень пролежал N-ное количество лет в земле, но и то, что он родился в конкретную дату. Если этот бриллиант дарят по поводу дня рождения или свадьбы, то, конечно, ценность этого токена любви существенно возрастет. Надеемся, что технология блокчейн значительно повысит как эмоциональную, так и инвестиционную ценность бриллианта. Поскольку это сравнительно небольшой рынок: если считать, что ежегодно в мире производится нового золота на 180 млрд. долл., а новых бриллиантов всего на 20 млрд, из которых ювелирных не больше 5 млрд., то наличие нового инвестиционного спроса может сделать бриллиант очень привлекательным активом".

По словам Чекункова, сотрудничество с Россией выгодно китайской стороне. Потому что в России много ресурсов, оборот которых может быть быстро поставлен на блокчейн. Поставки природных ресурсов, продуктов питания, драгоценных материалов очень важно отслеживать. Так что рынок для потенциального применения блокчейн технологий в России очень широк, говорит Чекунков.

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"Мы можем быть одними из первых, кто представляет свои природные ресурсы, которые до сих пор находились в земле или в сейфах, в электронном виде, доступными для инвесторов со всего мира. В конечном итоге это поможет нам быстрее привлечь капитал в экономику, для того, чтобы эти ресурсы физически добыть и вовлечь в экономический оборот, особенно с учетом нынешней сложной геополитики. Традиционные финансовые рынки сейчас не так просто работают для привлечения капитала, как инновационные подходы. Имея эти ресурсы, предпринимателей и компании, которые испытывают инвестиционный голод и которым необходим новый капитал для развития, имея динамичные технологии и достаточно большой рынок капитала в Азии…совместив эти факторы, мы можем получить хорошие качественные проекты".

Глава ФРДВ отметил, что Tai Cloud планирует налаживать в России поставки пищевой продукции на блокчейне. Так, например, японская компания JGC Evergreen инвестировала в выращивание экологически чистых помидоров и огурцов на Дальнем Востоке. Однако для того, чтобы за экологическую чистоту дальневосточных продуктов можно было брать премию, нужно доказать их происхождение. Здесь как раз на помощь придут новые информационные технологии.

Весь опыт продуктового ритэйла сейчас показывает, что во всем мире, особенно в Азии, где остро стоит эта проблема, потребители готовы платить премию за экологически чистую продукцию с доказанным происхождением, заключает Чекунков.